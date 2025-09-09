https://ukraina.ru/20250909/1068355055.html

Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном

Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном - 09.09.2025 Украина.ру

Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном

Среди европейских политиков есть люди, которые готовы воевать с Россией. Они не знают, что такое война, военная экономика и разрушенные города, но заработать на этом политические очки и деньги можно. И когда такие безответственные лица находятся у власти, рано или поздно случится прямое столкновение. Да, несильное, но оно будет

Об этом политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Александрович, по итогам саммита ШОС было принято решение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" из России через Монголию в Китай. У себя в телеграм-канале вы написали, что китайцы не хотели вкладываться в проект из-за его дороговизны, но раз они на это пошли, то это означает , что неизбежна вторая Ирано-Израильская война и блокировки морских транспортных маршрутов американцами под предлогом обострения вокруг Тайваня. В какие сроки все это может произойти?- Про сроки не скажу, поскольку не обладаю доступом к секретной информации. Но чисто логически одно вытекает из другого.Много лет назад Китай задумался о том, чтобы построить в Никарагуа канал, параллельный Панамскому. Россию, учитывая наши связи с Никарагуа, собирались привлечь туда в качестве военной силы для охраны этого канала. Нам было выгодно находиться там и "грозить шведу". Но этот проект зашел в тупик. Не потому, что у китайцев денег не было. А потому, что мировая экономика начала падать. Из кризиса 2008 года весь мир вытягивал Китай как локомотив. Но раз в мире была рецессия, Китаю не было смысла тащить еще больше контейнеровозов и рыть для них канал.Однако в это же время Китай активизировал переговоры с Таиландом о том, чтобы прорыть канал сквозь его территорию в самом узком месте. Зачем? Планы китайцев рассчитаны на десятилетия вперед. Они понимают, что товары, которые идут к ним по морю (в основном через Малаккский пролив), рано или поздно могут не пойти в обе стороны. Движение по Малаккскому проливу можно перекрыть даже с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и беспилотников. Никакого флота даже не надо выставлять.Китай понимает, что у него будет борьба с США за место под солнцем. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Только в одной из этих стран возможен высочайший уровень потребления. И китайцы понимают, что им могут перекрыть канал. Возня вокруг Тайваня – хороший для этого повод. Хотя тот, кто захотел бы эту тему на самом деле изучить, давно бы успокоился и сказал: "Ребята, не надо туда лезть. И там, и там живут китайцы. А как они вас разыгрывают и разводят – другой вопрос".Тем не менее, Китай видит эту угрозу. Поэтому стал прокладывать свой Великий шелковый путь по суше. Когда китайцы его проложили (где-то удачно, где-то не очень), мы им вовремя предложили свой газ.Дело в том, что у нас есть месторождения газа и в Западной Сибири (откуда он шел в Европу), и в Восточной. Газ из восточных месторождений на запад и газ из западных месторождений на восток никак нельзя было перебросить, пока "Газпром" не начал налаживать систему газопроводов, чтобы их объединить. В результате первую "Силу Сибири" мы направили в Китай полностью через российскую территорию.Китайцы торговались. Они не дали денег вперед. И в случае с "Силой Сибири-2" тоже торговались. Они не спешили. Более того, чтобы этим переговорам не мешали, еще три месяца назад в СМИ были вбросы, что никакой "Силы Сибири-2" точно не будет. Тем не менее, газ Китаю нужен.