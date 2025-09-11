https://ukraina.ru/20250911/narastayuschaya-nekhvatka-lichnogo-sostava-v-usloviyakh-vysokikh-poter-ukrainskikh-formirovaniy-1068448103.html
Сколько на Украине убитых в ходе конфликта, раненных и дезертиров. Реальные цифры
Сколько на Украине убитых в ходе конфликта, раненных и дезертиров. Реальные цифры - 11.09.2025 Украина.ру
Сколько на Украине убитых в ходе конфликта, раненных и дезертиров. Реальные цифры
Основная проблема вооружённых формирований Украины (ВФУ), принципиального решения которой на данный момент не видно, — это нарастающая нехватка личного состава. Добровольцев почти нет, а чрезвычайно высокие потери ВФУ на фронте уничтожают всякую мотивацию к участию в боевых действиях.
2025-09-11T09:44
2025-09-11T09:44
2025-09-11T11:47
эксклюзив
игорь луценко
украина
россия
александр сырский
марьяна безуглая
европа
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068449379_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_a60330a271a00ec1cdd4cc9e8011a9d9.jpg
Как следствие, всё более частые и вопиющие случаи жёсткой "бусификации", когда обыденностью становится похищение с избиением мужчин на улицах на глазах их малолетних детей, пытки и истязания в ТЦК, оканчивающиеся смертями несчастных.В целом методы насильственной мобилизации пока позволяют киевскому режиму поддерживать численность ВФУ в зоне боевых действий на уровне, достаточном для организованного отступления. Но нарастание разрыва между количеством мобилизованных, которых всё меньше, и потерями киевских боевиков на фронте, которых всё больше, ослабляют эту способность и увеличивают вероятность обрушения крупных участков украинской обороны.На днях главком ВФУ Сырский признал, что ВС России имеют трёхкратное преимущество в силах и средствах, а "на основных направлениях в шесть раз превосходят" украинские формирования. "В шесть раз" — это, скорее всего, сильное преувеличение, но в целом преимущество ВС России в личном составе и, особенно, в техническом оснащении по многим объективным признакам очевидно.В этом смысле является показательным негласный план по экстренной мобилизации киевским режимом почти 122 тыс. человек, который был извлечён в результате хакерской операции из взломанного телефона высокопоставленного украинского офицера, причастного к работе ТЦК.Признания Сырского вполне укладываются в систематические жалобы киевских военных, политиков и экспертов на катастрофическую нехватку людей на фронте.Бывший депутат, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины и действующий участник боевых действий Игорь Луценко, сопоставив официальные данные и неофициальную информацию о пополнении и потерях ВФУ, недавно заявил, что "в украинской армии через два года может не остаться людей". Он опровергает официальные данные о мобилизации, которые приводит депутат Костенко - 30 тысяч человек в месяц, и считает, что такое количество получается набрать не каждый месяц.Согласно подсчётам Луценко, уже длительное время в среднем в месяц удаётся набрать в ВФУ немногим более 20 тыс. человек. За этот же период официально регистрируется около 16–19 тысяч случаев дезертирства, но, по мнению Луценко, их в реальности в 5 раз больше. Потери ВФУ, по данным украинских СМИ (очевидно, сильно заниженных), составляют 5–8 тысяч в месяц, т.е. около 300 чел. в день, но Луценко прибавляет к ним столько же тяжело раненных, "которые на долгое время или навсегда выбывают из строя". Он предполагает, что в итоге "ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек.По подтверждённой информации из разных источников в ВФУ в зоне боевых действий находится порядка 400 тысяч человек, из которых непосредственно на передовой размещается ещё меньше. Если продлить в будущее данную тенденцию, то паника Луценко понятна.К похожим результатам пришла военная активистка Мария Берлинская. Она оценивает потери ВФУ погибшими - 300 человек в день, ранеными - до 750, и от дезертирства - до 500. Т.е., потери в день составляют порядка 1550 человек, а в месяц - 46 500. При этом, количество мобилизованных она приводит такое же, как и Луценко – порядка 20 000 человек в месяц, что, видимо, является реальной цифрой. Учитывая это, получается скорость сокращения ВФУ порядка 26 тыс. 500 чел. в месяц или 318 тысяч в год.Берлинская допускает, что часть раненных (легко раненные) и дезертиров возвращается – где-то половина, и тогда сокращение ВФУ по её подсчётам составляет до 159 тыс. в год или порядка 13 тыс. в месяц. Такие же цифры сокращения украинских формирований приводит Луценко – в интервале 10 – 15 тысяч человек в месяц. Очевидно, что при всей приблизительности таких подсчётов, они в целом дают более-менее близкое к реальности представление о масштабе и скорости потерь киевских боевиков.