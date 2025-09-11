https://ukraina.ru/20250911/vladimir-bruter-esli-rossiya-poydet-na-ustupki-kollektivnomu-trampu-eto-budet-oznachat-ee-1068534060.html

Владимир Брутер: Если Россия пойдет на уступки коллективному Трампу, это будет означать ее капитуляцию

Трамп всегда упрощает, начиная с интересующей нас темы, когда говорил, что за 24 часа остановит конфликт на Украине. Странно, что говоря о том, что надо прекратить убийство, он не использует такие же термины в отношении прекращения конфликта в Газе. Потому что у него нет одинаковой аргументации для себя и остальных.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, автор более 250 научных и публицистических работ, 5 масштабных исследовательских проектов, 2-х книг, вышедших в США по проблемам этнических меньшинств в Молдове в постсоветский период Владимир Брутер.Американский политический активист Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею во время выступления перед студентами Университета долины Юта- Владимир Ильич, антитрамповские силы начали отстрел сторонников президента США и скоро доберутся до самого Трампа?- Я думаю, Трамп себя в обиду не даст. Они мечтают до него добраться, но вряд ли это произойдет.То, что произошло, сигнал всей Америке. ЭТО означает, что их повадки не меняются. Американское общество продолжает считать насилие годным способом достижения своих целей.- Трамп обвиняет "левых" в убийстве Крика. Под этим термином он огульно собирает все либерально-демократические силы?- Для него все, кто не согласен с ним – левые. Есть анекдот о том, как лидер Швеции Улоф Пальме приехал к Рейгану, а тот спросил у него, из какой вы партии. Тот ответил, что из социалистической.- Так вы коммунист, - сказал Рейган.- Что вы, я демократический социалист, - ответил Пальме.- Мне все равно, к какой именно секции коммунизма вы относитесь, - отметил Рейган.По мнению Трампа и его команды соратники Байдена — это троцкисты.Трамп всегда упрощает, начиная с интересующей нас темы, когда говорил, что за 24 часа остановит конфликт на Украине. Странно, что говоря о том, что надо прекратить убийство, он не использует такие же термины в отношении прекращения конфликта в Газе. Потому что у него нет одинаковой аргументации для себя и остальных. Когда он пытается надавить на Венесуэлу и переименовывает Министерство обороны в Министерство войны, он же не говорит о том, что он президент мира.Человек даже не задумывается о том, что его аргументация вербально различается в зависимости от случая, который он имеет в виду.- Вице-президент Вэнс тем не менее утверждает, что Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики. Это своеобразная реакция на встречу в Китае лидеров ШОС и подписанные там договоренности?- Это попытка показать морковку. С одной стороны они вводят санкции в отношении Индии за то, что она покупает российскую нефть, а с другой открыты для договоренностей с российской экономикой.Их логика заключается в том, что противника нужно каким-то образом победить. В рамках этой цели возможно все. Противника можно подпоить или подкупить, а потом убить. Хороший индеец - мертвый индеец. Если для того, чтобы заставить нас отступить, надо подкупить обещаниями, это нормально.- Россия все же уже не подвержена влиянию такой стратегии.- В таком грубом виде сейчас нет, но давайте вспомним 2014 год, когда мы признали режим Порошенко, потому что нас об этом просили. Мы восемь лет рассчитывали на выполнение соглашений Минск-2, проявляя стратегическое терпение. Мы отвели войска от Киева, чтобы переговоры были удачными и потому что нас об этом просил Запад. Если с той стороны считают, что эти методы действуют, то почему бы к ним не прибегать.Вспомним встречу на Аляске, слова Вэнса и Уиткофф о том, что Россия пошла на большие уступки и эта встреча стала возможной. Лавров говорил о том, что мы готовы проявить гибкость по важным для Америки вопросам. А разве США являются субъектом урегулирования? Фраза Лаврова означает, что мы пошли на определенные уступки, считая, что США смогут сделать остальное. Но есть ли у нас уверенность, что Трамп сделает уступки нам?- Еще одна интересная тема. После российских ударов по энерго-структуре Украины практически полностью прекратились поставки азербайджанского газа из Румынии. Как это повлияет на энергобезопасность Украины и отразится на настроениях в Баку?- Баку и так на нас зол. Мы должны перестать обращать на это внимание. Если говорить об энергетической безопасности, то сколько сейчас людей живет на Украине? Миллионов 25, не больше. А от промышленного потребления осталось процентов 50-60. В такой ситуации решать вопрос с энергетической безопасности решать всегда можно.Еще при Байдене после масштабных ударов по энергоинфраструктуре решили, что поставки электрогенераторов решают эту проблему.- Есть мнение, что наши удары по энергетике Украины должны показать Западу, что все его капиталовложения в Украину окажутся слишком затратными.- Давайте обратимся к коалиции желающих, которая все более и более воинственна по отношению к нам, но разделяет свои действия до заключения перемирия и после. Они не собираются вводить сейчас войска. Здесь есть очень четкая формула: начав СВО Россия лишила себя других аргументов для достижения заявленных целей. Запад теперь по всем вопросам, которые поднимает Россия, будет ориентироваться исключительно на наши военные успехи.- Но очевидно, что другие аргументы на Запад уже не действовали.- Это другой вопрос. Возможно, и не действовали, мы ведь не продолжили эксперимент. Если событие наступило, вы не можете рассматривать ситуацию, как будто оно не наступило.