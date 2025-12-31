https://ukraina.ru/20251231/ukrainskie-podarochki-pod-elochku-rakety-ot-santy-i-yuvelirka-ot-sternenko-1073862762.html

Украинские подарочки под елочку: ракеты от Санты и ювелирка от Стерненко

Украинцы готовятся к Новому году и главный подарок для большинства из них - свет и тепло в домах. В столичных пригородах (вроде Вышгорода) обещают беспросветную темень в течение четырех дней. Из Мелитополя пишут, что обесточена почти вся Запорожская область: нет света и связь "легла".

Плачевную ситуацию подтверждает и The Washington Post: издание пишет, что Киев и восточная Украина близки к полному отключению света.Под угрозой выхода из строя находятся системы передачи электроэнергии с запада, где сейчас сосредоточена генерация, на восток, что угрожает разделить страну на две части. "Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве", - подтверждают и столичные чиновники, знакомые с ситуацией. Ослаблена также украинская ПВО, что может затруднить защиту остальной части энергосистемы. А вот на западной Украине ситуация совсем другая: на днях сеть поразило видео с горнолыжного курорта Буковель в Ивано-франковской области. Многочасовые очереди в кассы и на подъемники, нарядная толпа молодежи со скейтами и дорогими лыжами, зажигательные танцы на морозе, столики с глинтвейном. И главное- никакого ТЦК, хотя среди горнолыжников полно мужчин призывного возраста. Так что страна давно разделена на две части, хотя американская пресса заметила это только сейчас. Неудивительно, что и новогодние пожелания буковельским отдыхающим - соответствующие: "Не все украинцы равны, есть равнее - с унитазом золотым"; "Сплошные мажоры тусуются"; "Сколько ж коррупционеров на один подъемник!"; "Что и требовалось доказать. Сидят без электричества под бомбежками только русские регионы. А западенцы мародерят все 4 года по восточным регионам, и дерут деньги с беженцев".Внес свою лепту в праздничную атмосферу и Украинский институт Национальной памяти. Буквально 30 декабря эксперты УИНП заявили, что украинцам придется забывать не только Булгакова, но и Достоевского Толстого и Добролюбова - посвященные им объекты принадлежат к имперской российской символике. "Творчество этих великорусских писателей глорифицирует российскую имперскую политику, так что присвоение их имен улицам, паркам, музеям, библиотекам или установление памятников этим "представителям режима" является проявление русификации и подлежит уничтожению", - заявил глава института беспамятства Алексей Алферов. Особенно досаждает патриотам Добролюбов, оказывается, творчество этого публициста - сплошная украинофобия. Он ведь открыто сомневался в субъектности украинской державы и украинской нации в своих литературных произведениях. Так что геть его и с полок, и из памяти.Ну что ж, новогодние советские фильмы украинцам давно запретили смотреть, как и пить "Артемовское шампанское" и слушать бой курантов. Ну, а теперь под елочку еще положили запрет на чтение "Войны и Мира" и "Идиота". Видимо, боятся сравнений.А как же будут развлекать себя рядовые украинцы в новогодние дни, которые теперь и выходными не считаются? Напомним, что Зеленский вычеркнул 31 декабря и 1 января из календаря своим указом, по сути, украв у людей Новый год. Что пока разрешается есть за праздничным столом, какие подарки можно дарить без оглядки и какие передачи смотреть (при наличии света, разумеется)? Согласно опросу издания dsnews.ua, на вопрос о том, что больше всего для украинцев создает новогоднее настроение, 70% опрошенных ответили, что семья и близкие рядом. Это главное пожелание для создания новогодне-праздничного настроения.Для 41% опрошенных основным атрибутом праздника и залогом праздничного настроения являются украшенная елка и огоньки. Еще для 34% респондентов для создания праздничной атмосферы хватило бы и снега, а 34% украинцев ответили, что новогоднее настроение придаст праздничный стол и изысканные блюда. Меньше опрошенных — 14% и 13% соответственно — заявили, что им нужна только музыка, фильмы и подарки. 11% респондентов считают, что ничто не может создать праздничного настроения во время войны. Правда, елки с огоньками нет даже в Киеве - экономят электроэнергию. А вот снега хоть завались: трасса Львов- Луцк засыпана полностью снегом, убирать и расчищать который практически некому - "всех ушли на фронт". Но и это не мешает гражданам с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.Более 35% опрошенных думают, что новый год будет лучше уходящего, почти 15% считают, что в 2026-м в целом будет так же, как и в 2025-м. Еще почти треть затруднилась с ответом. Правда, каждый пятый украинец считает, что в следующем году обстановка изменится на более негативную. Однако, количество пессимистов уменьшается - в прошлом году их было более 30%. В чем повод для оптимизма, спрашивать социологи боятся, но и без того ясно, что люди ждут окончания войны и мирных соглашений. Но и в реалиях войны не стоит забывать про подарки и "тайного Санту", который может неожиданно порадовать друзей или коллег. Например, к воинствующим патриотам Санта Клаус уже официально наведался. По данным Государственной пограничной службы альтернативный Дед Мороз пересек границу Украины в ночь с 30 на 31 декабря. Кроме подарков, он привёз "гарантии безопасности", сообщили в ведомстве. На видео показана ракета "по типу "Фламинго" с надписью "security guarantees". То есть, по-русски - "гарантии безопасности".