Косвенным подтверждением данных расчётов являются данные депутата ВР Марьяны Безуглой. В конце 2023 г. она сообщала, что план мобилизации на Украине в 2023 г. – год "эпохального" контрнаступления ВФУ - предусматривал набор тех же 20 тыс. чел. в месяц, т.е. - 240 тысяч в год. Но, как неоднократно заявляли военкомы киевского режима, эти планы хронически не выполняются. О масштабах невыполнения можно судить по сообщениям полтавского военкома; в конце 2023 – начале 2024 гг. план мобилизации по области был выполнен на 13%.Т.е. можно допустить, что усилением мобилизации по специальному закону в мае 2024 г. киевскому режиму удалось едва выйти на плановые 20 тысяч и иногда приближаться к 30 тысячам мобилизованных в месяц.На данный момент ситуация с мобилизационным резервом складывается следующим образом. Оттолкнёмся от данных за май 2024 г., согласно которым киевский режим теоретически располагал на подконтрольной территории порядка 8 млн. 200 тыс. мужчин от 25 до 60 лет, подлежащих мобилизации. Это более-менее точная цифра, поскольку основывается на регистрационном номере налогоплательщика (ИНН).По тогдашним подсчётам инициативной группы ВР под руководством главы экономического комитета Дмитрия Наталухи, из общей цифры потенциальных мобилизованных следует исключить примерно 2 млн. 800 тыс. находящихся за границей или имеющих различные группы инвалидности. Порядка 1 млн. 200 тыс. чел. уже постоянно служат в различных структурах ВФУ и в силовых ведомствах. Имеют бронь 600 тыс. чел.Порядка 800 тыс. мужчин находятся на Украине, но они нигде не работают и не платят налогов. Вряд ли украинское государство сможет их разыскать.В итоге, в распоряжении киевского режима остаются 3 млн. 600 тыс. официально трудоустроенных и физлиц-предпринимателей от 25 до 60 лет.Зеленский и разного рода правительственные эксперты неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата обходится в среднем в 80 тыс. грн в месяц и потребует брони для 4-5 человек в тылу, которые будут платить налоги на военные нужды. То есть, чтобы мобилизовать, например, 122 тыс. чел. необходимо забронировать от мобилизации порядка 500 тыс. человек.Учитывая количество военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги – 3 млн. 600 тыс. - теоретически ВФУ могли мобилизовать по состоянию на май 2024 года, максимум, порядка 900 тыс. чел. Но сейчас из этого числа следует вычесть порядка 280 тыс. мобилизованных (по 20 тыс. в месяц), которых удалось набрать в ВФУ за 14 месяцев (с июня 2024 г., когда началась усиленная мобилизация) до августа 2025 г. включительно.Остаётся порядка 620 тыс., если брать возраст от 25 – 60 лет –это количество мужчин, которое киевский режим теоретически может мобилизовать без критического ущерба для экономики и для сохранения минимальной управляемости государством. Под такое количество дополнительно мобилизованных в ВФУ Европа при напряжении военной промышленности может поставить на Украину какой-то минимальный объём вооружений.С существующей скоростью сокращения ВФУ – 159 тыс. в год, воюющих на передовой 400 тыс. хватит на два с половиной года, а 620 тыс. резерва – ещё на три года восемь месяцев. Но, панические настроения среди информированных украинских военных общественников и военных связаны с ускорением сокращения рядов киевских боевиков. Они исходят из того, что для обвала фронта не следует ждать соотношения 1 к 6 обороняющихся к наступающим. Он может произойти и с намного меньшим разрывом, особенно в ситуации подавляющего превосходства наступающих не столько в пехоте, сколько в средствах огневого поражения, к чему сейчас подходит Русская армия.Учитывая складывающуюся ситуацию, недавнее решение Киева о разрешении покидать Украину мужчинам 18 – 22 лет, свидетельствует о подготовке режима к понижению возраста мобилизации до 23 лет с целью нарастить мобилизационный резерв ещё на несколько сотен тысяч человек. И, одновременно, притупить бдительность 16 – 17-летних.В ситуации дальнейшего продвижения Русской армии на запад и нарастающего кризиса ВФУ киевский режим усиливает мобилизацию того контингента, который не требует многодневных поисков и максимально доступен для ТЦК. Брать будут тех, кто стал на учёт и кому жизненная ситуация не позволяет уйти в подполье.О том, какой путь выбирает Европа для мирного разрешения российско-украинского конфликта - в статье Виктора Пироженко Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068449379_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_767d9a697abfebd0c18f3724931cfd03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, игорь луценко, украина, россия, александр сырский, марьяна безуглая, европа, тцк
Сколько на Украине убитых в ходе конфликта, раненных и дезертиров. Реальные цифры
09:44 11.09.2025 (обновлено: 11:47 11.09.2025)
Основная проблема вооружённых формирований Украины (ВФУ), принципиального решения которой на данный момент не видно, — это нарастающая нехватка личного состава. Добровольцев почти нет, а чрезвычайно высокие потери ВФУ на фронте уничтожают всякую мотивацию к участию в боевых действиях.
