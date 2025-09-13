Чёрная метка Макрона: решится ли президент Франции на серьёзные шаги и что делать России — Ищенко
Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из оппозиционных партий Ле Пен и Меланшона, которые теперь вместе действуют против Макрона.
Насколько сегодня подорван авторитет президента Франции и как к нему и к его инициативам будут относиться коллеги по Европе и "коалиции желающих", если он не управляет даже ситуацией в своей стране? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
13 сентября, 16:18Politico раскрыло, зачем Германия планирует создать крупнейшую в Европе армию Германия намерена создать крупнейшие сухопутные вооруженные силы в Европе к 2029 году в соответствии с секретным меморандумом Бундесвера, с которым ознакомилось издание Politico. Об этом 13 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на