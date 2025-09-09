https://ukraina.ru/20250909/pvo-sbila-za-noch-desyatki-ukrainskikh-dronov-nad-rf-est-povrezhdeniya-i-zhertva-1068375228.html
ПВО сбила за ночь десятки украинских дронов над РФ, есть повреждения и жертва
Российские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-09T07:33
Из них 15 сбили над акваторией Черного моря, семь над Белгородской областью, три над территорией Курской области, по два над Крымом и Краснодарским краем и по одному над Тамбовской и Воронежской областями.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале посетовал, что в результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты - погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился.Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждено шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Из них 15 сбили над акваторией Черного моря, семь над Белгородской областью, три над территорией Курской области, по два над Крымом и Краснодарским краем и по одному над Тамбовской и Воронежской областями.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале посетовал, что в результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты - погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился.
Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждено шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.