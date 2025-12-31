"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского - 31.12.2025 Украина.ру
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
2025-12-31T06:00
2025-12-31T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_6dd9ca001834c109a519105662e9c31f.jpg
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.Отвечая на вопрос о том, станет ли более жестким подход России к территориальному вопросу, политолог выразил недоумение относительно того, почему "всплыла" территориальная проблема. "То, что входит в состав России по Конституции, не подлежит обсуждению на переговорах", — заявил Баранчик."А вот то, что касается Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Николаевской области будет на столе переговоров или, по крайней мере, на картах боевых действий в нашем Генштабе", — подчеркнул политолог.То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского

То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.
Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.
Отвечая на вопрос о том, станет ли более жестким подход России к территориальному вопросу, политолог выразил недоумение относительно того, почему "всплыла" территориальная проблема. "То, что входит в состав России по Конституции, не подлежит обсуждению на переговорах", — заявил Баранчик.
"А вот то, что касается Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Николаевской области будет на столе переговоров или, по крайней мере, на картах боевых действий в нашем Генштабе", — подчеркнул политолог.
То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которая будет отвоевана, окажется больше, чем изначально предполагалось, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