Как следствие, всё более частые и вопиющие случаи жёсткой "бусификации", когда обыденностью становится похищение с избиением мужчин на улицах на глазах их малолетних детей, пытки и истязания в ТЦК, оканчивающиеся смертями несчастных.
В целом методы насильственной мобилизации пока позволяют киевскому режиму поддерживать численность ВФУ в зоне боевых действий на уровне, достаточном для организованного отступления. Но нарастание разрыва между количеством мобилизованных, которых всё меньше, и потерями киевских боевиков на фронте, которых всё больше, ослабляют эту способность и увеличивают вероятность обрушения крупных участков украинской обороны.
На днях главком ВФУ Сырский признал, что ВС России имеют трёхкратное преимущество в силах и средствах, а "на основных направлениях в шесть раз превосходят" украинские формирования. "В шесть раз" — это, скорее всего, сильное преувеличение, но в целом преимущество ВС России в личном составе и, особенно, в техническом оснащении по многим объективным признакам очевидно.
В этом смысле является показательным негласный план по экстренной мобилизации киевским режимом почти 122 тыс. человек, который был извлечён в результате хакерской операции из взломанного телефона высокопоставленного украинского офицера, причастного к работе ТЦК.
Признания Сырского вполне укладываются в систематические жалобы киевских военных, политиков и экспертов на катастрофическую нехватку людей на фронте.
Бывший депутат, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины и действующий участник боевых действий Игорь Луценко, сопоставив официальные данные и неофициальную информацию о пополнении и потерях ВФУ, недавно заявил, что "в украинской армии через два года может не остаться людей". Он опровергает официальные данные о мобилизации, которые приводит депутат Костенко - 30 тысяч человек в месяц, и считает, что такое количество получается набрать не каждый месяц.
Согласно подсчётам Луценко, уже длительное время в среднем в месяц удаётся набрать в ВФУ немногим более 20 тыс. человек. За этот же период официально регистрируется около 16–19 тысяч случаев дезертирства, но, по мнению Луценко, их в реальности в 5 раз больше. Потери ВФУ, по данным украинских СМИ (очевидно, сильно заниженных), составляют 5–8 тысяч в месяц, т.е. около 300 чел. в день, но Луценко прибавляет к ним столько же тяжело раненных, "которые на долгое время или навсегда выбывают из строя". Он предполагает, что в итоге "ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек.
По подтверждённой информации из разных источников в ВФУ в зоне боевых действий находится порядка 400 тысяч человек, из которых непосредственно на передовой размещается ещё меньше. Если продлить в будущее данную тенденцию, то паника Луценко понятна.
К похожим результатам пришла военная активистка Мария Берлинская. Она оценивает потери ВФУ погибшими - 300 человек в день, ранеными - до 750, и от дезертирства - до 500. Т.е., потери в день составляют порядка 1550 человек, а в месяц - 46 500. При этом, количество мобилизованных она приводит такое же, как и Луценко – порядка 20 000 человек в месяц, что, видимо, является реальной цифрой. Учитывая это, получается скорость сокращения ВФУ порядка 26 тыс. 500 чел. в месяц или 318 тысяч в год.
Берлинская допускает, что часть раненных (легко раненные) и дезертиров возвращается – где-то половина, и тогда сокращение ВФУ по её подсчётам составляет до 159 тыс. в год или порядка 13 тыс. в месяц. Такие же цифры сокращения украинских формирований приводит Луценко – в интервале 10 – 15 тысяч человек в месяц. Очевидно, что при всей приблизительности таких подсчётов, они в целом дают более-менее близкое к реальности представление о масштабе и скорости потерь киевских боевиков.
