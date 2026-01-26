https://ukraina.ru/20260126/ugroza-voennogo-perevorota-istorik-sravnil-situatsiyu-na-ukraine-s-germaniey-posle-pervoy-mirovoy-1074792037.html

Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой

Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой - 26.01.2026 Украина.ру

Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой

Мирные переговоры по урегулированию на Украине фактически заблокированы. Финансовая помощь Запада позволяет Киеву продолжать боевые действия, а армия может не согласиться на территориальные уступки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2026-01-26T04:00

2026-01-26T04:00

2026-01-26T04:00

новости

украина

германия

донбасс

дональд трамп

украина.ру

ес

первая мировая война

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg

Оценивая дипломатические перспективы переговоров, Поликарпов высказался однозначно. "Честно говоря, я по переговорам особого прогресса не вижу. [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф регулярно говорит, что "решающая стадия близка", но это может быть дежурная фраза", — заявил эксперт.Он указал на серьёзные внутренние противоречия в Киеве. "Украина не сможет отказаться от Донбасса. Ей армия этого не простит, потому что не считает себя проигравшей", — сказал военный историк.Поликарпов провёл жёсткую историческую параллель. "Это как в Первую мировую войну. Германия её проиграла, но в войсках был миф о предательстве тыла. И если Украина откажется от Донбасса, это может грозить военным переворотом в Киеве", — пояснил он.Эксперт также дал оценку западной помощи. "Если Евросоюз не соскочит с идеи про 90 миллиардов, Украина будет обеспечена финансами на ведение войны на ближайшие два года", — констатировал Поликарпов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.

украина

германия

донбасс

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, донбасс, дональд трамп, украина.ру, ес, первая мировая война, киев, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, переворот, главные новости, главное, война на украине