https://ukraina.ru/20250909/vks-rf-byut-aviabombami-po-tselyam-v-raznykh-regionakh-ukrainy-1068374999.html
ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины
ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины - 09.09.2025 Украина.ру
ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Купянске Харьковской области, передает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-09T07:17
2025-09-09T07:17
2025-09-09T07:36
новости
россия
вкс
украина
купянск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Кроме того, ВКС РФ поражают управляемыми авиабомбами цели в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали, что российские военные минувшей ночью нанесли больше всего ударов по объектам на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.Так незадолго до полуночи российские войска нанесли удар с применением минимум четырех ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по промышленной территории на западной окраине Дружковки. По данным с места, зафиксировано массивное возгорание, сопровождающееся плотным черным дымом, видимым на значительном удалении. В последующем стали раздаваться серии мощных взрывов, характер которых указывает на вторичную детонацию боеприпасов или взрывчатых материалов.Удар был нанесен и по целям в Краматорске.Кроме того, наносились удары по объектам противника во временно оккупированных Запорожье и Херсоне.Не остались без внимания "Гераней" цели в Сумской (Сумы) и Одесской (н.п. Вилково) областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вкс, украина, купянск, вооруженные силы украины
Новости, Россия, ВКС, Украина, Купянск, Вооруженные силы Украины
ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины
07:17 09.09.2025 (обновлено: 07:36 09.09.2025)
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Купянске Харьковской области, передает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, ВКС РФ поражают управляемыми авиабомбами цели в Сумской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что российские военные минувшей ночью нанесли больше всего ударов по объектам на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.
Так незадолго до полуночи российские войска нанесли удар с применением минимум четырех ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по промышленной территории на западной окраине Дружковки. По данным с места, зафиксировано массивное возгорание, сопровождающееся плотным черным дымом, видимым на значительном удалении. В последующем стали раздаваться серии мощных взрывов, характер которых указывает на вторичную детонацию боеприпасов или взрывчатых материалов.
Удар был нанесен и по целям в Краматорске.
Кроме того, наносились удары по объектам противника во временно оккупированных Запорожье и Херсоне.
Не остались без внимания "Гераней" цели в Сумской (Сумы) и Одесской (н.п. Вилково) областях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.