https://ukraina.ru/20250909/vks-rf-byut-aviabombami-po-tselyam-v-raznykh-regionakh-ukrainy-1068374999.html

ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины

ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины - 09.09.2025 Украина.ру

ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в разных регионах Украины

Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Купянске Харьковской области, передает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-09T07:17

2025-09-09T07:17

2025-09-09T07:36

новости

россия

вкс

украина

купянск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Кроме того, ВКС РФ поражают управляемыми авиабомбами цели в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали, что российские военные минувшей ночью нанесли больше всего ударов по объектам на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.Так незадолго до полуночи российские войска нанесли удар с применением минимум четырех ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по промышленной территории на западной окраине Дружковки. По данным с места, зафиксировано массивное возгорание, сопровождающееся плотным черным дымом, видимым на значительном удалении. В последующем стали раздаваться серии мощных взрывов, характер которых указывает на вторичную детонацию боеприпасов или взрывчатых материалов.Удар был нанесен и по целям в Краматорске.Кроме того, наносились удары по объектам противника во временно оккупированных Запорожье и Херсоне.Не остались без внимания "Гераней" цели в Сумской (Сумы) и Одесской (н.п. Вилково) областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вкс, украина, купянск, вооруженные силы украины