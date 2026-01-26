https://ukraina.ru/20260126/amerikanskaya-avianesuschaya-gruppirovka-pribyla-na-blizhniy-vostok-1074797923.html

Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток

Американская авианесущая группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln (Авраам Линкольн) прибыла на Ближний Восток. Об этом в ночь на 26 января сообщил израильский телеканал Channel 13

2026-01-26T02:55

🟦 Издание Al Arabiya сообщает, что США готовятся провести "многодневные учения по проверке боеготовности" на Ближнем Востоке, "чтобы продемонстрировать способность развертывать, рассредоточивать и поддерживать боевую авиацию" в регионе.🟦 Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля Рафи Мило заявил следующее: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности из-за вероятности того, что нападение на Иран может привести к эскалации конфликта здесь".Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что уже скоро в ближневосточный регион прибудут ударная авианосная группа США и другие силы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

