Николай Доронин: США наращивают силы в Арктике, чтобы ослабить союз России и Китая
Укрепление военного присутствия США в Гренландии продиктовано стремлением Вашингтона противостоять партнёрству Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Отвечая на вопрос о целях милитаризации Арктики, Доронин заявил, что Америке не выгодно усиление взаимодействия России и Китая. По его мнению, соединение промышленного потенциала КНР и российских военных технологий воспринимается как угроза.Эксперт указал, кто в Америке заинтересован в этой политике. "Но это выгодно оборонному комплексу США, который будет получать заказы на создание системы ПРО "Золотой купол". Поэтому часть промышленного лобби США активно поддерживает такую риторику", — сказал Доронин.На вопрос о том, помешает ли присутствие США в Гренландии выходу российских подводных лодок в Атлантику, эксперт ответил отрицательно. "Капитаны подлодок, учитывая расположение новых военных баз, будут избирать другие маршруты, применяя хорошо известные военные технологии", — заявил Доронин."Это не Гибралтар или Босфор, перекрытие которых сделает невозможным проход судов", — подчеркнул собеседник издания, отмечая, что присутствие в Гренландии дополнительных радиолокационных частей лишь осложнит навигацию в этом районе.
Отвечая на вопрос о целях милитаризации Арктики, Доронин заявил, что Америке не выгодно усиление взаимодействия России и Китая. По его мнению, соединение промышленного потенциала КНР и российских военных технологий воспринимается как угроза.
Эксперт указал, кто в Америке заинтересован в этой политике. "Но это выгодно оборонному комплексу США, который будет получать заказы на создание системы ПРО "Золотой купол". Поэтому часть промышленного лобби США активно поддерживает такую риторику", — сказал Доронин.
На вопрос о том, помешает ли присутствие США в Гренландии выходу российских подводных лодок в Атлантику, эксперт ответил отрицательно. "Капитаны подлодок, учитывая расположение новых военных баз, будут избирать другие маршруты, применяя хорошо известные военные технологии", — заявил Доронин.
"Это не Гибралтар или Босфор, перекрытие которых сделает невозможным проход судов", — подчеркнул собеседник издания, отмечая, что присутствие в Гренландии дополнительных радиолокационных частей лишь осложнит навигацию в этом районе.