Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки - 31.12.2025
Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки
Военнослужащий "Валхас" вспоминает свои мирные новогодние традиции — почти всегда он встречал праздник дома, в кругу семьи. Вместе с женой они старались каждый год добавить что‑то новое, чтобы торжество не превращалось в "один и тот же" Новый год: придумывали развлечения для детей, ставили на стол необычные фрукты и угощения, чтобы праздник запомнился и детям, и взрослым.
Видео, Новый год, ВС РФ, бойцы

Новогодняя история от "Малхаса". На стол - необычные фрукты, детям - подарки

14:00 31.12.2025
 
Военнослужащий "Валхас" вспоминает свои мирные новогодние традиции — почти всегда он встречал праздник дома, в кругу семьи. Вместе с женой они старались каждый год добавить что‑то новое, чтобы торжество не превращалось в "один и тот же" Новый год: придумывали развлечения для детей, ставили на стол необычные фрукты и угощения, чтобы праздник запомнился и детям, и взрослым.
