Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки

Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки - 31.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки

видео

новый год

праздники

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

минобороны рф

дети

армия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1f/1073868482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46f647abee372124b9cfc53596f56edf.jpg

Военнослужащий "Валхас" вспоминает свои мирные новогодние традиции — почти всегда он встречал праздник дома, в кругу семьи. Вместе с женой они старались каждый год добавить что‑то новое, чтобы торжество не превращалось в "один и тот же" Новый год: придумывали развлечения для детей, ставили на стол необычные фрукты и угощения, чтобы праздник запомнился и детям, и взрослым.

армия

2025

