https://ukraina.ru/20251231/vy-slyshite-grokhochut-sapogi-zachem-zaluzhnogo-london-vozvraschaet-v-kiev-1073864349.html

"Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в Киев

"Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в Киев - 31.12.2025 Украина.ру

"Вы слышите? Грохочут сапоги". Зачем Залужного Лондон возвращает в Киев

"Железный генерал" Валерий Залужный вроде бы хочет бросить посольскую работу и вернуться на Украину. Первым об этом сообщило Radio NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах.

2025-12-31T12:43

2025-12-31T12:43

2025-12-31T12:43

эксклюзив

украина

лондон

киев

владимир зеленский

валерий залужный

виктор ющенко

вооруженные силы украины

рада

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073761035_35:0:766:411_1920x0_80_0_0_383b930ef81ed17cc675c8db6739bb6e.jpg

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - сообщило издание, которое связывают с Томашем Фиалой и соросятами.Этот тайминг, кстати, совпадает с обострением внутриполитической борьбы и ростом давления на Зеленского со стороны разных центров влияния. И вот уже инсайдеры рассказывают, что лондонский дипломат подыскивает себе офис в Киеве - для начала политической работы. А там и до участия в выборах рукой подать.Интересно, что после выхода в СМИ новостей о возвращении Залужного экс-главком привычно разыграл недоумение. Мол, супруга против, ей нравится Лондон, и она не хочет жить под обстрелами в Киеве. C другой стороны, пресс-секретарь "железного генерала" Оксана Тороп заявила, что шеф не собирается уходить в отставку с должности амбассадора Киева в Лондоне. "Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - сообщила медийщица.Однако, дыма без огня не бывает. И вероятность возвращения экс-главкома ВСУ на родину подтверждается шумной медиа-компанией которую развернули против "житомирского генерала с римским профилем" служки Зеленского. Вот уже пару недель ручные блогеры Банковой буквально размазывают дипломата. То насмехаются над его книгой "Железный генерал" и цитатой на первой же странице: "Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не сдамся живым". То обсуждают фасон плавок экс-главкома на пляже в Доминикане - фотографии голубых трусов Залужного на фоне пальм, слила в Сеть депутат Марьяна Безуглая. В политтехнологической логике подобные шаги означают попытку сбить высокий уровень общественного доверия через бытовизацию и обесценивание, проще говоря, превратить военного лидера из носителя авторитета в объект иронии. А уж с иронией у "95 квартала" никогда не было проблем. Фактически, Зеленский и его окружение демонстрируют, что рассматривают экс-главкома как потенциального конкурента и именно это объясняет столь нервозную и агрессивную реакцию: возвращение бывшего командира украинской армии в страну способно разрушить тщательно выстроенную монополию Банковой.Пjчему-то многие считают, что Лондон возвращает "железного генерала" в Киев для участия в выборах. Дескать, Залужный является главным оппонентом Зеленского, cпособного победить артиста уже в первом туре."Бывший главнокомандующий ВСУ показывает свою политическую субъектность и готовность участвовать в президентских выборах", - считает и политолог Александр Асафов. Так он объяснил сообщения о возвращении политика на Украину. "Мы знаем, что тема выборов действительно обсуждается в разных модальностях. И в модальности референдума, и в формате отложенных президентских выборов. Также даны поручения по подготовке законодательства к проведению выборов во время военного положения. Так что, учитывая, что выборная повестка действительно есть, Залужный рассматривается как потенциальный участник", - считает он.Но вот будут ли на Украине выборы в ближайшее время? Весьма спорный вопрос, хотя Офис президента и раскручивает эту тему изо всех сил: сформирована группа в ВР по выработке одноразового закона по выборам, "построен" ЦИК, обсуждаются различные варианты голосования, от цифрового до гибридного. Но это вовсе не означает, что выборы действительно будут. Скорей всего этот вборос послужит "выявлению" потенциальных соперников и вычислению нелояльных электоральных групп, которые не при каких условиях не станут голосовать за Зеленского. Недаром же бывший советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заговорил о том, что к выборам нельзя допускать уклонистов, хотя Конституция гарантирует украинцам равное и прямое участие в выборах. К слову, и во время встречи Зеленского с Трампом разговора о выборах не шло, хотя ранее президент США намекал на соблюдение демократии и апгрейд украинской власти. Но между субъектностью президента и парламента американский лидер, похоже, выбрал Верховную Раду, а не Офис президента. И даже сообщил о своей готовности приехать и выступить в ВР - с целью ускорения ратификации мирного соглашения.