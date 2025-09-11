Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск - 11.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск - 11.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
За минувшие двое суток киевский режим осуществил массированную атаку на Белгородскую область. По моей информации, с этой целью в район приграничья дополнительно перебросили основательно укомплектованные и обученные расчеты операторов БПЛА, которые располагались на оборонительных линиях ВСУ севернее Харькова (Казачья Лопань и Слатино). Противник использовал ударные ФПВ-дроны, беспилотники самолетного типа "Дартс" и усовершенствованный беспилотник "Лютый".Средства ПВО российской армии успешно отражают воздушные удары. Отличились и мобильные группы так называемых антидронщиков — подразделения самообороны и два подразделения, которые относятся к Минобороны и Росгвардии ("Барс" и "Орлан"). Тем не менее, есть раненые среди мирных жителей, повреждены фасады многоэтажек, социальных объектов, в том числе и здания областной Белгородской администрации.Что касается ситуации на Харьковском направлении, то на Липцовском участке активно действовали наши расчёты FPV-дронов. Во время разведки они выявили расположение украинских огневых средств в Липцах и близлежащих лесополосах, после чего все цели были уничтожены. Кроме того, удалось обнаружить замаскированные миномёты, места сосредоточения живой силы и ударные беспилотники противника. Все выявленные объекты также ликвидированы.В результате ударов противник понёс серьёзные потери: РСЗО "Херон", поставленная Хорватией, одна САУ 2С1 "Гвоздика", три миномёта, три пикапа, два грузовика, багги, семь пусковых установок для БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, антенна связи, одиннадцать беспилотников самолётного типа, пятнадцать дронов "Баба Яга", четыре склада с материальными средствами и один склад боеприпасов.В южной части Волчанска у ВС РФ есть тактические успехи. Также есть продвижение в лесу у Синельниково, несмотря на интенсивные встречные бои. На востоке Волчанска в районе Тихого наши бойцы сумели продвинуться и занять район обороны врага.Купянский участок остается самым важным и динамичным. Город еще не освобожден. Бои продолжаются по всему периметру Купянска. В первую очередь, это северо-западная и северо-восточная часть, а также на подступах к нему со стороны Голубовки, Петропавловки.Есть еще возможность у противника осуществлять отход через юг Купянска, по направлению к Боровой и Зеленому Гаю. Там идут и продолжаются сейчас упорные бои.Оперативно-тактическая ситуация для киевского режима сложная, на отдельных участках критическая. Но противник сопротивляется отчаянно, по-прежнему удерживая еще плацдарм в районе Купянск-Узловая. По последним данным украинские подразделения отходят из северной части города, уступая район российским штурмовым группам. Гарнизон пытается сократить линию фронта и реорганизовать оборону всей агломерации. Но положение крайне сложное: из-за продвижения ВС РФ на северо-западных подступах удержание противоположного берега Оскола превращается в бессмысленную трату ресурсов.
Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ атакуют дронами Белгородскую область и отчаянно цепляются за Купянск

17:58 11.09.2025
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
За минувшие двое суток киевский режим осуществил массированную атаку на Белгородскую область. По моей информации, с этой целью в район приграничья дополнительно перебросили основательно укомплектованные и обученные расчеты операторов БПЛА, которые располагались на оборонительных линиях ВСУ севернее Харькова (Казачья Лопань и Слатино). Противник использовал ударные ФПВ-дроны, беспилотники самолетного типа "Дартс" и усовершенствованный беспилотник "Лютый".
Геннадий Алехин
Средства ПВО российской армии успешно отражают воздушные удары. Отличились и мобильные группы так называемых антидронщиков — подразделения самообороны и два подразделения, которые относятся к Минобороны и Росгвардии ("Барс" и "Орлан"). Тем не менее, есть раненые среди мирных жителей, повреждены фасады многоэтажек, социальных объектов, в том числе и здания областной Белгородской администрации.
Что касается ситуации на Харьковском направлении, то на Липцовском участке активно действовали наши расчёты FPV-дронов. Во время разведки они выявили расположение украинских огневых средств в Липцах и близлежащих лесополосах, после чего все цели были уничтожены. Кроме того, удалось обнаружить замаскированные миномёты, места сосредоточения живой силы и ударные беспилотники противника. Все выявленные объекты также ликвидированы.
В результате ударов противник понёс серьёзные потери: РСЗО "Херон", поставленная Хорватией, одна САУ 2С1 "Гвоздика", три миномёта, три пикапа, два грузовика, багги, семь пусковых установок для БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, антенна связи, одиннадцать беспилотников самолётного типа, пятнадцать дронов "Баба Яга", четыре склада с материальными средствами и один склад боеприпасов.
В южной части Волчанска у ВС РФ есть тактические успехи. Также есть продвижение в лесу у Синельниково, несмотря на интенсивные встречные бои. На востоке Волчанска в районе Тихого наши бойцы сумели продвинуться и занять район обороны врага.
Купянский участок остается самым важным и динамичным. Город еще не освобожден. Бои продолжаются по всему периметру Купянска. В первую очередь, это северо-западная и северо-восточная часть, а также на подступах к нему со стороны Голубовки, Петропавловки.
Есть еще возможность у противника осуществлять отход через юг Купянска, по направлению к Боровой и Зеленому Гаю. Там идут и продолжаются сейчас упорные бои.
Оперативно-тактическая ситуация для киевского режима сложная, на отдельных участках критическая. Но противник сопротивляется отчаянно, по-прежнему удерживая еще плацдарм в районе Купянск-Узловая. По последним данным украинские подразделения отходят из северной части города, уступая район российским штурмовым группам. Гарнизон пытается сократить линию фронта и реорганизовать оборону всей агломерации. Но положение крайне сложное: из-за продвижения ВС РФ на северо-западных подступах удержание противоположного берега Оскола превращается в бессмысленную трату ресурсов.