Большую часть электроэнергии в Китае вырабатывают теплоэлектростанции. В основном те, которые на угле. Часть угля им привозят, часть угля своя. Причем уголь в больших количествах им поставляет Австралия. Но ведь Австралия – это бывшая часть британской империи.- AUKUS уже создан.- Вот именно. Скажут этому AUKUS: "Сделай Китаю кус-кус", и никакого угля не будет. Поэтому китайцы стали заранее строить атомные станции. Другое дело, что ты можешь хоть десять АЭС построить, но без нефтехимии и газохимии в наше время не обойтись. Кто сейчас лидеры по нефтехимии и газохимии? Китай, США, Индия и Россия. Поэтому вопрос был только в цене.А теперь хотел бы у вас спросить, что вы знаете о современной Туркмении?- Говорят, что туркмены весь свой газ отправили в Китай.- Не весь, но отправили. У них еще есть запасы.Вначале китайцы взяли газ у Туркмении. Потом стало понятно, что его не хватает. Фабрика мира растет, собственные месторождения угля в Китае уменьшаются. Это как с Донбассом: за углем надо лезть все глубже и глубже, поэтому себестоимость этого угля все дороже и дороже. Поэтому мир с нефти потихоньку переходит на газ.Однако, есть свои сложности. Только не для нас, а для европейцев.У нас был объем, который мы гнали в Европу по трубе. Около 180 миллиардов кубометров в год. Примерно столько же европейцы получали от Норвегии. То есть по трубе они до войны получали половину своего газа. При этом у Норвегии, как бы она ни пыжилась, постепенно начинает уменьшаться добыча нефти и газа на шельфе. Казалось бы, зачем европейцам рубить наши "северные потоки"? Берите сколько хотите. Но они в пользу Америки сами выстрелили себе в ногу.Теперь Америка продает им сжиженный газ, который может не приехать. Еще европейцы покупают российский СПГ, только через западные компании. При этом нам трубопроводный газ, который мы гнали в Европу, надо куда-то деть. Часть этого газа пошла через "Турецкий поток". С другой частью газа перед Ирано-Израильской войной планировалось, что построят газопровод через Азербайджан, по которому она пойдет на север Ирана.Иран сам добывает газ, но добывает его на юге, а не на севере.Не знаю, будет ли реализован этот проект. Но благодаря тому, что проект "Силы Сибири-2" подписан, наш газ точно будет пристроен в Китай.А теперь представьте, что Европа очнется и скажет: "Русские, давайте жить дружно. Поставляйте весь газ к нам. Мы все потоки отремонтируем". Останется у нас газ для этой трубы?- Останется. Но его будет гораздо меньше.- Его вообще не останется, если мы переориентируем весь свой газ на Иран, Турцию и Китай. Европа уже попала на деньги.- Правильно ли я понимаю, что из-за проблем с газом у Европы есть выбор из двух решений: либо полностью ложиться под США, либо начинать войну с Россией, чтобы овладеть ее газом?- Обратите внимание, что Первая и Вторая мировые войны начались тогда, когда мировая экономика была на подъеме. Ты производишь больше товаров. Твои товары вступают в конкуренцию с другой страной, которая тоже производит больше товаров. Рано или поздно из-за рынков сбыта начинается война. И сейчас нет растущих рынков сбыта. Сейчас дело плохо.Не люблю рассуждать в категории ВВП. Мне больше нравится, сколько продукции ты смог произвести и продать. Тем не менее, за последние 20 лет Россия в числе лидеров по росту ВВП. На самом деле это не очень здорово. Это означает, что у нас была низкая стартовая точка. Мы только догоняли.А теперь посмотрим на экономику Европы.Европа поняла, что проект зеленой энергетики себя не оправдывает. В том смысле, что не удастся собирать дань со всего мира только за то, что кто-то захочет продать товар на европейском рынке. А ведь затея эта была очень хитрой. "Давайте мы под соусом экологии заставим мир сертифицировать у нас нефть и газ, чтобы получить значок, что это зеленая ерунда".