Согласитесь, что при таких условиях британцы, которые контролируют Залужного, вряд ли будут выставлять его кандидатурой на гипотетических выборах. Но зато вполне могут двинуть "железного генерала" на пост премьер-министра, на котором завязаны и финансовые потоки и силовые решения. Недаром же в тот момент, пока Зеленский мечется в поисках гарантий на 50 лет, в ВР происходит переформатирование парламентского большинства. При помощи НАБУ и САП в Раде разоблачили депутатскую ОПГ, которая, по сообщению борцов с коррупцией, "систематически получала неправомерную выгоду за голосование в Раде". Обыски прошли в комитете Рады по транспорту, который возглавляет депутат Юрий Кисель. Недавно как раз выяснилось, что антикоррупционеры два года прослушивало Киселя, и на пленки попали не только раздачи денег в конвертах "слугам народа", но и беседы с близким другом Зеленского Сергеем Шефиром. Также детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в выставочный центр "Парковый", где находится офис "Слуги народа" и личный кабинет лидера фракции "СН" Давида Арахамии. Именно он управляет "зеленым большинством", а значит, показательные обыски и подозрения у кураторов "слуг народа" не случайны. У Зеленского выбивают самую главную - парламентскую опору - после того, как увольнение Андрея Ермака с поста главы ОП не принесло практически никаких результатов. Но вот развал парламентского большинства (а фракция "Евросолидарность" уже требует лишить мандатов попавшихся "на конвертах" парламентариев) - совсем другое дело. "Волки в лице НАБУ загоняют в нужном направлении стадо овец с мандатами. А пастух контролирует направление движения", - образно описывает процесс экс-нардеп Игорь Мосийчук*. Подрыв монобольшинства "слуг" - это элемент более широкой конфигурации давления на главу киевского режима. И целью этого давления является перезагрузка Рады и формирование нового правительства в интересах западных агентов влияния и старых элит.Как раз на пост главы правительства и метит Валерий Залужный, вернее, его британские кураторы. В этом качестве он гораздо перспективней и интересней для Лондона. Таким ходом британцы не только получат контроль над украинским Кабмином (читай, над исполнительной властью на Украине), но и запустят операцию "Преемник". Иными словами, Лондон попытается разыграть экс-главкома ВСУ точно также, как в 2004 году Запад разыграл карту с экс-главой Нацбанка Виктором Ющенко. Схема вполне рабочая: сначала пост премьера, потом отставка и гонения, а потом Залужный превращается в лидера оппозиции и знамя народных симпатий. К слову, эту версию подтверждает и бывший депутат-коммунист Спиридон Килинкаров. "Залужный не является самостоятельным политиком. Это креатура британцев. Он не оппонент Зеленского, он дублер Зеленского. Это кандидатура на случай, если, допустим, по каким-то причинам Зеленский уходит. Тогда у британцев есть запасной игрок - экс-главком ВСУ", - отмечает политик.Но, в любом случае, если Лондон запускает сценарий а-ля Ющенко, это означает одно: Британия понимает, что Зеленского будут уничтожать всеми возможными способами, и делать на него ставку не стоит. Недаром же премьер Великобритании Стармер не смог найти места в своем графике для переговоров с Зеленским накануне встречи украинского королька с президентом Трампом во Флориде. Весьма показательный момент. Но при этом терять влияние на Украину британцы не хотят, вот и двигают Залужного в премьеры: смог быть дипломатом, значит, справится и с работой главы Кабмина. Тем более, что в случае реализации этого проекта, экс-главкома "обложат" британскими консультантами и советниками - как это было и при "оранжевой марионетке" Ющенко.Но такой вариант сработает, если Зеленский станет упираться и продолжать войну. Однако, если Вашингтон склонит комика к переговорам с РФ и подписанию мирного соглашения "в духе Анкориджа", то такой "сапог" как Залужный Украине не понадобится: США и Россия будут согласовывать другие политические фигуры, способные заняться восстановлением Украины и гражданским примирением.О том, что ждут украинцы от Нового года - в статье "Украинские подарочки под елочку: ракеты от Санты и ювелирка от Стерненко"*- внесен в список террористов и экстремистов

украина

лондон

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, лондон, киев, владимир зеленский, валерий залужный, виктор ющенко, вооруженные силы украины, рада, набу