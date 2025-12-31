https://ukraina.ru/20251231/spasibo-nikita-morpekhi-prinyali-cheburashku-kak-boytsa-svoego-podrazdeleniya-1073849872.html
"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения
Чебурашка из Новосибирска добрался до передовой. Маленький брелок, сшитый мальчиком Никитой, доставили лучшему морскому пехотинцу на Донецком направлении... Украина.ру, 31.12.2025
Чебурашка из Новосибирска добрался до передовой. Маленький брелок, сшитый мальчиком Никитой, доставили лучшему морскому пехотинцу на Донецком направлении. Украина.ру выполнила обещание, данное волонтеру во время съемок фильма "Тыл — фронту. Новосибирск". Морпех с позывным "Гондор" закрепил игрушку на своем снаряжении и поблагодарил Никиту и его маму Евгению за подарок. Он пообещал, что Чебурашка "будет выполнять боевые задачи вместе с ним". Детская игрушка и несколько строк на открытке для бойцов из Новосибирска становятся частью фронтовой жизни: через Чебурашку, стихи и простое "спасибо" соединяются тыл и передовая, а морпехи еще раз подчеркивают, что верят в победу и сражаются ради мира для всех нас.
Новости
ru-RU
Видео, СВО, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, морпехи, дети, Новый год, Россия, Новосибирск, игрушки