Но министр энергетики Катара в этом году уже два раза сказал: "Европа с 2026 года собирается с снимать деньги за якобы неэкологичную продукцию. Целых пять процентов. Для моей страны это огромная сумма. Вы что, озверели? Зачем мне это надо? Да пошли вы".- Короче говоря, это то же самое, как если бы я захотел купить какой-то товар, а потом еще требовал у продавца мне заплатить. Это абсурд.- Да, да. Европа под предлогом этой зеленой ереси начала закрывать производство генерации энергии на других носителях: на угле и на атоме. Но вдруг выяснилось, что эта история вступила в противоречие с промышленным производством. Ну неспособна зеленая энергетика вырабатывать электричество бесперебойно. Нет ветра – не работают ветряки. Нет солнца – не работают солнечные батареи. Почему в мае на юге Европы случился блэкаут? Потому что они не состыковали зеленые штуки с обычными источниками генерации. И они не знают, как это делать.Потом оказалось, что китайцы, с которых Европа готова была стрясти деньги за право торговать на их рынке, начали делать электромобили и все оборудование для зеленой ереси. Европейцы поняли, что дело совсем плохо. Трамп еще во время своего первого срока сказал, что Америка не может взять с Китая за патенты и авторские права больше 100 миллиардов долларов в год. А китайцы и этого не платят: "Моя твоя не понимать. Кто сказал, что эта радиаторная решетка от Вольво? Тут расстояние на пару миллиметров больше".То есть Европа, из-за проигрыша Китаю и санкций против России, стала терять. Часть производств из Европы стала разъезжаться, в том числе в Америку. Европу доят. Вы думаете, кто-то из европейских фирм, которые ушли из России в 2022 году, ушли навсегда? Я недавно туалетную воду покупал – абсолютная копия знаменитого "Фаренгейта". И по смешной цене.Я так долго и нудно об этом рассказываю, чтобы наши читатели понимали, в честь чего европейцы решили устроить гонку вооружений.Если бы у них удался зеленый проект, а Украина не поддалась на уговоры стать АнтиРоссией, ничего бы не было. Но раз зеленый проект не сложился, а руками украинцам можно воевать с Россией, почему бы попилить бюджеты стран Европы? Давайте всех пугать российской угрозой.Всем понятно, что Украина не победит. Умные американцы уже соскакивают с этой электрички. "Хотите покупать у нас оружие? Пожалуйста. Но что мы там забыли?". Европейцы вложились. И они по своей природе не такие мобильные, как американцы. Они все еще думают: "Давайте еще поднажмем. Может, Россия еще рухнет".Что такое для частной фирмы получить деньги из бюджета? Здорово. А что это значит для гражданина, если экономика не растет?- Мне пособия положены.- Извини. Это пособие осталось, а вот это – отменилось.То есть Европа обязана отказаться от социального государства, чтобы хватило денег на перевооружение. Это частный интерес частного кармана в ущерб простым людям.- А воевать-то они хотят?- Среди них есть разные люди. Некоторые оторваны от реальности. Некоторые нормальные, но они хотят оставаться у власти и зарабатывать. В последние годы СССР была проблема, что начальники стали жить своей жизнью и оторвались от простых людей. Если в 1930е годы директором завода назначали инженера, который понимает нужды рабочих и производства, то в конце 1980е годы во власть назначали людей, которые умели только красиво говорить с трибуны. В Европе такая же беда. В США тоже. Посмотрите, как Intel из мировой корпорации превращается в банкрота. Его государство за свой счет спасает.А среди европейских политиков есть люди, которые готовы воевать с Россией. Они не знают, что такое война, военная экономика и разрушенные города, но заработать на этом политические очки и деньги можно. И когда такие безответственные лица находятся у власти, рано или поздно случится прямое столкновение. Да, несильное, но оно будет.Есть еще один момент.Европа не производит весь перечень продукции, который нужен для масштабной войны. Тех же самых комплексов ПВО, аналогичных "Пэтриоту" и "Тхааду".