"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения - 31.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251231/spasibo-nikita-morpekhi-prinyali-cheburashku-kak-boytsa-svoego-podrazdeleniya-1073849872.html
"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения
"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения - 31.12.2025 Украина.ру
"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения
Чебурашка из Новосибирска добрался до передовой. Маленький брелок, сшитый мальчиком Никитой, доставили лучшему морскому пехотинцу на Донецком направлении... Украина.ру, 31.12.2025
2025-12-31T07:57
2025-12-31T07:57
видео
сво
новости сво россия
наступление вс рф
морпехи
дети
новый год
россия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073849615_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_05fbbb6c5affd7b085f556b147be4e0e.png
Чебурашка из Новосибирска добрался до передовой. Маленький брелок, сшитый мальчиком Никитой, доставили лучшему морскому пехотинцу на Донецком направлении. Украина.ру выполнила обещание, данное волонтеру во время съемок фильма "Тыл — фронту. Новосибирск". Морпех с позывным "Гондор" закрепил игрушку на своем снаряжении и поблагодарил Никиту и его маму Евгению за подарок. Он пообещал, что Чебурашка "будет выполнять боевые задачи вместе с ним". Детская игрушка и несколько строк на открытке для бойцов из Новосибирска становятся частью фронтовой жизни: через Чебурашку, стихи и простое "спасибо" соединяются тыл и передовая, а морпехи еще раз подчеркивают, что верят в победу и сражаются ради мира для всех нас.
россия
новосибирск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073849615_247:0:1674:1070_1920x0_80_0_0_2da8028e2d80e9f51be525b61947dedb.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сво, новости сво россия, наступление вс рф, морпехи, дети, новый год, россия, новосибирск, видео, игрушки
Видео, СВО, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, морпехи, дети, Новый год, Россия, Новосибирск, игрушки

"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения

07:57 31.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Чебурашка из Новосибирска добрался до передовой. Маленький брелок, сшитый мальчиком Никитой, доставили лучшему морскому пехотинцу на Донецком направлении. Украина.ру выполнила обещание, данное волонтеру во время съемок фильма "Тыл — фронту. Новосибирск". Морпех с позывным "Гондор" закрепил игрушку на своем снаряжении и поблагодарил Никиту и его маму Евгению за подарок. Он пообещал, что Чебурашка "будет выполнять боевые задачи вместе с ним". Детская игрушка и несколько строк на открытке для бойцов из Новосибирска становятся частью фронтовой жизни: через Чебурашку, стихи и простое "спасибо" соединяются тыл и передовая, а морпехи еще раз подчеркивают, что верят в победу и сражаются ради мира для всех нас.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСВОновости СВО Россиянаступление ВС РФморпехидетиНовый годРоссияНовосибирскигрушки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Украинская кухня: рецепт сала
08:03Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"
08:00Оливье, Микоян и кулинарная революция
07:57"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения
07:53Кулинарные битвы народов бывшего СССР
07:45Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат
07:44Колач или Нет cогласия на украинских просторах: как на Украине переосмысливают Рождество
07:07Главред издания Украина.ру Искандер Хисамов: России нужно готовиться к разговору с украинцами напрямую
06:00"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
05:45"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина
05:30Операция ВСУ в Купянске рассчитана на медийный эффект: военный эксперт об истинных целях Киева
05:15Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины
05:00"Накануне Трамп жестко прессовал Зеленского": Баранчик про атаку Киева на резиденцию Путина
04:45Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"
04:30Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
04:15"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России
23:45Система ПВО отразила новую масштабную атаку БПЛА на ряд российских регионов
23:28Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в Харьковской области
21:56Уполномоченный Верховной Рады по правам человека распространил ложные сведения
21:06Массированная атака на энергосистему Запорожской области
Лента новостейМолния