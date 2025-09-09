https://ukraina.ru/20250909/1068404536.html

Игорь Шишкин: Трамп будет доволен, если Европа оккупирует Украину и начнет прямую войну с Россией

Игорь Шишкин: Трамп будет доволен, если Европа оккупирует Украину и начнет прямую войну с Россией

Трамп намерен вывести Америку с передовой линии украинского конфликта. Но это не значит, что он не заинтересован в том, чтобы конфликт закончился поражением России. Когда-то я выпустил материал под заголовком "Европу ведут на войну, Европа идет на войну". От этой темы мы никуда не денемся

Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Юрьевич, европейские лидеры под предлогом "гарантий безопасности для Украины" хотят закрепить положение Украины в качестве военного тарана против России. Насколько это для нас опасно?- Много лет назад Збигнев Бжезинский четко сформулировал: "Новый мировой порядок должен строится на обломках России, за счет России и против России". Строители "общеевропейского дома", они предпочитали делать вид, что это несерьезно: "Мало ли, что там сказал этот персонаж, помешанный на антисоветизме и русофобии". На самом деле Бжезинский сказал чистую правду: без краха Советского Союза никакого Евросоюза в нынешних границах, с нынешним уровнем благосостояния и экономической мощью не было бы и в помине.Всем известно, что отношения РФ и всех постсоветских республик с Евросоюзом все 1990е годы носили колониальный характер. Только одних денежных средств с территории России было вывезено в объеме до от 1 до 4 триллионов долларов. Эти деньги осели в европейских банках и работают на европейскую экономику. Не говоря уже о вывозе ресурсов по заниженным ценам.На этом фоне замороженные российские активы в 300 миллиардов долларов – несопоставимая величина. Из нашей страны было гораздо больше вывезено и потрачено.Поэтому вполне естественно, что Евросоюз воспринимает возрождение России как прямую угрозу своему благополучию и существованию. Потому что жить иначе, чем "за счет России и на обломках России", они не могут. Неспроста во всех программных документах Евросоюза записано, что нынешнее противоборство на Украине носит для них экзистенциальный характер – быть или не быть.Мирный процесс по Украине для европейцев – это острый нож. Они его будут либо торпедировать, либо использовать для ослабления и стратегического поражения России. Отсюда все эти "коалиции желающих" и ввод войск на территорию Украины (прямая ее военная оккупация).- А какую позицию сейчас занимает Трамп?- Цель Трампа – не мир на Украине. Он собирается сделать Америку снова великой. Почему он пошел на переговоры с Россией? Потому что курс Байдена на стратегическое поражение России военно-экономическим путем провалился, поэтому нужно искать другие способы противодействия нам.Опять-таки напомню формулу Бжезинского. США никогда не стали бы гегемоном без нашей катастрофы. И Трамп это понимает. Невозможно сохранить американскую гегемонию в условиях, когда Россия возвращается к статусу великой державы, способной отстаивать свои интересы. Это идет вразрез с целями Трампа.Кстати, давайте уже прекратим все разговоры, что главная цель Трампа – получить Нобелевскую премию мира. Не надо упрощать ситуацию и выставлять противника идиотом, который мечтает о каких-то цацках. Там очень серьезные люди, которые отстаивают интересы своих стран. Трамп отстаивает интересы своей страны. То же самое касается лидеров Евросоюза. От того, что мы смеемся над Макроном, нам легче не становится.- В чем же, все-таки, состоит разница в позиции Евросоюза и США?- У США и Евросоюза есть лишь одно тактическое расхождение. Трампу не нужно столкновение с Россией, но Трамп не против, чтобы эту эскалацию устроил Евросоюз. Он ведь уже добился многого. Достаточно вспомнить, что он перевел страны НАТО из союзников в вассалы, которые платят ему дань.Да, может быть, 600 миллиардов они не заплатят, но дань платить будут. Уже есть информация, что европейцы не просто будут закупать оружие для Украины у США, а 10% из этой суммы будут идти в бюджет США.Таким образом, Трамп намерен вывести Америку с передовой линии конфликта. Но это не значит, что он не заинтересован в том, чтобы конфликт закончился поражением России. Когда-то я выпустил материал под заголовком "Европу ведут на войну, Европа идет на войну". От этой темы мы никуда не денемся.Европейцы и сами рвутся к эскалации, и их к этой эскалации подталкивают из США. И если мы говорим, что "Трамп за мир, но ему руки выкручивают", то выдаем желаемое за действительное.- Вы дважды упомянули цитату Бжезинского. Идет ли развитие ситуации по Збигневу? Или нам удалось переломить эту тенденцию?- Если бы нам не удалось переломить эту тенденцию, не было бы СВО. Гибридная война Запада против России началась именно потому, что Россия при Путине перестала играть по правилам Бжезинского и стала отстаивать свои интересы, чего не делала в 1990е годы. Именно поэтому Байден провозгласил о необходимости нанести стратегическое поражение России, а Евросоюз записал в документах об экзистенциальном противостоянии. Еще наш президент сказал, что СВО – это прямой удар по пятивековому доминированию Запада в мире. И на Западе это прекрасно понимают.- Вы говорите про Евросоюз как о едином целом. Но, может быть, между Францией, Германией и Великобританией есть какие-то противоречия, которые не дадут им реализовать планы в отношении России?- Между Францией, Германий и Великобританией всегда были и будут противоречия. Вся история народов романо-германской цивилизации – это борьба между собой за первенство. Несмотря на то, что в отношении остального мира они всегда выступали как единая цивилизация. При этом я не вижу никакой разницы в подходах Макрона, Стармера и Мерца.Разве Мерц не заявил, что "мы собираемся построить самую мощную армию на континенте"? Разве Мерц в 80-летие годовщины разгрома нацизма не сказал, что "Германия возвращается"? Причем он это сказал после того, как немецкий парламент снял все конституционные ограничения на милитаризацию Германии. Это же заявка на Четвертый Рейх.А Макрон? Он разве не бредит третьей империей? Разве он не призывал французов вспомнить о том, что они "нация завоевателей и победителей"? Разве Великобритания не заявила, что их курс – возрождение Глобальной Британии.И для того, чтобы все это осуществить, нужно нанести стратегическое поражение России. Без этого не простроить ни Четвертый Рейх, ни Третью Империю, ни Глобальную Британию. В этом они едины.Другое дело, что каждый из них собирается использовать другого для своих целей. Хочу напомнить любопытный диалог Рузвельта с Черчиллем:- Как вы думаете, если мы посвятим в наши атомные секреты Де Голля, не поделится ли он этой информацией со Сталиным?- Нет, Сталину он эту информацию не передаст. Но первое, что он захочет сделать – ударить атомной бомбой по Лондону.Такие нравы. Это реальность.О других геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Игоря Нагаева: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном

