https://ukraina.ru/20260126/doronin-o-protivorechiyakh-ssha-i-kanady-vashington-pretenduet-na-arkticheskiy-shelf-zatragivayuschiy-ottavu-1074792565.html
Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву
Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву - 26.01.2026 Украина.ру
Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву
Планы США по использованию Северо-Западного прохода сталкиваются с проблемой Канады. При этом главный интерес США в Гренландии лежит в военной сфере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-01-26T05:15
2026-01-26T05:15
2026-01-26T05:15
новости
сша
канада
россия
джо байден
украина.ру
дональд трамп
арктика
гренландия
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060292981_0:174:2100:1355_1920x0_80_0_0_c42883f5574a56300f082b7fb1ec8921.jpg
Отвечая на вопрос о возможном интересе США к Северо-Западному проходу, Доронин заявил, что его перспективы оценить тяжело, так как часть пути проходит по территории Канады.Он напомнил о существующих противоречиях. "Еще при администрации Байдена США в одностороннем порядке заявили претензии на континентальный шельф в Арктике порядка миллиона квадратных километров, который затрагивает зону интересов Канады", — сказал эксперт.По его мнению, решить вопрос Северо-Западного прохода без участия Канады будет крайне сложно из-за необходимости обеспечивать безопасность судоходства на малонаселённой территории.Доронин подчеркнул, что значение Гренландии для США — другое. "Гренландия в Северо-Западном проходе особо не участвует. Она больше имеет значение для противоракетной обороны США", — резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
сша
канада
россия
арктика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060292981_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_bfd842ec71420aad945e7dc9629173fc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, канада, россия, джо байден, украина.ру, дональд трамп, арктика, гренландия, главные новости, геополитика, север
Новости, США, Канада, Россия, Джо Байден, Украина.ру, Дональд Трамп, Арктика, Гренландия, Главные новости, геополитика, север
Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву
Планы США по использованию Северо-Западного прохода сталкиваются с проблемой Канады. При этом главный интерес США в Гренландии лежит в военной сфере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Отвечая на вопрос о возможном интересе США к Северо-Западному проходу, Доронин заявил, что его перспективы оценить тяжело, так как часть пути проходит по территории Канады.
Он напомнил о существующих противоречиях. "Еще при администрации Байдена США в одностороннем порядке заявили претензии на континентальный шельф в Арктике порядка миллиона квадратных километров, который затрагивает зону интересов Канады", — сказал эксперт.
По его мнению, решить вопрос Северо-Западного прохода без участия Канады будет крайне сложно из-за необходимости обеспечивать безопасность судоходства на малонаселённой территории.
Доронин подчеркнул, что значение Гренландии для США — другое. "Гренландия в Северо-Западном проходе особо не участвует. Она больше имеет значение для противоракетной обороны США", — резюмировал Николай Доронин.