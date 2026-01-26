https://ukraina.ru/20260126/v-poltave--kollaps-a-kharkov-podgotovili-zaranee-ekspert-o-situatsii-s-elektrichestvom-na-ukraine-1074791690.html

В Полтаве — коллапс, а Харьков подготовили заранее: эксперт о ситуации с электричеством на Украине

Ситуация с энергоснабжением на Украине сильно различается по регионам. В то время как Харьков смог подготовиться, в Полтавской области уже наступил энергетический коллапс, потому что оттуда почти никто не пишет с жалобами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2026-01-26T05:30

Комментируя состояние украинкой энергетики после системных ударов, Поликарпов обратил внимание на парадокс. "Как вы думаете, в каком из украинских регионов сейчас тяжелее всего? В Полтавской области", — заявил эксперт.Поликарпов уточнил, что в полтавском энергоузле были передаточные мощности – открытые распределительные устройства. Украинцы смогли закрыть его бетоном, и оно было недоступно для "Гераней", но видимо туда "попала какая-то ракета" и все перестало работать, добавил эксперт."То есть ситуация в Харькове лучше, чем в Полтаве. Потому что Харьков к такому развитию событий они готовили два года назад", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

