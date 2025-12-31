https://ukraina.ru/20251231/kyrgyzskie-politicheskie-elity-i-ikh-vnutrennyaya-borba-pochemu-eks-prezidenta-atambaeva-lishili-1073840818.html

Кыргызские политические элиты и их внутренняя борьба. Почему экс-президента Атамбаева лишили госнаград

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева лишили государственных наград республики. Соответствующий указ 29 декабря подписал действующий президент Садыр Жапаров

2025-12-31T12:53

Данное решение было принято после того, как кыргызский суд признал Атамбаева виновным в ряде уголовных преступлений, уточнила пресс-служба президента страны.Бывший президент Атамбаев был кавалером двух орденов и медали, а также носил звание Героя Кыргызской Республики. Действующий глава Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился изъять награды и передать их в соответствующий государственный фонд.Атамбаев, который в настоящее время находится в одной из стран дальнего зарубежья, ранее утверждал, что уголовное преследование в отношении его имеет политическую подоплеку.От "тюльпановой революции" до обвинений в коррупцииАлмазбек Атамбаев родился в 1956 году в селе Арашан Киргизской ССР. Высшее образование он получил в Москве, окончив в 1980 году Московский университет управления.После учебы он работал инженером и экономистом на предприятиях связи. В 1983 году Атамбаев занял должность редактора и старшего референта в президиуме Верховного совета Киргизской ССР, а с 1987 года — зампреда первомайского райисполкома города Фрунзе (ныне Бишкек).В 1993 году Атамбаев создал Социал-демократическую партию. В 1995 и 2000 годах избирался в парламент страны. В апреле 2000 года суд лишил его мандата за сокрытие сведений об имуществе и о доходах. В октябре 2000 года участвовал в президентских выборах и занял третье место. После "тюльпановой революции" в 2005–2006 годах занимал пост министра промышленности, торговли и туризма, а с марта по ноябрь 2007 года занял пост премьер-министра страны.На президентских выборах 2009 года Атамбаев участвовал в качестве единого кандидата от оппозиции, но проиграл Курманбеку Бакиеву, набрав около 8,5% голосов. После революции, в апреле 2010 года, стал заместителем главы временного правительства по экономике, а в декабре 2010 года возглавил правительство. 30 октября 2011 года избран президентом Киргизии (63,24% голосов).В 2016 году Атамбаев организовал референдум по внесению поправок в Конституцию. Правозащитники, журналисты и оппозиционеры назвали это попыткой узурпации власти. В ноябре 2017 года покинул пост, отработав один срок.В 2019 году парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса бывшего президента и, соответственно, неприкосновенности. После этого против него началось уголовное преследование. Его обвинили в "коррупции", "превышении должностных полномочий" и "незаконном обогащении". Сам Атамбаев не признал обвинения и считал их политически мотивированными.В июне 2025 года Первомайский районный суд заочно признал Алмазбека Атамбаева виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7–8 августа 2019 года в селе Кой-Таш и заочно приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, конфискации имущества и лишению всех государственных наград.Борьба за власть среди различных группировок кыргызской элитыПодписание указа о лишении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева всех государственных наград является итогом процесса его преследований, который начался давно, рассказал в интервью Украина.ру политолог, эксперт по проблемам Средней Азии и Казахстана Айнур Курманов.По его словам, это элементы внутренней борьбы за власть между различными группировками в рамках кыргызской элиты."Но, когда речь идет о самом Атамбаеве, надо сказать, что, в отличие от всех остальных президентов Кыргызстана, он наиболее последовательно придерживался пророссийского курса. Он действительно был искренним другом России", - отметил эксперт.Курмаров напомнил, что в президентский срок Атамбаева внешняя и внутренняя политика Кыргызстана была однозначно пророссийская."Там сохранялся статус русского языка в полном виде. Также он ликвидировал американскую военную базу в аэропорту Манас в Бишкеке. Ранее такая база появилась, видимо, для того чтобы обеспечивать американские войска в Афганистане. Атамбаев ее своим собственным решением ликвидировал несмотря на то, что республика получала немалые средства за ее аренду. И открыл российскую военную базу в Канте, которая до сих пор существует", - рассказал Курманов.Также одним из факторов внешней поддержки России стало резкое заявление в отношении Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как турецкими ПВО в 2015 году был сбит российский бомбардировщик, в результате чего погибли российские пилоты, продолжил эксперт. Атамбаев тогда приостановил целый ряд совместных с Турцией мероприятий, отметил Курманов.По его словам, отношения между Кыргызстаном и Турцией в этот период были очень холодными, что нельзя сказать про сегодняшний момент. Сейчас Кыргызстан является членом Организации тюркских государств, разворачивает на своей территории производство турецкого вооружения и закупает его, добавил эксперт."Действующий президент Жапаров также говорит, что он дружит с Россией. Однако он больше склоняется в сторону многовекторной политики. Тут Жапаров копирует политику соседнего Казахстана, который хочет играть со всеми игроками и быть одновременно хорошим для всех. Это проявляется в том числе в том, что Кыргызстан постепенно встраивается в так называемый Транскаспийский маршрут в роли поставщика критически важного сырья для западного военно-промышленного комплекса", - подытожил Айнур Курманов.О событиях на пространстве СНГ в материале Татьяны Стоянович Объединяет Россия. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге прошел без Алиева

Татьяна Стоянович

