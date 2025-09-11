https://ukraina.ru/20250911/1021102027.html

Киевский политехнический: рождение альма-матер Сикорского и Королёва

Киевский политехнический: рождение альма-матер Сикорского и Королёва - 06.09.2025 Украина.ру

Киевский политехнический: рождение альма-матер Сикорского и Королёва

Бурное индустриальное развитие Российской империи во второй половине XIX века остро поставило вопрос обеспечения квалифицированными инженерными кадрами. Их недостаток приходилось восполнять за счёт европейских, прежде всего немецких, специалистов, и это служило дополнительным мотивом для создания системы подготовки русских специалистов

2025-09-11T16:00

2025-09-11T16:00

2025-09-06T16:27

история

киев

сикорский

образование

история

xix век

россия

российская империя

николай ii

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102110/34/1021103464_0:70:750:492_1920x0_80_0_0_495766f75a6c69f34413f8ef61de1240.png

К концу XIX века стало ясно, что для этой задачи необходим новый вид учебного заведения, который, как писал в своих воспоминаниях тогдашний министр финансов Сергей Витте, "содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не технических школ, а университетов".Широчайшую заинтересованность в создании такого рода политехнических институтов проявило Императорское Русское техническое общество, при котором в 1897 году была создана "Комиссия по вопросам высших технических учебных заведений". Огромный вклад в разработку и реализацию проекта нового политехнического образования в России внёс член этой комиссии, выдающийся русский учёный и государственный деятель Дмитрий Менделеев.В результате были преобразованы из ранее существовавших технических учебных заведений или вновь созданы Рижский политехнический институт (1896), Томский технологический институт императора Николая II (1896), Варшавский Технический университет императора Николая II (1898), Харьковский технологический институт императора Александра III (1898) Санкт-Петербургский Политехнический институт имени Петра Великого (1899), Донской политехнический институт в Новочеркасске (1907, с 1909 носивший имя царевича Алексея).География размещения этих ВУЗов красноречива сама по себе, демонстрируя центры наиболее промышленно развитых регионов Российской Империи.В этом же ряду стоит и Киевский политехнический институт императора Александра II, торжественное открытие которого состоялось 12 сентября 1898 года."Исполнились заветные желания и мечты жителей матери городов русских" об учебном заведении, в котором студенты могли бы "получать высшее техническое образование, к которому так стремится русская молодёжь", – сказал в своём приветственном слове первый директор института, выдающийся ученый-механик профессор Виктор Кирпичёв, прежде возглавлявший ХТИ. Саму эту речь можно без преувеличения назвать настоящим гимном профессии инженера.Решение о создании ВУЗа было принято в 1896 году на совещании представителей городских властей Киева, деловых кругов, руководства Южной железной дороги, профессоров Киевского университета Св. Владимира, инженеров. Организационную работу взял на себя специальный комитет, созданный распоряжением директора департамента мануфактур и торговли Министерства финансов.По первоначальному замыслу в институте должно было быть три отделения: механическое, химическое и сельскохозяйственное. Но, по настоянию Витте, начинавшего, как известно, свою блистательную карьеру на железной дороге и оценившего роль Киева как транспортного узла, к ним добавилось и инженерное, ориентированное на подготовку кадров для путей сообщения.На создание КПИ Киевская городская дума выделила 300 000 рублей, один из крупнейших сахарозаводчиков Михаил Терещенко — 150 000, другой сахарный магнат, Лазарь Бродский — 100 000, Киевский биржевой комитет — 72 000 и т.д., вплоть до самых мелких жертвователей. Кроме разовых взносов некоторые предприниматели передавали в фонд создания института процент от продаж сахара. В итоге было собрано около полутора миллионов рублей — почти половина от необходимой для создания ВУЗа суммы. Остальные средства были выделены из государственного бюджета.Не отрицая известных филантропических наклонностей Терещенко, Бродского и их коллег, стоит отметить, что на встречу шло и ведомство Витте, регулируя акцизную политику в интересах их бизнеса.КПИ быстро стяжал заслуженную славу одного из крупнейших центров высшего инженерного образования и науки в России. Здесь, в полном соответствии с установками первого директора профессора Кирпичёва активно велись научные исследования в самых передовых сферах.С 1905 года при университетском научном механическом кружке существовала "воздухоплавательная секция", оформившаяся в 1908 года, по инициативе профессора Николая Делоне, в отдельный кружок. Членом этого кружка стал Игорь Сикорский, годом ранее поступивший в КПИ. Уже в студенческие годы этим будущим великим авиаконструктором были созданы первые модели вертолётов и самолётов, получен диплом лётчика. По окончании Политеха в 1912 году он получил должность главного конструктора авиационного отделения Русско-балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге, которую и занимал до 1917 года. В 1918 году, через занятый англичанами Архангельск, Сикорский навсегда покинул Россию, обогатив своим уникальным талантом промышленное развитие США.В 2016 году имя Сикорского было присвоено Киевскому национальному техническому университету Украины. В тамошней пропаганде очень распространен тезис о том, что этот выдающийся инженер входит в число "великих украинцев".Однако сам Сикорский всегда подчеркивал, что и он, и его предки – сельские священники Киевской губернии – всегда были русскими. Украинцев он рассматривал как региональную группу русского народа, а к украинскому национализму и сепаратизму относился крайне негативно. Его отец, Иван Сикорский, взгляды которого Игорь Иванович разделял, состоял в Киевском клубе русских националистов (как и, например, Василий Шульгин) и был автором отдельной резко критической брошюры по украинскому вопросу.Однако всего этого современные идеологи украинства предпочитают не замечать.

https://ukraina.ru/20240727/1048245210.html

https://ukraina.ru/20240927/1025114938.html

https://ukraina.ru/20250607/1022667672.html

киев

россия

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, киев, сикорский, образование, xix век, россия, российская империя, николай ii, вуз, институт, история украины