Косвенным подтверждением данных расчётов являются данные депутата ВР Марьяны Безуглой. В конце 2023 г. она сообщала, что план мобилизации на Украине в 2023 г. – год "эпохального" контрнаступления ВФУ - предусматривал набор тех же 20 тыс. чел. в месяц, т.е. - 240 тысяч в год. Но, как неоднократно заявляли военкомы киевского режима, эти планы хронически не выполняются. О масштабах невыполнения можно судить по сообщениям полтавского военкома; в конце 2023 – начале 2024 гг. план мобилизации по области был выполнен на 13%.
Т.е. можно допустить, что усилением мобилизации по специальному закону в мае 2024 г. киевскому режиму удалось едва выйти на плановые 20 тысяч и иногда приближаться к 30 тысячам мобилизованных в месяц.
На данный момент ситуация с мобилизационным резервом складывается следующим образом. Оттолкнёмся от данных за май 2024 г., согласно которым киевский режим теоретически располагал на подконтрольной территории порядка 8 млн. 200 тыс. мужчин от 25 до 60 лет, подлежащих мобилизации. Это более-менее точная цифра, поскольку основывается на регистрационном номере налогоплательщика (ИНН).
По тогдашним подсчётам инициативной группы ВР под руководством главы экономического комитета Дмитрия Наталухи, из общей цифры потенциальных мобилизованных следует исключить примерно 2 млн. 800 тыс. находящихся за границей или имеющих различные группы инвалидности. Порядка 1 млн. 200 тыс. чел. уже постоянно служат в различных структурах ВФУ и в силовых ведомствах. Имеют бронь 600 тыс. чел.
Порядка 800 тыс. мужчин находятся на Украине, но они нигде не работают и не платят налогов. Вряд ли украинское государство сможет их разыскать.
В итоге, в распоряжении киевского режима остаются 3 млн. 600 тыс. официально трудоустроенных и физлиц-предпринимателей от 25 до 60 лет.
Зеленский и разного рода правительственные эксперты неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата обходится в среднем в 80 тыс. грн в месяц и потребует брони для 4-5 человек в тылу, которые будут платить налоги на военные нужды. То есть, чтобы мобилизовать, например, 122 тыс. чел. необходимо забронировать от мобилизации порядка 500 тыс. человек.
Учитывая количество военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги – 3 млн. 600 тыс. - теоретически ВФУ могли мобилизовать по состоянию на май 2024 года, максимум, порядка 900 тыс. чел. Но сейчас из этого числа следует вычесть порядка 280 тыс. мобилизованных (по 20 тыс. в месяц), которых удалось набрать в ВФУ за 14 месяцев (с июня 2024 г., когда началась усиленная мобилизация) до августа 2025 г. включительно.
Остаётся порядка 620 тыс., если брать возраст от 25 – 60 лет –это количество мужчин, которое киевский режим теоретически может мобилизовать без критического ущерба для экономики и для сохранения минимальной управляемости государством. Под такое количество дополнительно мобилизованных в ВФУ Европа при напряжении военной промышленности может поставить на Украину какой-то минимальный объём вооружений.
С существующей скоростью сокращения ВФУ – 159 тыс. в год, воюющих на передовой 400 тыс. хватит на два с половиной года, а 620 тыс. резерва – ещё на три года восемь месяцев. Но, панические настроения среди информированных украинских военных общественников и военных связаны с ускорением сокращения рядов киевских боевиков. Они исходят из того, что для обвала фронта не следует ждать соотношения 1 к 6 обороняющихся к наступающим. Он может произойти и с намного меньшим разрывом, особенно в ситуации подавляющего превосходства наступающих не столько в пехоте, сколько в средствах огневого поражения, к чему сейчас подходит Русская армия.
Учитывая складывающуюся ситуацию, недавнее решение Киева о разрешении покидать Украину мужчинам 18 – 22 лет, свидетельствует о подготовке режима к понижению возраста мобилизации до 23 лет с целью нарастить мобилизационный резерв ещё на несколько сотен тысяч человек. И, одновременно, притупить бдительность 16 – 17-летних.
В ситуации дальнейшего продвижения Русской армии на запад и нарастающего кризиса ВФУ киевский режим усиливает мобилизацию того контингента, который не требует многодневных поисков и максимально доступен для ТЦК. Брать будут тех, кто стал на учёт и кому жизненная ситуация не позволяет уйти в подполье.
О том, какой путь выбирает Европа для мирного разрешения российско-украинского конфликта - в статье Виктора Пироженко Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины