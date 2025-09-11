https://ukraina.ru/20250911/narastayuschaya-nekhvatka-lichnogo-sostava-v-usloviyakh-vysokikh-poter-ukrainskikh-formirovaniy-1068448103.html

Сколько на Украине убитых в ходе конфликта, раненных и дезертиров. Реальные цифры

Основная проблема вооружённых формирований Украины (ВФУ), принципиального решения которой на данный момент не видно, — это нарастающая нехватка личного состава. Добровольцев почти нет, а чрезвычайно высокие потери ВФУ на фронте уничтожают всякую мотивацию к участию в боевых действиях.

Как следствие, всё более частые и вопиющие случаи жёсткой "бусификации", когда обыденностью становится похищение с избиением мужчин на улицах на глазах их малолетних детей, пытки и истязания в ТЦК, оканчивающиеся смертями несчастных.В целом методы насильственной мобилизации пока позволяют киевскому режиму поддерживать численность ВФУ в зоне боевых действий на уровне, достаточном для организованного отступления. Но нарастание разрыва между количеством мобилизованных, которых всё меньше, и потерями киевских боевиков на фронте, которых всё больше, ослабляют эту способность и увеличивают вероятность обрушения крупных участков украинской обороны.На днях главком ВФУ Сырский признал, что ВС России имеют трёхкратное преимущество в силах и средствах, а "на основных направлениях в шесть раз превосходят" украинские формирования. "В шесть раз" — это, скорее всего, сильное преувеличение, но в целом преимущество ВС России в личном составе и, особенно, в техническом оснащении по многим объективным признакам очевидно.В этом смысле является показательным негласный план по экстренной мобилизации киевским режимом почти 122 тыс. человек, который был извлечён в результате хакерской операции из взломанного телефона высокопоставленного украинского офицера, причастного к работе ТЦК.Признания Сырского вполне укладываются в систематические жалобы киевских военных, политиков и экспертов на катастрофическую нехватку людей на фронте.Бывший депутат, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины и действующий участник боевых действий Игорь Луценко, сопоставив официальные данные и неофициальную информацию о пополнении и потерях ВФУ, недавно заявил, что "в украинской армии через два года может не остаться людей". Он опровергает официальные данные о мобилизации, которые приводит депутат Костенко - 30 тысяч человек в месяц, и считает, что такое количество получается набрать не каждый месяц.Согласно подсчётам Луценко, уже длительное время в среднем в месяц удаётся набрать в ВФУ немногим более 20 тыс. человек. За этот же период официально регистрируется около 16–19 тысяч случаев дезертирства, но, по мнению Луценко, их в реальности в 5 раз больше. Потери ВФУ, по данным украинских СМИ (очевидно, сильно заниженных), составляют 5–8 тысяч в месяц, т.е. около 300 чел. в день, но Луценко прибавляет к ним столько же тяжело раненных, "которые на долгое время или навсегда выбывают из строя". Он предполагает, что в итоге "ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек.По подтверждённой информации из разных источников в ВФУ в зоне боевых действий находится порядка 400 тысяч человек, из которых непосредственно на передовой размещается ещё меньше. Если продлить в будущее данную тенденцию, то паника Луценко понятна.К похожим результатам пришла военная активистка Мария Берлинская. Она оценивает потери ВФУ погибшими - 300 человек в день, ранеными - до 750, и от дезертирства - до 500. Т.е., потери в день составляют порядка 1550 человек, а в месяц - 46 500. При этом, количество мобилизованных она приводит такое же, как и Луценко – порядка 20 000 человек в месяц, что, видимо, является реальной цифрой. Учитывая это, получается скорость сокращения ВФУ порядка 26 тыс. 500 чел. в месяц или 318 тысяч в год.Берлинская допускает, что часть раненных (легко раненные) и дезертиров возвращается – где-то половина, и тогда сокращение ВФУ по её подсчётам составляет до 159 тыс. в год или порядка 13 тыс. в месяц. Такие же цифры сокращения украинских формирований приводит Луценко – в интервале 10 – 15 тысяч человек в месяц. Очевидно, что при всей приблизительности таких подсчётов, они в целом дают более-менее близкое к реальности представление о масштабе и скорости потерь киевских боевиков.