Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву - 26.01.2026
Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву
Планы США по использованию Северо-Западного прохода сталкиваются с проблемой Канады. При этом главный интерес США в Гренландии лежит в военной сфере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-01-26T05:15
2026-01-26T05:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060292981_0:174:2100:1355_1920x0_80_0_0_c42883f5574a56300f082b7fb1ec8921.jpg
Отвечая на вопрос о возможном интересе США к Северо-Западному проходу, Доронин заявил, что его перспективы оценить тяжело, так как часть пути проходит по территории Канады.Он напомнил о существующих противоречиях. "Еще при администрации Байдена США в одностороннем порядке заявили претензии на континентальный шельф в Арктике порядка миллиона квадратных километров, который затрагивает зону интересов Канады", — сказал эксперт.По его мнению, решить вопрос Северо-Западного прохода без участия Канады будет крайне сложно из-за необходимости обеспечивать безопасность судоходства на малонаселённой территории.Доронин подчеркнул, что значение Гренландии для США — другое. "Гренландия в Северо-Западном проходе особо не участвует. Она больше имеет значение для противоракетной обороны США", — резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
05:15 26.01.2026
 
© Фото : Kittie VandenBosch
- РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Kittie VandenBosch
Планы США по использованию Северо-Западного прохода сталкиваются с проблемой Канады. При этом главный интерес США в Гренландии лежит в военной сфере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Отвечая на вопрос о возможном интересе США к Северо-Западному проходу, Доронин заявил, что его перспективы оценить тяжело, так как часть пути проходит по территории Канады.
Он напомнил о существующих противоречиях. "Еще при администрации Байдена США в одностороннем порядке заявили претензии на континентальный шельф в Арктике порядка миллиона квадратных километров, который затрагивает зону интересов Канады", — сказал эксперт.
По его мнению, решить вопрос Северо-Западного прохода без участия Канады будет крайне сложно из-за необходимости обеспечивать безопасность судоходства на малонаселённой территории.
Доронин подчеркнул, что значение Гренландии для США — другое. "Гренландия в Северо-Западном проходе особо не участвует. Она больше имеет значение для противоракетной обороны США", — резюмировал Николай Доронин.
Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
