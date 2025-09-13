Чёрная метка Макрона: решится ли президент Франции на серьёзные шаги и что делать России — Ищенко - 13.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250913/chrnaya-metka-makrona-reshitsya-li-prezident-frantsii-na-serznye-shagi-i-chto-delat-rossii--ischenko-1068629599.html
Чёрная метка Макрона: решится ли президент Франции на серьёзные шаги и что делать России — Ищенко
Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из... Украина.ру, 13.09.2025
Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из оппозиционных партий Ле Пен и Меланшона, которые теперь вместе действуют против Макрона. Насколько сегодня подорван авторитет президента Франции и как к нему и к его инициативам будут относиться коллеги по Европе и "коалиции желающих", если он не управляет даже ситуацией в своей стране? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #Ищенко #Франция #Байру #парламент #ЛеПен #Макрон #Меланшон #правительство#парламент #отставка#Европа #ЕС #Запад #Евросоюз #рейтинг #президент #выборы #премьер #Россия#Нидерланды #Польша #Швеция#элита #русофобия #Украина #СВО #война #фронт #конфликт ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Чёрная метка Макрона: решится ли президент Франции на серьёзные шаги и что делать России — Ищенко

16:29 13.09.2025
 
Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из оппозиционных партий Ле Пен и Меланшона, которые теперь вместе действуют против Макрона.
Насколько сегодня подорван авторитет президента Франции и как к нему и к его инициативам будут относиться коллеги по Европе и "коалиции желающих", если он не управляет даже ситуацией в своей стране? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#Ищенко #Франция #Байру #парламент #ЛеПен #Макрон #Меланшон #правительство#парламент #отставка#Европа #ЕС #Запад #Евросоюз #рейтинг #президент #выборы #премьер #Россия#Нидерланды #Польша #Швеция#элита #русофобия #Украина #СВО #война #фронт #конфликт
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Politico раскрыло, зачем Германия планирует создать крупнейшую в Европе армию Германия намерена создать крупнейшие сухопутные вооруженные силы в Европе к 2029 году в соответствии с секретным меморандумом Бундесвера, с которым ознакомилось издание Politico. Об этом 13 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