Косвенным подтверждением данных расчётов являются данные депутата ВР Марьяны Безуглой. В конце 2023 г. она сообщала, что план мобилизации на Украине в 2023 г. – год "эпохального" контрнаступления ВФУ - предусматривал набор тех же 20 тыс. чел. в месяц, т.е. - 240 тысяч в год. Но, как неоднократно заявляли военкомы киевского режима, эти планы хронически не выполняются. О масштабах невыполнения можно судить по сообщениям полтавского военкома; в конце 2023 – начале 2024 гг. план мобилизации по области был выполнен на 13%.Т.е. можно допустить, что усилением мобилизации по специальному закону в мае 2024 г. киевскому режиму удалось едва выйти на плановые 20 тысяч и иногда приближаться к 30 тысячам мобилизованных в месяц.На данный момент ситуация с мобилизационным резервом складывается следующим образом. Оттолкнёмся от данных за май 2024 г., согласно которым киевский режим теоретически располагал на подконтрольной территории порядка 8 млн. 200 тыс. мужчин от 25 до 60 лет, подлежащих мобилизации. Это более-менее точная цифра, поскольку основывается на регистрационном номере налогоплательщика (ИНН).По тогдашним подсчётам инициативной группы ВР под руководством главы экономического комитета Дмитрия Наталухи, из общей цифры потенциальных мобилизованных следует исключить примерно 2 млн. 800 тыс. находящихся за границей или имеющих различные группы инвалидности. Порядка 1 млн. 200 тыс. чел. уже постоянно служат в различных структурах ВФУ и в силовых ведомствах. Имеют бронь 600 тыс. чел.Порядка 800 тыс. мужчин находятся на Украине, но они нигде не работают и не платят налогов. Вряд ли украинское государство сможет их разыскать.В итоге, в распоряжении киевского режима остаются 3 млн. 600 тыс. официально трудоустроенных и физлиц-предпринимателей от 25 до 60 лет.Зеленский и разного рода правительственные эксперты неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата обходится в среднем в 80 тыс. грн в месяц и потребует брони для 4-5 человек в тылу, которые будут платить налоги на военные нужды. То есть, чтобы мобилизовать, например, 122 тыс. чел. необходимо забронировать от мобилизации порядка 500 тыс. человек.Учитывая количество военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги – 3 млн. 600 тыс. - теоретически ВФУ могли мобилизовать по состоянию на май 2024 года, максимум, порядка 900 тыс. чел. Но сейчас из этого числа следует вычесть порядка 280 тыс. мобилизованных (по 20 тыс. в месяц), которых удалось набрать в ВФУ за 14 месяцев (с июня 2024 г., когда началась усиленная мобилизация) до августа 2025 г. включительно.Остаётся порядка 620 тыс., если брать возраст от 25 – 60 лет –это количество мужчин, которое киевский режим теоретически может мобилизовать без критического ущерба для экономики и для сохранения минимальной управляемости государством. Под такое количество дополнительно мобилизованных в ВФУ Европа при напряжении военной промышленности может поставить на Украину какой-то минимальный объём вооружений.С существующей скоростью сокращения ВФУ – 159 тыс. в год, воюющих на передовой 400 тыс. хватит на два с половиной года, а 620 тыс. резерва – ещё на три года восемь месяцев. Но, панические настроения среди информированных украинских военных общественников и военных связаны с ускорением сокращения рядов киевских боевиков. Они исходят из того, что для обвала фронта не следует ждать соотношения 1 к 6 обороняющихся к наступающим. Он может произойти и с намного меньшим разрывом, особенно в ситуации подавляющего превосходства наступающих не столько в пехоте, сколько в средствах огневого поражения, к чему сейчас подходит Русская армия.Учитывая складывающуюся ситуацию, недавнее решение Киева о разрешении покидать Украину мужчинам 18 – 22 лет, свидетельствует о подготовке режима к понижению возраста мобилизации до 23 лет с целью нарастить мобилизационный резерв ещё на несколько сотен тысяч человек. И, одновременно, притупить бдительность 16 – 17-летних.В ситуации дальнейшего продвижения Русской армии на запад и нарастающего кризиса ВФУ киевский режим усиливает мобилизацию того контингента, который не требует многодневных поисков и максимально доступен для ТЦК. Брать будут тех, кто стал на учёт и кому жизненная ситуация не позволяет уйти в подполье.

