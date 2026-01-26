https://ukraina.ru/20260126/nikolay-doronin-ssha-naraschivayut-sily-v-arktike-chtoby-oslabit-soyuz-rossii-i-kitaya-1074792731.html

Николай Доронин: США наращивают силы в Арктике, чтобы ослабить союз России и Китая

Укрепление военного присутствия США в Гренландии продиктовано стремлением Вашингтона противостоять партнёрству Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Отвечая на вопрос о целях милитаризации Арктики, Доронин заявил, что Америке не выгодно усиление взаимодействия России и Китая. По его мнению, соединение промышленного потенциала КНР и российских военных технологий воспринимается как угроза.Эксперт указал, кто в Америке заинтересован в этой политике. "Но это выгодно оборонному комплексу США, который будет получать заказы на создание системы ПРО "Золотой купол". Поэтому часть промышленного лобби США активно поддерживает такую риторику", — сказал Доронин.На вопрос о том, помешает ли присутствие США в Гренландии выходу российских подводных лодок в Атлантику, эксперт ответил отрицательно. "Капитаны подлодок, учитывая расположение новых военных баз, будут избирать другие маршруты, применяя хорошо известные военные технологии", — заявил Доронин."Это не Гибралтар или Босфор, перекрытие которых сделает невозможным проход судов", — подчеркнул собеседник издания, отмечая, что присутствие в Гренландии дополнительных радиолокационных частей лишь осложнит навигацию в этом районе.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.

