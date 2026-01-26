Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой - 26.01.2026 Украина.ру
Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой
Мирные переговоры по урегулированию на Украине фактически заблокированы. Финансовая помощь Запада позволяет Киеву продолжать боевые действия, а армия может не согласиться на территориальные уступки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Оценивая дипломатические перспективы переговоров, Поликарпов высказался однозначно. "Честно говоря, я по переговорам особого прогресса не вижу. [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф регулярно говорит, что "решающая стадия близка", но это может быть дежурная фраза", — заявил эксперт.Он указал на серьёзные внутренние противоречия в Киеве. "Украина не сможет отказаться от Донбасса. Ей армия этого не простит, потому что не считает себя проигравшей", — сказал военный историк.Поликарпов провёл жёсткую историческую параллель. "Это как в Первую мировую войну. Германия её проиграла, но в войсках был миф о предательстве тыла. И если Украина откажется от Донбасса, это может грозить военным переворотом в Киеве", — пояснил он.Эксперт также дал оценку западной помощи. "Если Евросоюз не соскочит с идеи про 90 миллиардов, Украина будет обеспечена финансами на ведение войны на ближайшие два года", — констатировал Поликарпов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.
Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой

04:00 26.01.2026
 
Мирные переговоры по урегулированию на Украине фактически заблокированы. Финансовая помощь Запада позволяет Киеву продолжать боевые действия, а армия может не согласиться на территориальные уступки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Оценивая дипломатические перспективы переговоров, Поликарпов высказался однозначно. "Честно говоря, я по переговорам особого прогресса не вижу. [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф регулярно говорит, что "решающая стадия близка", но это может быть дежурная фраза", — заявил эксперт.
Он указал на серьёзные внутренние противоречия в Киеве. "Украина не сможет отказаться от Донбасса. Ей армия этого не простит, потому что не считает себя проигравшей", — сказал военный историк.
Поликарпов провёл жёсткую историческую параллель. "Это как в Первую мировую войну. Германия её проиграла, но в войсках был миф о предательстве тыла. И если Украина откажется от Донбасса, это может грозить военным переворотом в Киеве", — пояснил он.
Эксперт также дал оценку западной помощи. "Если Евросоюз не соскочит с идеи про 90 миллиардов, Украина будет обеспечена финансами на ведение войны на ближайшие два года", — констатировал Поликарпов.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.
