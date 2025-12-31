https://ukraina.ru/20251231/otvoevannykh-russkikh-zemel-stanet-bolshe-politolog-rasskazal-o-posledstviyakh-upryamstva-zelenskogo-1073857087.html
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского - 31.12.2025 Украина.ру
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
2025-12-31T06:00
2025-12-31T06:00
2025-12-31T06:00
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
юрий баранчик
украина.ру
генштаб
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_6dd9ca001834c109a519105662e9c31f.jpg
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.Отвечая на вопрос о том, станет ли более жестким подход России к территориальному вопросу, политолог выразил недоумение относительно того, почему "всплыла" территориальная проблема. "То, что входит в состав России по Конституции, не подлежит обсуждению на переговорах", — заявил Баранчик."А вот то, что касается Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Николаевской области будет на столе переговоров или, по крайней мере, на картах боевых действий в нашем Генштабе", — подчеркнул политолог.То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
сумская область
черниговская область
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb0bd1cdd5ef1990538cedfdda9797de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, юрий баранчик, украина.ру, генштаб, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, сумская область, черниговская область, одесская область
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Юрий Баранчик, Украина.ру, Генштаб, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Сумская область, Черниговская область, Одесская область
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.
Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.
Отвечая на вопрос о том, станет ли более жестким подход России к территориальному вопросу, политолог выразил недоумение относительно того, почему "всплыла" территориальная проблема. "То, что входит в состав России по Конституции, не подлежит обсуждению на переговорах", — заявил Баранчик.
"А вот то, что касается Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Николаевской области будет на столе переговоров или, по крайней мере, на картах боевых действий в нашем Генштабе", — подчеркнул политолог.
То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось, подытожил собеседник издания.