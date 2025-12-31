Украинская кухня: рецепт сала - 31.12.2025 Украина.ру
Украинская кухня: рецепт сала
Украинская кухня: рецепт сала
У сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий
https://ukraina.ru/20220217/1033301531.html
2025
1920
1080
true
1920
1440
true
Украинская кухня: рецепт сала

09:44 31.12.2025
 
Кристина Жалова
Слово "сало" произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову "садиться". То есть сало — это то, что буквально "садится на мясо".
Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.
Считается, что на Украине сало получило популярность в XVI веке, когда на славянские территории участились набеги турок. Чтобы сберечь скот, украинцы стали разводить поросят, которые совсем не интересовали нападавших мусульман. Так украинцы полюбили как свинину, так и сало, которое со временем стало практически "объектом поклонения".
На Украине существует целая "саломания": в 2008 году энтузиасты попытались организовать "Партию любителей сала", а в 2011 году во Львове появился музей "Сало", в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций "поющего ректора", народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня "Сало".
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля 2022, 17:18
Рецепты единенияПатриотический шеф-повар Евгений Клопотенко обещает Украине победу на кулинарном фронте
Для приготовления украинского сала вам понадобится:
- сало — 1 кг;
- соль — 450 грамм;
- лавровый лист — 2-4 штуки;
- перец-горошек — 1 чайная ложка;
- чеснок — 1 головка.
Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.
Выложите сало на соль. Добавьте оставшиеся специи, лавровый лист, чеснок. Засыпьте оставшейся солью. Оставьте сало в холодильнике на 3-4 дня.
Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.
Приятного аппетита!