Представьте ситуацию, в которой СВО продлится еще три-четыре года. Неужели вы думаете, что они принимают решение по поводу того, что произойдет через четыре года? Сейчас они нас пугают тем, что будет, если СВО закончится сейчас, а не потом. Не более того. Это у Трампа есть мысль закончить конфликт в свою пользу и сказать, что он выиграл.- Вы имеет в виду, что на Западе не привыкли к долгосрочному планированию? А как же заявления о подготовке к войне с Россией к 2030 году?- Долгосрочное планирование и подготовка к войне не противоречат друг другу. Готовность к войне с Россией это перевод экономики на военное направление. Они находятся перед лицом войны. Западная элита не может сказать себе, что находится в безопасности.Саммит ШОС, конфликт Трампа и Моди, предложение Трампа Евросоюзу ввести санкции против Индии и Китая, все это говорит, что Остров, на котором они живут, все более окружается либо враждебными, как мы и Китай, либо непонятными силами. То есть мировые проблемы начинают если не решаться, то ставиться без них. Поэтому они готовятся к войне, они всегда считали, что война — это единственный способ воздействия на варваров, и даже как достижение цели между своими. Вспомните 1914 год, начало империалистической войны.Они и сейчас так думают, а деньги на вооружение не тратили, потому что считали, что Китай далеко, а между ним и Европой есть упавшая Россия. Китаем должна заниматься Америка, потому что у нее есть интересы на Тайване, а Россия им не конкурент. Она делает все, что они хотят совершенно бесплатно. Именно Россия является залогом западноевропейского экономического благополучия, которое основывается на большой марже между стоимостью энергоносителей и конечной продукции.Но тут вдруг выяснилось, что Россия настаивает на том, что у нее есть свои интересы.- Что больше отвечает интересам России: закончить СВО как можно скорее или затягивать боевые действия, истощая экономики европейских государств?- Наша задача – добиться реализации политических целей, заявленных при начале СВО. Заметьте, что "мирный" план Келлога-Фляйца появился в ответ на выступление Путина в МИД в июне прошлого года. План Вэнса появился в июле того же года, потому что он начал готовиться к избирательной кампании. Но все это никак не повлияло на ситуацию. Трампы (говорю во множественном числе, подразумевая его команду, это калька с английского The Trumps) должны понимать, что они тоже чем-то рискуют, а пока все, что делают Трамп, Рубио и Вэнс исключает какой-либо риск с американской стороны.Они хотят все вопросы решить за наш счет. Мы им ничего не предлагаем за исключением экономических проектов, но для Трампа это вишенка на торте. У него есть много целей, которыми мы можем его заинтересовать. Он должен точно знать, что мы не собираемся завоевать всю Украину, потому что он этого нам позволить никак не может. И он должен знать, что ему за это будет.Вспомните встречу на Аляске. Трампы были рады, они заявляли, что прорыва нет, но есть большие достижения. Но в понедельник состоялась встреча с участием Зеленского и выяснилось, что коллективный Запад это не принимает. Мы должны пойти на еще большие уступки, а взаимен получить большой кукиш. И Трампы на этом остановились, потому что они не могут добиться уступок ни от одной из сторон, а следующий кукиш уже не работает.Путин уже пошел на уступки, чтобы этот процесс сдвинуть и оживить, а не для того, чтобы капитулировать. Капитулировать он не собирался ни до, ни после, а коллективный запад хочет именно капитуляции.То, что хочет Украина – заморозку по линии боевого соприкосновения в ответ на гарантии безопасности — это и есть капитуляция. Как сказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, Украина обещает охранять приходы РПЦ и права русскоязычных. Но еще в 90-е годы грекокатолики захватывали православные храмы, и им за это ничего не было. Как они собираются охранять храмы РПЦ сейчас? Или как охраняются права русскоязычных? Кстати, Зеленский сам не украиноязычный. В Киеве к 1994 году оставалось восемь русских школ. В Черновцах – одна, которую возглавлял ветеран "Руха" в качестве общественной нагрузки.- Насколько сильно поспособствует эскалации ситуация с якобы российскими дронами, которые коварно нарушили воздушное пространство Польши?- Вряд ли повлияет на эскалацию, но провокации продолжатся. У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что на Западе есть коллективное большинство, которое хочет учесть наши требования к окончанию СВО. Очень просто с помощью средств радиоэлектронной борьбы завести эти дроны в Польшу. Даже если они наши. И в чем мы тогда виноваты?Виноваты ли мы, если украинская ракета ПВО падает на жилой дом? Трамп же сказал, что как только приближается урегулирование, Путин отправляет ракеты. А он должен стоять и смотреть?Лавров уже раз 30 сказал, что мы видим, что трамповская администрация пытается подойти к причинам появления СВО. Уитакер нам сказал, что он готов охранять приходы РПЦ и права русскоязычных. Верите ли вы, что это можно сделать таким образом?Но мы рассчитываем, что какая-то деятельность Трампа может привести к каким-то соглашениям. Насколько это так, я не знаю. На мой взгляд, нет. Но возможно, в российском руководстве думают, что это так. Если бы это было возможно, то миссии Уиткоффа, которые продолжаются уже больше, чем полгода, дали бы какой-то осязаемый результат.Исходя из высказываний Уитакера, мы согласны с замораживанием конфликта по ЛБС? Не согласны. Мы согласны с западным пониманием гарантии безопасности Украины и ввода войск? Тоже нет.То есть они выдвигают два ключевых пункта для окончания конфликта, с которыми мы изначально не можем быть согласными. И это все, что они предлагают как некий итог достаточно длительных консультаций.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск

