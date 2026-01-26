"Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 26.01.2026 Украина.ру
"Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине
"Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине
В экспертном сообществе обсуждают, к чему приведёт намечающийся уже крах украинской энергосистемы, почему политики призывают рядовых украинцев умирать, а сами начинают тайную эвакуацию.
2026-01-26T04:50
2026-01-26T04:50
эксклюзив
Украине грозит гуманитарная катастрофа, страна уже на грани, заявил в Давосе гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, которые приводит Reuters, киевскому режиму "необходимо прекращение огня в энергетической сфере, прекращение огня в отношении энергетических активов…" - иначе будет совсем плохо.Тимченко сообщил, что сейчас "люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов", уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления.По данным главы ДТЭК, компания потеряла большую часть (60-70%) своих генерирующих мощностей. Впоследствии Украине придётся не просто восстанавливать энергосистему, на что потребуется около 70 миллиардов долларов, скорее, надо будет создавать новую.Тем временем представители "зеленой" элитки начали тайком покидать замерзающий Киев, сообщил вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он сослался на информацию, полученную от своих источников в украинской столице, один из них обратил внимание на тот факт, что некоторые высокие чиновники начали проводить совещания "по скайпу", то есть, удалённо.Собеседник блогера предположил, что эти руководители уже находятся за границей. За ними потянулись и чиновники рангом пониже, вывозя нажитое непосильным трудом добро. Поскольку явление начинает приобретать массовый характер, сохранять тайну в этом вопросе уже не получается.Блогер отметил, что представители элит опасаются гнева народа, который уже дейсвительно "доведён до крайности". Бегут не только из Киева, но и из других городов. Распродают имущество, квартиры (на них внезапно выросли цены, например, в Одессе). Что происходит, пока не до конца понятно, но скоро всё выяснится, счёт идёт на недели, "они (беглецы — ред.) что-то знают".По словам "Колобка", сейчас украинским ЛОМам властями дана команда успокаивать народ, причём - "даже не за деньги, просто приказали"."Вырисовывается такая картина, что ничего хорошего тут ждать не приходится", - сделал вывод блогер. Он добавил, что в Киеве "вскрыт гнойник" масштабной коррупции ("дело Тимошенко" и пр.), поэтому даже "тех, у кого железный предмет на голове", скоро постигнет большое разочарование.Выяснилось, что депутаты Рады годами получали деньги наличными за "правильные" голосования. Раньше и это дело спустили бы на тормозах, но теперь не получится, считает "Колобок".Потому и происходит тайная эвакуация проворовавшихся чиновников. Но при этом политики в Киеве не думают о мире, по-прежнему звучат воинственные заявления. Вот депутат Рады Роман Костенко призвал: "Или умереть, или уничтожить Россию. Это все. Другого выбора у нас нет!".Процитировав в своём телеграм-канале эти слова нардепа, известный украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что "чаще всего умереть за Родину призывают те, кто умирать не собирается".В свою очередь, "Колобок" предположил, что никто из проворовавшихся украинских "элитариев" даже не сядет в тюрьму, воры спокойно уедут, а вот "простолюдины" останутся и будут вынуждены жить в стране, где десоветизация осуществлена на практике."Вот такая судьба у нашей страны, хороших вариантов тут нет", - сказал блогер.В России свои проблемы, которые на фоне украинского кризиса выглядят уже по иному. Например, сейчас ограничивают интернет или блокируют банковские карты граждан под предлогом борьбы с мошенниками. Как известно, многие крупные колл-центры, где работают эти самые мошенники, расположены на территории Украины.Известный российский экономист, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин удивляется, почему эти центры до сих пор действуют безнаказанно. По его словам, один или несколько ударов по мошенническим колл-центрам на Украине нанесли, но - на этом и всё."Вместо того, чтобы разнести их в клочья и сделать работу телефонного террориста смертным приговором, вместо этого государство делает другое (блокировки карт и пр. - ред.), - констатировал политик в эфире одного из каналов.Он добавил, что свою лепту в борьбу с мошенниками могли бы внести мобильные операторы, однако это означает "ограничение прибылей и сверхприбылей монополий, и государство на это, конечно же, не пойдет".Вместо этого вводятся ограничения для пользователей сетей и для клиентов банков под предлогом "борьбы с мошенниками", отметил депутат, назвав это нелогичным. По его словам, такая "борьба" приводит, в частности, к тому, что люди снимают средства с банковских счетов, чтобы иметь заначку. И эти деньги не работают на экономику (или на мошенников), а должны бы.Депутат также отметил, что либеральная власть РФ намеренно разрушает российскую медицину."И когда официально заявляют — да ничего страшного, что врачи бегут из профессии, мы завезём людей, которые по-русски не говорят, всё будет хорошо. И вообще медицинский работник может не знать русского языка, это официальное условие, это официально прописано в государственных документах, в документах… о завозе мигрантов. Что не нужно знать русский язык, чтобы работать… врачом", - поведал Делягин, предположив, что вскоре знание русского языка не потребуется и школьным учителям - "это следующий этап".Вообще, по его словам, "мы с вами не нужны этой бюрократии… вот в чём заключается социальная политика". И, например, политику в сфере образования некоторые исследователи сравнивают с гитлеровским планом "Ост" - хотя им удаётся найти даже "некоторые различия".Как мы отмечали в предыдущем я обзоре, глобалисты успешно претворяют в жизнь план превращения Украины в Африку. Но получается, что планы будущего России, если ничего не менять, немногим лучше, если лучше вообще.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионыПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
"Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине

04:50 26.01.2026
 
В экспертном сообществе обсуждают, к чему приведёт намечающийся уже крах украинской энергосистемы, почему политики призывают рядовых украинцев умирать, а сами начинают тайную эвакуацию.
Украине грозит гуманитарная катастрофа, страна уже на грани, заявил в Давосе гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, которые приводит Reuters, киевскому режиму "необходимо прекращение огня в энергетической сфере, прекращение огня в отношении энергетических активов…" - иначе будет совсем плохо.
Тимченко сообщил, что сейчас "люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов", уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления.
По данным главы ДТЭК, компания потеряла большую часть (60-70%) своих генерирующих мощностей. Впоследствии Украине придётся не просто восстанавливать энергосистему, на что потребуется около 70 миллиардов долларов, скорее, надо будет создавать новую.
Тем временем представители "зеленой" элитки начали тайком покидать замерзающий Киев, сообщил вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он сослался на информацию, полученную от своих источников в украинской столице, один из них обратил внимание на тот факт, что некоторые высокие чиновники начали проводить совещания "по скайпу", то есть, удалённо.
Собеседник блогера предположил, что эти руководители уже находятся за границей. За ними потянулись и чиновники рангом пониже, вывозя нажитое непосильным трудом добро. Поскольку явление начинает приобретать массовый характер, сохранять тайну в этом вопросе уже не получается.
Блогер отметил, что представители элит опасаются гнева народа, который уже дейсвительно "доведён до крайности". Бегут не только из Киева, но и из других городов. Распродают имущество, квартиры (на них внезапно выросли цены, например, в Одессе). Что происходит, пока не до конца понятно, но скоро всё выяснится, счёт идёт на недели, "они (беглецы — ред.) что-то знают".
По словам "Колобка", сейчас украинским ЛОМам властями дана команда успокаивать народ, причём - "даже не за деньги, просто приказали".
"Вырисовывается такая картина, что ничего хорошего тут ждать не приходится", - сделал вывод блогер. Он добавил, что в Киеве "вскрыт гнойник" масштабной коррупции ("дело Тимошенко" и пр.), поэтому даже "тех, у кого железный предмет на голове", скоро постигнет большое разочарование.
Выяснилось, что депутаты Рады годами получали деньги наличными за "правильные" голосования. Раньше и это дело спустили бы на тормозах, но теперь не получится, считает "Колобок".
Потому и происходит тайная эвакуация проворовавшихся чиновников. Но при этом политики в Киеве не думают о мире, по-прежнему звучат воинственные заявления. Вот депутат Рады Роман Костенко призвал: "Или умереть, или уничтожить Россию. Это все. Другого выбора у нас нет!".
Процитировав в своём телеграм-канале эти слова нардепа, известный украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что "чаще всего умереть за Родину призывают те, кто умирать не собирается".
В свою очередь, "Колобок" предположил, что никто из проворовавшихся украинских "элитариев" даже не сядет в тюрьму, воры спокойно уедут, а вот "простолюдины" останутся и будут вынуждены жить в стране, где десоветизация осуществлена на практике.
"Вот такая судьба у нашей страны, хороших вариантов тут нет", - сказал блогер.
В России свои проблемы, которые на фоне украинского кризиса выглядят уже по иному. Например, сейчас ограничивают интернет или блокируют банковские карты граждан под предлогом борьбы с мошенниками. Как известно, многие крупные колл-центры, где работают эти самые мошенники, расположены на территории Украины.
Известный российский экономист, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин удивляется, почему эти центры до сих пор действуют безнаказанно. По его словам, один или несколько ударов по мошенническим колл-центрам на Украине нанесли, но - на этом и всё.
"Вместо того, чтобы разнести их в клочья и сделать работу телефонного террориста смертным приговором, вместо этого государство делает другое (блокировки карт и пр. - ред.), - констатировал политик в эфире одного из каналов.
Он добавил, что свою лепту в борьбу с мошенниками могли бы внести мобильные операторы, однако это означает "ограничение прибылей и сверхприбылей монополий, и государство на это, конечно же, не пойдет".
Вместо этого вводятся ограничения для пользователей сетей и для клиентов банков под предлогом "борьбы с мошенниками", отметил депутат, назвав это нелогичным. По его словам, такая "борьба" приводит, в частности, к тому, что люди снимают средства с банковских счетов, чтобы иметь заначку. И эти деньги не работают на экономику (или на мошенников), а должны бы.
Депутат также отметил, что либеральная власть РФ намеренно разрушает российскую медицину.
"И когда официально заявляют — да ничего страшного, что врачи бегут из профессии, мы завезём людей, которые по-русски не говорят, всё будет хорошо. И вообще медицинский работник может не знать русского языка, это официальное условие, это официально прописано в государственных документах, в документах… о завозе мигрантов. Что не нужно знать русский язык, чтобы работать… врачом", - поведал Делягин, предположив, что вскоре знание русского языка не потребуется и школьным учителям - "это следующий этап".
Вообще, по его словам, "мы с вами не нужны этой бюрократии… вот в чём заключается социальная политика". И, например, политику в сфере образования некоторые исследователи сравнивают с гитлеровским планом "Ост" - хотя им удаётся найти даже "некоторые различия".
Как мы отмечали в предыдущем я обзоре, глобалисты успешно претворяют в жизнь план превращения Украины в Африку. Но получается, что планы будущего России, если ничего не менять, немногим лучше, если лучше вообще.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы
Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