А что ж рекомендуют класть под елочку "пересичному обывателю", переживающему четвертый год войны? На первом месте стоят ювелирные украшения с выращенными на Украине бриллиантами Solo. Кстати, еще до своего президентства золотые украшения рекламировал Зеленский. А сейчас эстафету подхватил одесский радикал и убийца Сергей Стерненко. Ныне это - блогер, волонтер, а ранее - глава одесского "Правого сектора"*, активный участник Евромайдана, один из основателей "Народной люстрации". Теперь он рекламирует ювелирный дом Гузема и их украшения в виде кулона-ножа. Между прочим, именно этим оружием Стерненко несколько лет назад зарезал побратима, служившего в АТО. Но патриотам нравится, изделия раскупают.Второе место занимают детские подарки и среди них - умный телевизор для детей KiviKids. Ориентирован на детей с 3 лет, особенно заценят его шестилетки- там и дизайнерские навыки, и робототехника, и патриотичные мультики, и программы конечно же. Надо ж готовить русофобов и манкуртов с горшка, а "взрослый" телевизор юные украинцы не особо смотрят. Так что продавцы "детского счастья" одновременно впаривают родителям и инструмент пропаганды для их чадушек.Косметика и средства по уходу за кожей тоже в топе, поскольку практичный и не очень дорогой подарок. А вот парфюмы опустились аж на седьмую позицию - многим жителям Неньки хорошие духи или туалетная вода от известного бренда не по карману.Зато популярность набирают туристические сертификаты - можно подарить родителям или друзьям поездку на тот же горнолыжный курорт или неделю релакса в коттедже среди заснеженного леса. При этом все направления, естественно, в сторону Западной Украины где война практически не чувствуется. Например, в Ворохте предлагается и элитный отдых в домах с камином, и "экоусадьбы" для любителей природы и этнических развлечений. Цены - от 100 тысяч гривен и выше, но народ это не смущает. В агентстве УЛИС уверяют, что подарочные сертификаты у них разлетаются как горячие пирожки. Ничего удивительного - после поступления в страну 350 миллиардов американских денег, из которых далеко не все ушли на ВСУНу и конечно же книга - лучший подарок. Только вот какая? За презент в виде томика "Мастера и Маргариты" сегодня можно и в СБУ загреметь. Но есть правильная литература, которую вовсю рекламируют перед новым годом. Это "бестселлер" 2025 года "Мой флаг записял котик" романистки Лены Лягушонковой, "Срал пес, пердели гуси. Или большая энциклопедия жизни", написанный украинским автором Русланом Горовым и львовским политологом Виталием Чепиногой, cмывшимся в ЕС. Энциклопедия представляет собой юмористическое произведение о жизни с украинским колоритом в безвыходных ситуациях. Кто из читателей клюет на такой юмор в стиле "95 квартала", но только на мове - догадаться нетрудно. Да и вообще в приоритете не литературная классика, а книги новых украинских авторов, о которых никто толком не слышал, но которых сознательно продвигают западные кураторы по культуре с целью оболванивания или навязывания нужных смыслов. Украинцам рекомендуется избавляться от Толстого, но вникать в нюансы гусиного пердежа или психологических травм мальчика, который не умел спать: "Книгу Эмиля" недавно презентовал начальник управления прессы и информации Минобороны, бывший журналист телеканала "Интер" Илларион Павлюк. Офицер ВСУ теперь в писательском топе, строчит книги о тьме и психологических дебрях. А вот о победах ВСУ и скромных героях из Минобороны чего-то не пишется… Но в любом случае, показателен сам тренд: в литературные рейтинги выводят представителей силовых структур и пропагандистского аппарата.Вывод? Если посмотреть на списки бестселлеров 2025 года, становится очевидно: книжный рынок на Украине давно перестал быть автономным культурным пространством. Он выполняет вспомогательную функцию либо оглупление, либо пропаганда, либо примитивное развлекательное чтиво, не требующее ни рефлексии, ни критического мышления. Именно такие книженции и подсовывают сегодня украинцам в новогодние праздники. Это и есть культурная политика под внешним управлением, которая не развивает, а упрощает общество, и просвечивает она везде - от рекламы до книжной полки.Остаётся рассчитывать, что часть украинского общества всё-таки сохранит способность к внутреннему культурному сопротивлению и встретит новогоднюю ночь вне навязанных шаблонов: с проверенными временем советскими фильмами, декоммунизированным "Оливье" и, главное, с ещё не утраченным ожиданием чуда, которое никакая деимпериализация и русофобия так и не смогли отменить.О привычных и не очень обычаях отмечать праздники - в статье "Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат"*Организация, являющаяся экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

