https://ukraina.ru/20250909/zachem-izrail-snimaet-zasov-s-vrat-ada-i-k-chemu-eto-privedet-semeynye-tayny-1068346900.html

Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны

Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны - 09.09.2025 Украина.ру

Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны

В Израиле - опять масштабные демонстрации возле резиденции премьера Нетаньяху.

2025-09-09T04:50

2025-09-09T04:50

2025-09-09T04:50

эксклюзив

биньямин нетаньяху

израиль

палестина

газа

яков кедми

дональд трамп

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068207525_0:98:1062:695_1920x0_80_0_0_be158d0a3f8df90252be5ab3ad6230e3.jpg

Родственники израильских заложников (в плену у ХАМАС остаётся 46 человек из ранее захваченных 200) требуют прекратить бомбардировки сектора Газа, пойти на соглашение с ХАМАС. И таким образом вернуть, наконец, своих близких.Участвовали в демонстрации десятки тысяч человек, по сообщению газеты "Times of Israel".Участники протестов считают, что премьер-министр затягивает войну в своих личных целях: желает сохранить власть."Небоскрёбы задрожат"Министр обороны Израиля, Исраэль Кац, наоборот, угрожает:"Сегодня над городом Газа пронесётся мощный ураган, и крыши небоскрёбов террора задрожат".И обещает:"С врат ада в Газе сейчас снимают засов".Израиль в который раз угрожает стереть Газу с лица земли, но прошло уже почти два года с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, а заложники остаются в плену (частично).То, что происходит в Газе, не может быть названо иначе чем геноцид - там уже 50 тысяч убитых мирных жителей.Жажда власти самого Нетаньяху?"Жертвы Холокоста" устроили в Палестине масштабное истребление мирных жителей, не только бомбёжками, но и голодом, отсутствием водоснабжения, отсутствием медицинской помощи.Но почему же Израиль, который не может победить Газу, продолжает угрожать, бомбить, уничтожать Палестину и её жителей?Неужели дело только в одном человеке? Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля, является автором этой ужасной страницы в истории Израиля.Это, конечно, преувеличение, но частично именно так и есть.Но может ли жажда власти и семейная коррупция привести к такому масштабному акту геноцида чуть ли не целого народа?Или у Нетаньяху есть другие причины для тотального истребления жителей сектора Газа?Биньямин или "Биби"Уже 18 лет управляет государством Израиль Биньямин Нетаньяху. Это больший срок, чем у любого премьера Израиля в прошлом.Но он и не собирается уходить! Он собирается опять идти на выборы.Выборы в Израиле должны пройти осенью 2026 года.Как только падают рейтинги Нетаньяху, тут же звучат новые угрозы в адрес Палестины. Это действительно, одна из причин постоянной эскалации конфликта. Но не единственная.Сара и БиньяминВ далёком уже 1996 году Нетаньяху впервые стал премьер министром Израиля. Впоследствии занимал много различных постов, был министром юстиции, науки, связи и так далее. Премьером был несколько сроков.Он бессменный лидер партии "Ликуд".30 лет, так или иначе, Израиль живёт "при Нетаньяху".И не только при самом Биньямине, но и при Саре Нетаньяху, его жене.Много пишут и говорят о том, что Сара Нетаньяху имеет исключительное влияние на своего мужа.Влияние это настолько велико, что, как сообщали израильские СМИ, для того чтобы позвонить политику, который неугоден Саре, Нетаньяху прячется в ванной (откуда это только известно израильским журналистам?)Давным давно, в 1993 году, Нетаньяху был вынужден публично признать факт сексуальных контактов со своей помощницей по связям с общественностью.Брак их тогда устоял (они женаты с 1991 года), но Сара с тех пор якобы имеет право отменить любую встречу Нетаньяху с любым политиком или помощником. Причём она потребовала зафиксировать это юридически.Характер жены премьера Израиля давно стал притчей во языцех.На Украине он стал известен после того, как во время начала государственного визита в Киев, Сара Нетаньяху с улыбкой приняла традиционные "хлеб - соль", и ненавязчиво выкинула крошки хлеба на землю."Какое бескультурье! Неуважение к Украине!" - возмущались украинские пользователи сетей. Госпропаганда же убеждала, что ничего не произошло, "вам показалось".Нетаньяху и ЧерномырдинС женой премьера судились все подряд: помощники, прислуга и охранники. И выигрывали эти суды. Обвиняли в хамстве, высокомерном поведении, унижении достоинства.Сара может позвонить прислуге среди ночи и отчитать за то, что молоко куплено в бумажном пакете, а не в стекле. Может заказать купить еду охраннику, а потом устроить ему же скандал, что еды было слишком много, и она теперь толстеет.Да что там охранники.Недавно стали достоянием общественности воспоминания Якова Кедми, бывшего главы израильской спецслужбы "Натив", о встрече четы Нетаньяху и Виктора Степановича Черномырдина.Сара Нетаньяху опоздала на полчаса (вместе с Биньямином), так как не успела вовремя закончить пробежку на спортивном тренажёре.Плюс к этому Якову Кедми пришлось просить Виктора Степановича нарушить протокол и сказать "приветствую Биньямина Нетаньяху и Сару Нетаньяху", каждого по отдельности. Хотя обычно в таких случаях ограничиваются упоминанием "с супругой".Иначе супруга премьера могла обидеться, а гнев её страшен.Безусловно, супруга Нетаньяху принимает участие в формировании правительства. "Подсказывает" Биньямину.Недавно она даже лично посетила с визитом Дональда Трампа. Без Биньямина!Да, вес Сары Нетаньяху велик.Но всё-таки вряд ли она руководит действиями премьера и правительства Израиля, как о том часто пишут.