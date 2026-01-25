https://ukraina.ru/20260125/bannaya-diplomatiya-stubba-ochki-makrona-i-razocharovanie-ukrainok-kto-i-chem-nas-udivil-na-proshloy-1074737733.html

Банная дипломатия Стубба, очки Макрона и разочарование украинок. Кто и чем нас удивил на прошлой неделе

На этой неделе на первый план выходят семейные проблемы. Кто-то никак не может выйти замуж, а кого-то разъедают семейные ссоры в прямом смысле этого слова. Но главное вовремя "выпустить пар" и все будет хорошо.

С легким паром, господин Стубб, или Ирония судьбы ГренландииНекоторые люди, когда у них возникают проблемы, сразу берутся их решать. А некоторые ждут, когда проблема сама по себе рассосется.Вот президент Финляндии Александр Стубб считает, что американского коллегу Дональда Трампа нужно всего лишь хорошо попарить в сауне, и Гренландия испарится. Вернее, не сам остров, а проблема, возникшая из-за намерения Трампа заполучить его любым способом.В интервью The Washington Post Стубб предложил сходить с Трампом в сауну для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии. Так сказать, обнажив все доводы и в сугубо мужской кампании за бокальчиком пива..."Иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. <…> От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. <…> Почему бы и нет?", — сказал Стубб.Но мы-то в России знаем, чем заканчиваются такие походы в баню. Сначала по маленькой, только пригубить, потом за мир во всем мире, потом за жен, за детей и непременно за каждую и каждого отдельно... И вот уже Стубб летит в самолете в Ленинград, то бишь в Санкт-Петербург по-нынешнему, на встречу своей судьбе, где его ждут Надя и Ипполит. И в чем особая ирония судьбы, что пока Стубб увлеченно будет разбираться с Ипполитом и Надей, Трамп наверняка вопрос с Гренландией закроет естественным для него способом - кого купит, а тех, кто не захочет, образно говоря, в баню пошлет, вслед за Суббом.Эх, Александр! Смотреть бы вам не финские страшилки про русскую агрессию, а нашу советскую киноклассику, глядишь, и не было бы таких ошибок в политике. Впрочем, о чем это мы? У вас там за кордоном на все русское запрет. Так что никогда вы не узнаете, чем на самом деле у настоящих мужиков заканчиваются походы в баню. Загадка солнцезащитных очков Эммануэля МакронаМода – это один из главных экспортных брендов Франции, поэтому никого не удивляет, что ее президент Эммануэль Макрон тоже пытается диктовать моду. Как по-другому трактовать его появление на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках с зеркальными стеклами, при этом в закрытом помещении?Во время своего выступления Макрон не расставался с очками ни на секунду. Ни во время приветствия, ни в ходе ключевых тезисов. Елисейский дворец объяснил это нарушение протокола со стороны французского лидера тем, что у него в правом глазу лопнул сосуд. Никакой опасности для здоровья президента нет, но тем не менее ему придется какое-то время носить солнцезащитные очки.Действительно, Макрон уже продемонстрировал свой покрасневший глаз публике, когда на прошлой неделе встречался с военнослужащими на авиабазе Истр. Однако вместо сочувствия, вид президента вызвал у зрителей самые разные предположения.Все мы прекрасно помним видео, на которое попал момент, когда супруга Макрона Брижит дает ему пощечину при выходе из президентского самолета. И кто теперь докажет, что у Макрона действительно болезнь сосуда, а не травма, заработанная в ходе ссоры с его женой. Более того, тут же нашлись британские врачи, которые подтвердили изданию Daily Mail, что лопнувший в глазу сосуд дает одинаковую картину. Неважно лопнул ли он по какой-то внутренней причине или по причине сильного удара по лицу."Подбитый" Макрон может быть и не умеет летать на истребителе как Том Круз, но зато ему вполне удается крутить колесо мировой моды. Говорят, что модель очков, в которых президент Франции появился в Давосе, теперь раскуплена на годы вперед.Дело в том, что данная модель полностью изготавливается вручную во Франции, и на создание одной пары может уходить до четырех месяцев. Теперь у производителя "очков Макрона" заказов более чем достаточно. Главное, чтобы теперь Брижит в следующий раз Макрону в ухо заехала. Тогда в магазинах Франции появятся изящные наушники, как раз в комплект к синим очкам. И тоже, наверное, синие.Провал немецко-украинской матримониальной интеграции. Мечту испортили арабыУкраинские женщины сильно разочаровались в евроинтеграции. С кем же там "интегрироваться", если по улицам ходят одни арабы, жалуются украинки, которые уже несколько лет живут в Германии.Волну споров в немецких соцсетях вызвал на днях комментарий, оставленный украинской беженкой в немецких соцсетях.Сначала один из пользователей пожаловался на своей странице на одиночество и невозможность найти партнершу. Он обратил внимание, что в 2022 году в страну приехало много одиноких украинок, но спустя четыре года многие из них так и не нашли себе достойного партнера. С другой стороны, в Германии проживает большое количество одиноких мужчин, но эти мужчины и украинские женщины почему-то не находят друг друга.На это одна дама, приехавшая в Германию с Украины, заявила, что на улицах "немцев почти не видно", там "ходят одни арабы".Конечно, для толерантного европейского общества этот комментарий пришелся как соль на рану. Разве так можно писать, ведь арабы такие же немцы, как и все остальные. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что и немкам, по большому счету, не за кого замуж выходить. Поскольку, ну тут не обойтись без медицинской лексики, многие немецкие мужчины в соответствии с поддерживаемой правительством толерантностью уже как бы не совсем мужчины и к женщинам относятся равнодушно, предпочитая в супруги людей того же пола. Здесь вспоминается, как в недалеком 2019 году об украинских женщинах писал немецкий Bild. Тогда репортеры издания поехали на Украину, чтобы понять, почему немецкие женихи пользуются такой популярностью среди украинок. Беседовали они там и с состоятельными дамами, и с несостоятельными, с молодыми и с не очень молодыми.Собеседницы издания тогда описывали желаемого немецкого жениха: он следит за собой, занимается спортом и стильно одевается. Он хорошо воспитан, у него хорошие манеры. Если он решил жениться, он действительно это делает. При этом он знает, как и где хочет жить, сколько у него будет детей и как должен выглядеть его дом, в котором будет проживать вместе с семьей. А при ближайшем рассмотрении, уже так сказать на родине этих идеалов, оказалось, что ко всем этим достоинствам надо бы добавить всего одно - чтобы он был настоящим мужиком и любил женщин. А с последним как раз в Германии, похоже, есть некий дефицит.Вот и произошел разрыв мечты с реальностью.

Сергей Зуев

