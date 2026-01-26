https://ukraina.ru/20260126/doronin-o-protivorechiyakh-ssha-i-kanady-vashington-pretenduet-na-arkticheskiy-shelf-zatragivayuschiy-ottavu-1074792565.html

Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву

Планы США по использованию Северо-Западного прохода сталкиваются с проблемой Канады. При этом главный интерес США в Гренландии лежит в военной сфере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Отвечая на вопрос о возможном интересе США к Северо-Западному проходу, Доронин заявил, что его перспективы оценить тяжело, так как часть пути проходит по территории Канады.Он напомнил о существующих противоречиях. "Еще при администрации Байдена США в одностороннем порядке заявили претензии на континентальный шельф в Арктике порядка миллиона квадратных километров, который затрагивает зону интересов Канады", — сказал эксперт.По его мнению, решить вопрос Северо-Западного прохода без участия Канады будет крайне сложно из-за необходимости обеспечивать безопасность судоходства на малонаселённой территории.Доронин подчеркнул, что значение Гренландии для США — другое. "Гренландия в Северо-Западном проходе особо не участвует. Она больше имеет значение для противоракетной обороны США", — резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.