КоррупцияСамому Нетаньяху из-за скандалов, связанных с коррупцией, может грозить до 25 лет тюрьмы.Но сейчас уже все коррупционные скандалы и, например, закупка еды из средств бюджета на десятки тысяч долларов (скандал связан с Сарой Нетаньяху) - это ничто по сравнению с тем, что устроил Израиль в Газе.Возможно, поэтому правительство продолжает бесконечное военное положение, при котором выборы (досрочные, например) невозможны.Пока продолжается военное положение, до тех пор Нетаньяху - премьер, а партия "Ликуд" - при власти.Это тот же "хитрый ход", которым пользуется и Зеленский."Никакой Палестины!"Но разумеется, не только "семейный и коррупционный кейс", а также опасность потери власти является тем, что руководит Нетаньяху.В этом политическом, экономическом и несомненно, цивилизационном конфликте - сложное переплетение различных сил, воль, интриг, огромных денег и подковёрных соглашений, в том числе международных.И роль США велика, и роль самого Дональда Трампа и его семьи - "новых застройщиков Газы".Однако гораздо важнее другое.Откуда почерпнул свои идеи Нетаньяху и как возникла идеология партии "Ликуд"?Их идеи и цели коротко можно охарактеризовать так: Израиль должен занимать оба берега реки Иордан, никакой Палестины быть как государства не должно, между Израилем и Палестиной должен быть "железный занавес".А идеология эта была продекларирована одним интересным человеком, который имеет прямое отношение к семье Нетаньяху."Биби""Биби" - детское прозвище Нетаньяху. Его часто так зовут и сейчас и враги, и друзья.Он родился в Тель-Авиве в семье историка Бенциона Нетаньяху.Дедушка, отец Бенциона, Натан Милейковский, был раввином и учителем в школе на территории современных Польши и Белоруссии. Кстати, какое-то время Натан Милейковский был раввином города Ровно, на территории нынешней Украины. Но после начала Первой мировой войны семья переехала в Палестину.Как Милейковские стали Нетаньяху? Это был псевдоним дедушки-раввина, так он подписывал свои статьи в прессе.С президентом Аргентины, Хавьером Милеем, они, возможно, родственники. В сети пишут, что прадедушка у Хавьера и Биньямина один. Но сами они никогда этого не подтверждали.Да, фамилия дедушки Хавьера Милея - тоже Милейковский, сократили впоследствии до "Милей".Идеи ЖаботинскогоНо гораздо интереснее, чем эти возможные родственные связи, другое.Бенцион Нетаньяху некоторое время был секретарём у известного сиониста Владимира Жаботинского.Владимир Жаботинский родился в Одессе, долгое время жил в Петербурге, был одноклассником и другом Корнея Чуковского и даже свидетелем со стороны жениха на свадьбе Чуковского.Так что Бенцион Нетаньяху теоретически мог впоследствии писать письма и поддерживать связь Жаботинского и Чуковского.Жаботинский был талантливым журналистом и писателем. И Чуковский полагал, что Жаботинский внёс бы большой вклад в литературу, но он увлёкся политикой.Он является создателем идеологии под названием "сионизм - ревизионизм".Основные идеи и цели: установление еврейского большинства в Палестине и создание государства Израиль на обеих сторонах реки Иордан.Само это движение возникло из-за позиции Британии, которая получила мандат на территорию Палестины (сегодня это территория включает Израиль, Палестину и Иордан).Но Британия не хотела отдавать земли будущему государству Израиль, так как пообещала их некоторым лидерам арабских племён.Жаботинский, мечтавший о создании Израиля, развил чрезвычайно бурную деятельность и в странах рассеяния, и в самой Палестине.Его методы не нравились тем представителям сионизма, кто предлагал постепенное развитие поселений, кибуцев и постепенный захват территории.Откуда взялась партия "Ликуд"?Давид Бен-Гурион, один из отцов-основателей Израиля, называл Жаботинского "Владимир Гитлер".В сионистском движении их вообще называли "фашистами" и "хулиганами", они вносили постоянный раскол и драму, постоянно выступали с какими-нибудь петициями и дошли даже до убийства тех, кто был не согласен с идеями ревизионистов.Жаботинский настаивал в итоге на такой цели как репатриация в Палестину всех евреев и ликвидация диаспоры. И естественно, "никакой Палестины".После ухода из жизни Жаботинского "Всемирный союз сионистов-ревизионистов" постепенно превратился в партию "Херут" ( "Свобода"), а потом влился в блок "Ликуд" ("Консолидация")Сегодня "сионисты - ревизионисты" в целом разделяют программу партии "Ликуд".А Нетаньяху - это, по сути, Жаботинский сегодня. С идеей "великого Израиля", который не может быть никаким образом соседом государства Палестина.Два берега реки ИорданЗеэв (настоящее имя) Жаботинский требовал установить государство Израиль на всей территории подмандатной Палестины.Тогда была популярной среди поселенцев евреев песня "у Иордана два берега, этот наш, и другой тоже".В Палестине же лозунг другой: "от реки до моря Палестина будет свободна!"Имеется в виду Западный берег реки Иордан и сектор Газа на берегу Средиземного моря.Ясир Арафат, лидер ООП, в свое время так и формулировал: "наша основная цель - освободить земли от Средиземного моря до реки Иордан."Устав партии "Ликуд": "между морем и рекой Иордан будет только израильский суверенитет."Это неразрешимое противоречие - и возможно, неразрешимое до тех пор, пока Израиль возглавляет семья Нетаньяху и другие последователи идей Жаботинского.Другие подробности происходящего в Израиле - Лицемерие Европы. Израиль приступил к дополнительной мобилизации, чтобы оккупировать Газу

израиль

палестина

газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, биньямин нетаньяху, израиль, палестина, газа, яков кедми, дональд трамп, хамас