- То есть в любом случае Европе надо заручиться поддержкой США. А как на это смотрит Трамп?- "Деньги давайте". Раз "давайте деньги", то деньги надо где-то взять. Чтобы где-то взять деньги, их надо у кого-то отнять. Потому что экономика не растет. И европейцы, из-за своей ненависти и желания взять все наше за копейки, или полезут где-то на суше в виде ЧВК, или устроят неприятности на Балтике.Мы уже обсуждали, что эти товарищи под видом экологического благоденствия собираются останавливать наши нефтяные танкеры и газовозы. Однако мы стали сопровождать суда военными кораблями. Как только мы это начали делать, у них возникла пауза. Теперь нельзя просто так послать злых экологов, чтобы они взобрались на борт судна и заявили, что оно якобы Балтийское море засоряет. Им надо что-то еще придумать. Когда придумают, обязательно произойдет столкновение.Оно на подходе.- А США зачем блокировать морские коридоры?- У США выбора нет. Либо Китай становится сверхдержавой, либо Америка остается сверхдержавой.Теперь по поводу Ирано-Израильской войны. У предыдущего столкновения было несколько итогов.Победителя нет, потому что войну вовремя остановили.У обеих сторон есть сильные и слабые места.США и ее оборонка не в состоянии клепать огромное количество зенитных ракет и для Израиля, и для Украины. Либо, либо.Китай очень быстро по суше и по морю сумел наладить поставки оружия в Иран. Причем если раньше по суше поставки шли только через Пакистан, то теперь они могут идти через Туркмению по железной дороге.И Иран, и Израиль в срочном порядке пытаются себя восстановить, потому что вторая стадия войны неизбежна. И неизбежна она из-за усилий Нетаньяху. Мой хороший знакомый недавно общался со своим стареньким дядей в Израиле (бывший военный). Он ненавидит Нетаньяху всеми силами. Он считает, что если кто-то и уничтожит Израиль, то это будет Нетаньяху. Но у израильского премьера все равно много сторонников.Нетаньяху втянул страну в проект Великого Израиля от Нила до Тигра/Евфрата. От Египта до Ирака, включая половину Аравийского полуострова. Это его идея-фикс, он этим живет всю жизнь. Но ни одну из проблем он не решил до конца. С Газой было объявлено, что Израиль победил, но опять туда отправляются войска. "Хезболла" на юге Ливана якобы была уничтожена, но ее опять бомбят. Хуситы, которые оставили порт Эйлат без кораблей и без работы, похулиганив в Красном море, продолжают хулиганить. Израильтяне послали туда самолеты с ракетами, но ничего не добились.Сейчас Нетаньяху постарается эти истории завершить и оттяпать территории на западном берегу Иордана. Но для того, чтобы мировая общественность лишний раз не бурлила (особенно в Европе, где полно арабов), ему срочно нужна война с Ираном.- "Не опять, а снова".- Да. Опять все будут заняты не палестинцами, а смотреть видео, куда какая ракета летит.Это последний шанс Нетаньяху осуществить проект Великого Израиля. Через пару лет это окно возможностей закроется.- А есть у Нетаньяху технические ресурсы устроить не просто перестрелки, а такую войну с Ираном, которая привела бы к серьезным изменениям в мировой политике и экономике?- Без ядерного оружия – никаких. И без США – никаких. Не знаю, надо ли это Трампу, который сейчас планирует собственную "АТО" в Чикаго. Я жду, чем закончится эта история.Вернемся к первоначальному вопросу, почему Китай опасается к новой Ирано-Израильской войне.В прошлый раз Иран не пошел на перекрытие Ормузского пролива. Иран посчитал, что масштаб не тот. Тем более, в этот момент пошла подпитка китайским оружием. Пролив Иран перекроет только тогда, когда посчитает, что его загонят в угол. Но если пролив перекроют, понадобится много времени, усилий и договоренностей, чтобы его открыть обратно.- Есть ли у Израиля возможность загнать Иран в угол?