Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины

Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины

Либерал-глобалистские круги на Западе, в особенности, в Европе не оставляют настойчивых попыток вынудить Россию смириться с существованием украинской государственности в её нынешнем прозападном и антироссийском виде.

Однако в условиях прочной стратегической инициативы Русской армии в СВО Европа отказалась от нанесения России стратегического поражения на украинском поле боя и допускает отказ от возвращения неподконтрольных киевскому режиму территорий.Вместо этого в Европе ставят цель сохранить под контролем режима основную территорию Украины и обеспечить себе свободу действий на ней, в частности, для интеграции этой территории в НАТО и европейские структуры.В результате, есть опасность, что по итогам СВО на месте Украины может остаться достаточно крупное и антироссийски ориентированное государство. Будучи территориально урезанным и экономически ослабленным, оно способно при финансовой и военной поддержке Запада стать в среднесрочной перспективе источником серьёзных угроз России.У европейской группы поддержки Киева, по всей видимости, до сих пор нет единого мнения по наиболее приемлемой схеме урегулирования украинского кризиса, которая бы наилучшим образом соответствовала названной цели. Обсуждается, судя по всему, два варианта – "корейский" и "финский", причём с возможностью перерастания первого варианта во второй.Зеленский на днях в интервью французской "Le Point" высказался в целом против "корейского" сценария, аргументировав это несопоставимостью масштаба угроз, который этот сценарий призван купировать, поскольку "население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, а в России – более 140 миллионов". Точное копирование южнокорейской модели, по его мнению, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности.В реальности киевский режим готовится именно к "корейскому" варианту выхода из боевых действий - установление временного перемирия (с возможностью превращения его в бессрочное) без подписания мирного договора, как это было в 1953 году по итогам корейской войны.Озвученные Зеленским в конце августа три главных составляющих "гарантий безопасности" Украине соответствуют именно "корейскому" сценарию: сохранение нынешней численности ВФУ и восстановление их боевых возможностей за счёт западной помощи; защита со стороны "партнёров" в облегчённом натовском формате на случай "нового вторжения" (как в Южной Корее, где на постоянной основе размещены войска США); продолжение действия санкций против России и использование заблокированных российских активов для "восстановления" страны.Зеленский на вчерашней встрече "коалиции желающих" в Париже подтвердил обсуждение вопроса отправки иностранных войск на Украину: "Мы договорились о присутствии, не могу сказать количество, но присутствие будет в разных форматах". Главной составляющей гарантий безопасности он считает "сильную украинскую армию", которая продолжит получать финансирование и оружие.На пресс-конференции по итогам парижской встречи президент Франции Макрон сообщил, что 26 стран Европы подтвердили готовность отправить войска на Украину или иным образом поддержать "эту коалицию" и "обеспечить безопасность на море и в небе".Реагируя на эти планы, официальный представитель МИД РФ М.Захарова подтвердила позицию России: подобные идеи "носят абсолютно неприемлемый характер", т. к. "направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора и провокаций".В конце августа президент Финляндии Стубб оживил тему "финского" варианта выхода из войны, правда, в контексте откровенно бредового заявления о победе над СССР: "Мы до сих пор чувствуем, что победили, потому что сохранили независимость", — заявил тогда президент Финляндии и добавил, что Украина может либо сетовать на несправедливость мира, либо "собрать осколки, восстановиться и поверить в свое будущее".Стубб также находится среди тех европейцев, которые возглавляют возню вокруг "гарантий безопасности" Украине, "миротворческого контингента" и пр. и вполне вероятно, принимает активное участие в выработке приемлемой для Европы схемы мирного урегулирования.Примечательно, что в западных СМИ ещё с прошлого года периодически появляется информация, что, даже высокопоставленные чиновники в Киеве в частном порядке дают "более осторожное определение победы". Оно не включает возврат к границам 1991 г., а подразумевает "выживание Украины как независимого западного государства, которое имеет возможность развиваться".Такой итог боевых действий киевский режим вполне может выдать обществу при информационной поддержке западных СМИ, как победу Украины "в войне за независимость", где главной целью было "сохранение украинской государственности" и украинское общество, скорее всего, этим удовлетворится. Именно в таком ключе трактует "победу" Финляндии Стубб.В отличие от "корейского" сценария, который предполагает лишь временную линию разграничения, "финский" предполагает юридически оформленную и признанную всеми, в первую очередь, Россией, межгосударственную границу. Согласно ему, Россия должна был бы в рамках мирного договора согласиться на такую границу с Украиной, в обмен на согласие с присутствием на Украине "миротворческого" контингента, т.е. войск европейских членов НАТО, что будет закреплено в договоре.По мере появления реальных шансов на мир, на Западе и в Киеве, судя по всему, активизируется обсуждение обеих вариантов выхода из войны. Они оба допускают потерю Киевом части территорий при сохранении основной территории Украины под контролем киевского режима и окончательный её переход в Западный геополитический лагерь с последующей интеграцией (в качестве полноправного члена или без этого) в НАТО и иные евроатлантические структуры.Но суть проблемы, видимо, в том, что юридически неурегулированный статус линии соприкосновения, в Европе также рассматривается, как долгосрочная угроза устойчивости киевского режима в ситуации возобновления боевых действий. Стубб, видимо, это понимает, советует Киеву именно финский сценарий выхода из кризиса, который предполагает юридическое закрепление новой российско-украинской границы.Примечательно, что на встрече в Париже Зеленский назвал среди желаемых гарантий безопасности "членство в ЕС", поскольку оно представляет собой "обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности". Т.е., не только НАТО, но и ЕС киевский режим зачисляет в военные гаранты безопасности, что было бы невозможно без движения Брюсселя в сторону постепенного превращения ЕС из сугубо экономического в военно-экономический союз.В контексте идущих обсуждений "корейский" вариант, т.е., бессрочная заморозка боевых действий по фактической линии фронта, видимо, допускается в качестве переходного этапа к "финскому" варианту окончания войны, что находит отражение в противоречивых заявлениях и действиях Киева и Европы.К "финскому" сценарию склоняются также многие командиры бригад в ВФУ, мнение которых время от времени появляется в западных и украинских СМИ.Готовя Украину к роли плацдарма угроз России в послевоенной фазе, НАТО пытается затянуть как можно дольше военную фазу, наращивая количество рисков и угроз России, (но избегая прямого столкновения) с тем, чтобы поставить Москву перед необходимостью полномасштабной мобилизации, которая легла бы тяжёлым бременем на бюджет и вынудить, в итоге, российскую сторону согласиться на сохранение Украины в орбите западного влияния. А по "корейскому" или "финскому" сценарию – для Европы уже не принципиально. Как пойдёт.Узким местом в этих планах до сих пор была усиливающаяся нехватка личного состава в ВФУ на передовой из-за кризиса мобилизации и огромных потерь в боях, а, также, из-за проблем с поставками им вооружения.Но, как минимум, одну проблему, именно с нехваткой боевиков, киевский режим пытается решить, готовясь к мобилизации мужчин 23 – 25 лет, которых может хватить на ближайшие два года военных действий. В крайнем случае, мобилизационный возраст киевский режим может понизить до 18 лет и снова закрыть для этого возраста выезд за границу.Для России угрозу представляют оба сценария выхода из украинского кризиса с их вариациями, поскольку предполагают окончательный уход части исторической русской территории - Украины на орбиту влияния Запада, а, заодно, и существование на исторических русских землях длительных и опаснейших системных угроз Российской государственности.

