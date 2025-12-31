https://ukraina.ru/20251231/kyrgyzskie-politicheskie-elity-i-ikh-vnutrennyaya-borba-pochemu-eks-prezidenta-atambaeva-lishili-1073840818.html
Кыргызские политические элиты и их внутренняя борьба. Почему экс-президента Атамбаева лишили госнаград
Кыргызские политические элиты и их внутренняя борьба. Почему экс-президента Атамбаева лишили госнаград
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева лишили государственных наград республики. Соответствующий указ 29 декабря подписал действующий президент Садыр Жапаров
Кыргызские политические элиты и их внутренняя борьба. Почему экс-президента Атамбаева лишили госнаград
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева лишили государственных наград республики. Соответствующий указ 29 декабря подписал действующий президент Садыр Жапаров
Данное решение было принято после того, как кыргызский суд признал Атамбаева виновным в ряде уголовных преступлений, уточнила пресс-служба президента страны.
Бывший президент Атамбаев был кавалером двух орденов и медали, а также носил звание Героя Кыргызской Республики. Действующий глава Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился изъять награды и передать их в соответствующий государственный фонд.
Атамбаев, который в настоящее время находится в одной из стран дальнего зарубежья, ранее утверждал, что уголовное преследование в отношении его имеет политическую подоплеку.
От "тюльпановой революции" до обвинений в коррупции
Алмазбек Атамбаев родился в 1956 году в селе Арашан Киргизской ССР. Высшее образование он получил в Москве, окончив в 1980 году Московский университет управления.
После учебы он работал инженером и экономистом на предприятиях связи. В 1983 году Атамбаев занял должность редактора и старшего референта в президиуме Верховного совета Киргизской ССР, а с 1987 года — зампреда первомайского райисполкома города Фрунзе (ныне Бишкек).
В 1993 году Атамбаев создал Социал-демократическую партию. В 1995 и 2000 годах избирался в парламент страны. В апреле 2000 года суд лишил его мандата за сокрытие сведений об имуществе и о доходах. В октябре 2000 года участвовал в президентских выборах и занял третье место. После "тюльпановой революции" в 2005–2006 годах занимал пост министра промышленности, торговли и туризма, а с марта по ноябрь 2007 года занял пост премьер-министра страны.
На президентских выборах 2009 года Атамбаев участвовал в качестве единого кандидата от оппозиции, но проиграл Курманбеку Бакиеву, набрав около 8,5% голосов. После революции, в апреле 2010 года, стал заместителем главы временного правительства по экономике, а в декабре 2010 года возглавил правительство. 30 октября 2011 года избран президентом Киргизии (63,24% голосов).
В 2016 году Атамбаев организовал референдум по внесению поправок в Конституцию. Правозащитники, журналисты и оппозиционеры назвали это попыткой узурпации власти. В ноябре 2017 года покинул пост, отработав один срок.
В 2019 году парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса бывшего президента и, соответственно, неприкосновенности. После этого против него началось уголовное преследование. Его обвинили в "коррупции", "превышении должностных полномочий" и "незаконном обогащении". Сам Атамбаев не признал обвинения и считал их политически мотивированными.
В июне 2025 года Первомайский районный суд заочно признал Алмазбека Атамбаева виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7–8 августа 2019 года в селе Кой-Таш и заочно приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, конфискации имущества и лишению всех государственных наград.
Борьба за власть среди различных группировок кыргызской элиты
Подписание указа о лишении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева всех государственных наград является итогом процесса его преследований, который начался давно, рассказал в интервью Украина.ру политолог, эксперт по проблемам Средней Азии и Казахстана Айнур Курманов.
По его словам, это элементы внутренней борьбы за власть между различными группировками в рамках кыргызской элиты.
"Но, когда речь идет о самом Атамбаеве, надо сказать, что, в отличие от всех остальных президентов Кыргызстана, он наиболее последовательно придерживался пророссийского курса. Он действительно был искренним другом России", - отметил эксперт.
Курмаров напомнил, что в президентский срок Атамбаева внешняя и внутренняя политика Кыргызстана была однозначно пророссийская.
"Там сохранялся статус русского языка в полном виде. Также он ликвидировал американскую военную базу в аэропорту Манас в Бишкеке. Ранее такая база появилась, видимо, для того чтобы обеспечивать американские войска в Афганистане. Атамбаев ее своим собственным решением ликвидировал несмотря на то, что республика получала немалые средства за ее аренду. И открыл российскую военную базу в Канте, которая до сих пор существует", - рассказал Курманов.
Также одним из факторов внешней поддержки России стало резкое заявление в отношении Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как турецкими ПВО в 2015 году был сбит российский бомбардировщик, в результате чего погибли российские пилоты, продолжил эксперт. Атамбаев тогда приостановил целый ряд совместных с Турцией мероприятий, отметил Курманов.
По его словам, отношения между Кыргызстаном и Турцией в этот период были очень холодными, что нельзя сказать про сегодняшний момент. Сейчас Кыргызстан является членом Организации тюркских государств, разворачивает на своей территории производство турецкого вооружения и закупает его, добавил эксперт.
"Действующий президент Жапаров также говорит, что он дружит с Россией. Однако он больше склоняется в сторону многовекторной политики. Тут Жапаров копирует политику соседнего Казахстана, который хочет играть со всеми игроками и быть одновременно хорошим для всех. Это проявляется в том числе в том, что Кыргызстан постепенно встраивается в так называемый Транскаспийский маршрут в роли поставщика критически важного сырья для западного военно-промышленного комплекса", - подытожил Айнур Курманов.