https://ukraina.ru/20251231/novogodnyaya-istoriya-ot-malkhasa-na-stol---neobychnye-frukty-detyam---podarki-1073868791.html
Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки
Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки - 31.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки
Военнослужащий "Валхас" вспоминает свои мирные новогодние традиции — почти всегда он встречал праздник дома, в кругу семьи. Вместе с женой они старались каждый... Украина.ру, 31.12.2025
2025-12-31T14:00
2025-12-31T14:00
2025-12-31T14:00
видео
новый год
праздники
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
минобороны рф
дети
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1f/1073868482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46f647abee372124b9cfc53596f56edf.jpg
Военнослужащий "Валхас" вспоминает свои мирные новогодние традиции — почти всегда он встречал праздник дома, в кругу семьи. Вместе с женой они старались каждый год добавить что‑то новое, чтобы торжество не превращалось в "один и тот же" Новый год: придумывали развлечения для детей, ставили на стол необычные фрукты и угощения, чтобы праздник запомнился и детям, и взрослым.
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1f/1073868482_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09bcb2fcbb49b0edd7c9b81be3313ff9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новый год, праздники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, дети, армия, видео
Видео, Новый год, праздники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ, дети, Армия