- Израиль всех пугает: "По секрету скажу, что у нас есть ядерное оружие". Есть оно или нет? У Израиля нет инфраструктуры для создания собственной ядерной бомбы. Ракету сделать может, но сделать все остальное – вряд ли. Сделать кустарную бомбу и где-то ее положить могут многие. Но изготовить полноценную систему, которую надо охранять и которая точно попадет куда надо, выставляя ложные цели и уклоняясь от ПРО, не сможет.Нас пугают израильским ядерным оружием аж с 1960х годов. Да, тогда американцы могли подарить им ракеты и бомбы. Но если у них закончился срок годности, пугайте ими дальше.Тем не менее, Израиль на этом блефе играет. "Хотите проверить? Хамите дальше".То же самое делает Иран: "МАГАТЭ приезжало, никакой ядреной бомбы не нашли". А потом шепчет: "По секрету вам скажу, что у нас оно есть". Израильская разведка говорит, что у них минимум десять боеголовок есть.Надеюсь, мы никогда не узнаем, у кого из них на самом деле есть ядерная бомба.Что еще показал опыт прошедшей войны? Никакой революции внутри Ирана не произошло. Хотя Израиль и США рассчитывали на раскол Ирана, договорившись с южанами: "Нефть и газ на юге. Начальники на севере. Отделяйтесь". Только персы не раскололись. Южане от северян не отсоединились. И в случае новой войны надеяться на переворот не приходится.По поводу обмена ударами. Иран в первую очередь использовал старые ракеты. Те, что поновее, прорывали многоэшелонированную систему израильской ПВО. Более того, когда был красивый договорняк, что Иран ударит по американской базе в Катаре в ответ на бомбардировку ядерных объектов, злые языки говорили, что три ракеты все же прошли сквозь систему ПВО. Уже американскую. Хотя современные иранские ракеты – это далеко не "Кинжалы" и не "Орешники".США тогда умно поступила, остановив Израиль. Иначе Израиль был бы основательно разрушен. Одни только удары по Хайфе чего стоили.- Сейчас такой договорняк возможен?- Уже нет. Дважды в одну реку не войдешь.И если Нетаньяху вновь решится поставить под удар свою страну, он сделает это только при стопроцентной уверенности, что вся американская армия будет вместе с Израилем пулять по Ирану. Но поскольку у него сложное положение, и он спешит, Нетаньяху вполне может допустить ошибку.Вот вам такой развернутый ответ на простой вопрос, почему Китай был вынужден подписаться под "Силу Сибири-2". Потому что готов к столкновению.- Нам были бы выгодны такие потрясения, как новая Ирано-Израильская война или конфликт вокруг Тайваня?- Оценить это можно только на расстоянии. Грубо говоря, сначала ты видишь мельканье рук и ног, и только потом до тебя доходит, что это балет. Мы не знаем, как развернется ситуация. Надо только понимать несколько вещей.Не надо иллюзий, что мы кому-то нужны на Западе. Им нужны не мы, а наши ресурсы и деньги.Не надо иллюзий, что все наши союзники – это навечно. Все переменчиво.Надо понять, что для упора на собственные силы, нужно вложиться не только деньгами. Для этого надо вложить в мозги тех, в чьих руках находится богатство, что надо в России строить дворцы, а не в Лондоне. Когда все слои населения об этом договорятся, можно будет спокойным за наше будущее. Пока этого нет.Пока надо уповать на то, что из-за мирового экономического кризиса у той же Европы нет ресурсов на то, чтобы самостоятельно воевать с нами. И благодаря этому кризису надо крутиться и вертеться, развивая собственное производство.Мы до сих пор умеем делать неплохие двигатели. У нас есть атомные технологии. Этот советский задел пророс новыми цветами. Его надо сохранить. Но если кто-то считает, что мы будем жить так же красиво, как в 2010, когда все хвастались, сколько раз они за год поехали за границу, то этого точно не будет.Также о ситуации в мировой политике - в интервью Дмитрия Данилова: Европа создает из Украины "дикобраза", иглы для которого она отрастить уже не сможет

