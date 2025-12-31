https://ukraina.ru/20251231/1059522207.html

Украинская кухня: рецепт сала

Украинская кухня: рецепт сала - 31.12.2025 Украина.ру

Украинская кухня: рецепт сала

У сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий

2025-12-31T09:44

2025-12-31T09:44

2025-12-31T09:44

эксклюзив

еда

украинская кухня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051883677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6bb6674ad7db1b97638d36bcadbb630.jpg

Слово "сало" произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову "садиться". То есть сало — это то, что буквально "садится на мясо".Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.Считается, что на Украине сало получило популярность в XVI веке, когда на славянские территории участились набеги турок. Чтобы сберечь скот, украинцы стали разводить поросят, которые совсем не интересовали нападавших мусульман. Так украинцы полюбили как свинину, так и сало, которое со временем стало практически "объектом поклонения".На Украине существует целая "саломания": в 2008 году энтузиасты попытались организовать "Партию любителей сала", а в 2011 году во Львове появился музей "Сало", в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций "поющего ректора", народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня "Сало".Для приготовления украинского сала вам понадобится:- сало — 1 кг;- соль — 450 грамм;- лавровый лист — 2-4 штуки;- перец-горошек — 1 чайная ложка;- чеснок — 1 головка.Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.Выложите сало на соль. Добавьте оставшиеся специи, лавровый лист, чеснок. Засыпьте оставшейся солью. Оставьте сало в холодильнике на 3-4 дня.Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.Приятного аппетита!

https://ukraina.ru/20220217/1033301531.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Жалова

Кристина Жалова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Жалова

эксклюзив, еда, украинская кухня