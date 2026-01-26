Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток - 26.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260126/amerikanskaya-avianesuschaya-gruppirovka-pribyla-na-blizhniy-vostok-1074797923.html
Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток
Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток - 26.01.2026 Украина.ру
Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток
Американская авианесущая группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln (Авраам Линкольн) прибыла на Ближний Восток. Об этом в ночь на 26 января сообщил израильский телеканал Channel 13
2026-01-26T02:55
2026-01-26T02:55
новости
украина.ру
ближний восток
сша
израиль
иран
обострение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074797803_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_201af4ced8a5b6e82c66abe95946378b.jpg
🟦 Издание Al Arabiya сообщает, что США готовятся провести "многодневные учения по проверке боеготовности" на Ближнем Востоке, "чтобы продемонстрировать способность развертывать, рассредоточивать и поддерживать боевую авиацию" в регионе.🟦 Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля Рафи Мило заявил следующее: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности из-за вероятности того, что нападение на Иран может привести к эскалации конфликта здесь".Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что уже скоро в ближневосточный регион прибудут ударная авианосная группа США и другие силы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ближний восток
сша
израиль
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074797803_96:0:1185:817_1920x0_80_0_0_c47545cdddb8cf311a9213e4dfac269c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, ближний восток, сша, израиль, иран, обострение
Новости, Украина.ру, Ближний Восток, США, Израиль, Иран, обострение

Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток

02:55 26.01.2026
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Американская авианесущая группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln (Авраам Линкольн) прибыла на Ближний Восток. Об этом в ночь на 26 января сообщил израильский телеканал Channel 13
🟦 Издание Al Arabiya сообщает, что США готовятся провести "многодневные учения по проверке боеготовности" на Ближнем Востоке, "чтобы продемонстрировать способность развертывать, рассредоточивать и поддерживать боевую авиацию" в регионе.
🟦 Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля Рафи Мило заявил следующее: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности из-за вероятности того, что нападение на Иран может привести к эскалации конфликта здесь".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что уже скоро в ближневосточный регион прибудут ударная авианосная группа США и другие силы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руБлижний ВостокСШАИзраильИранобострение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:58Удар нанесён по н.п. Вольногорск Днепропетровской области
02:55Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток
02:51Удары по н.п. Недригайлов в Сумской области продолжаются
02:30Тепло, вода, электричество и бесплатный транспорт: глава Мурманской области уточнил ситуацию после аварии
01:51Губернатор Миннесоты направил Нацгвардию в Миннеаполис. Она раздаёт еду и напитки протестующим
01:17Зеленский отказался выводить ВСУ с оккупированной части Донбасса. Обзор 25 января от канала "Украина.ру"
00:43Военкор Котенок: действия ВС РФ на Краснолиманском направлении продолжают ухудшать положение ВСУ
00:05Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России
19:32Банная дипломатия Стубба, очки Макрона и разочарование украинок. Кто и чем нас удивил на прошлой неделе
19:00Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января
18:05Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро
18:03Группировка "Восток" отразила контратаки и расширила контроль под Гуляй-Полем
17:46ВС РФ нанесли серию ударов по энергетическим объектам ВСУ в оккупированной части ДНР
17:40Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев
17:37"Они выглядели почти как друзья": Axios о российско-украинских переговорах в Абу-Даби
17:05Франция передала Украине беспилотники Rodeur
16:45Российских подразделения продвигаются в районе Красного Лимана
16:39Первые инсайды из Абу-Даби
16:32ВС РФ впервые с начала СВО применили тяжелые ракеты Х-22
15:58Василий Михайлович Чернецов: душа обороны Дона
Лента новостейМолния