Чёрная метка Макрона: решится ли президент Франции на серьёзные шаги и что делать России — Ищенко

Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из... Украина.ру, 13.09.2025

видео

франция

европа

украина

эммануэль макрон

ес

ростислав ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0d/1068629479_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8bbac2ef786aff59d3e836090618aa2.jpg

Во Франции начинается новый внутриполитический кризис: 8 сентября парламент вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Решающее слово имеют депутаты из оппозиционных партий Ле Пен и Меланшона, которые теперь вместе действуют против Макрона. Насколько сегодня подорван авторитет президента Франции и как к нему и к его инициативам будут относиться коллеги по Европе и "коалиции желающих", если он не управляет даже ситуацией в своей стране? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #Ищенко #Франция #Байру #парламент #ЛеПен #Макрон #Меланшон #правительство#парламент #отставка#Европа #ЕС #Запад #Евросоюз #рейтинг #президент #выборы #премьер #Россия#Нидерланды #Польша #Швеция#элита #русофобия #Украина #СВО #война #фронт #конфликт ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

