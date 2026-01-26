https://ukraina.ru/20260126/ukraina-za-nedelyu-pochti-druzya-1074783877.html

Украина за неделю. "Почти друзья"

Украина за неделю. "Почти друзья"

Давос и Абу-Даби - из этих двух не самых близких на мировой карте точек на минувшей неделе приходили главные новости о конфликте на Украине

Конструктивный конструктивНовость, собственно, одна - Россия и Украина вернулись к прямым переговорам, на этот раз при посредничестве Соединенных Штатов. Если верить оптимистичным оценкам, звучащим из Вашингтона, решить осталось буквально один вопрос, но он, судя по всему, будет самым трудным, если вообще решаемым.Началось все с отказа Владимира Зеленского ехать на Всемирный экономический форум в Давос, где все ждали выступления президента США Дональда Трампа, американский президент должен был пролить свет на ситуацию с Гренландией, а также презентовать свой Совет мира.Киев планировал вклиниться в повестку дня со своим планом послевоенных гарантий безопасности, а также планом по восстановлению страны на 800 млрд долларов инвестиций. США, однако, ничего подписывать в Швейцарии не захотели, поэтому Зеленский опрометчиво поспешил объяснить, что домоседом он стал из-за того, что он нужнее замерзающей стране, чем на экономических форумах.От этого заявления и так за версту веяло дешевым популизмом, но все стало еще нагляднее тогда, когда выступающий на форуме в Давосе Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Зеленским и даже попробовал найти того в зрительном зале.Разумеется, все высокопарные речи про Украину тут же были позабыты и глава киевского режима в экстренном порядке полетел в Давос.Встреча с Трампом действительно состоялась, но длилась около часа. Американский президент по-традиции назвал ее хорошей и конструктивной.Вообще, слово "конструктивно" в контексте Украины употреблялось на прошедшей неделе особенно часто."Судя по всему, главным словом 2026 года будет "конструктивно". В каждой новости, где СМИ через свои источники пытались узнать о переговорах в Абу-Даби, охарактеризованы они были именно этим словом. Как и на прошлых переговорах. Как и на позапрошлых", - иронизирует телеграм-канал "Белорусский силовик".Но вернемся в Давос. Раз уж приехал, Зеленский решил выступить перед собравшимися с речью. В ней, что необычно для него, он много ругал Европу за нерешительность, за недостаточную поддержку, стращал всех тем, что без Украины Западу ничего хорошего не светит."Вы посылаете 30-40 солдат в Гренландию, ради чего? Какое послание вы посылаете? Какое послание Путину, Китаю? И более того, какое послание Гренландии? Потому что 30-40 солдат не защитят их. Если бы мы были в НАТО, мы могли помочь. Мы решили бы проблему с российскими кораблями", - сказал он.Возможно, что жесткая публичная риторика Зеленского была призвана скрыть возможные подвижки Киева в вопросе вывода ВСУ их Донбасса, на чем настаивает РФ и с чем вроде как согласны американцы. Последующие дни ясности в этот вопрос, впрочем, так и не внесли.Из Москвы в Абу-ДабиБуквально тем же вечером в российскую столицу из Швейцарии отправились спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, бизнесмен Джаред Кушнер, которые уже не в первый раз приезжают в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.На этот раз их разговор длился около 4 часов. Прошел он, как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, тоже конструктивно. Его итогам стало два важных объявления: о будущих переговорах с украинцами в Абу-Даби, а также о готовности России внести в фонд Совета мира 1 млрд долларов из замороженных активов страны.Первым о предстоящих переговорах в ОАЭ заявил еще Зеленский, российская сторона это подтвердила. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Абу-Даби отправились представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Юрием Костюковым. Их целью было обсуждение вопросов безопасности.Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, в ее состав также вошел глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава Генштаба Андрей Гнатов, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и др.Переговоры продолжались два дня - в пятницу и субботу. Судя по имеющимся заявлениям, прорывов не произошло, однако и провалом они не окончились, так как стороны согласовали новый раунд переговоров еще примерно через неделю.Согласно "РБК-Украина", переговоры были трехсторонними, с участием американцев, однако часть встреч прошла только с участием представителей Киева и Москвы. Работа велась в двух подгруппах - военной и политической. Именно в военной части и произошли самые заметные сдвиги, отмечают украинские журналисты.Так, обсуждалось возможное разведение сил, мониторинг прекращен огня и то, какие страны будут в этом участвовать. Утверждается, что РФ якобы согласилась, что контроль за прекращением огня будут осуществлять Соединенные Штаты. Стороны пришли к договоренности, что к следующей встрече они представят свои версии того, что следует понимать под режимом прекращения огня, его нарушением и т.д.Что в сухом остаткеВ политической же части получается пока негусто (или пока это так преподносится). Киев по-прежнему настаивает на заморозке по лини фронта, а Москва на выводе ВСУ из Донбасса. При этом, исходя из слов Уиткоффа, обсуждаются те или иные варианты, как Украина могла бы передать оставшиеся под ее контролем части ДНР и ЛНР, например, как функционирование этих регионов в качестве свободной экономической зоны или с иностранными миротворцами (против этого выступает РФ).Тем не менее американцы стараются поддерживать на переговорах дружелюбную атмосферу и не скрывают своих восторгов. Вот, например, как один из представителей США описал совместный обед, который прошел у всех участников переговоров.Тот же Axios пишет даже, что Соединенные Штаты уже строят планы по встрече Зеленского и Путина, который должен предшествовать еще один переговорный раунд делегаций, но уже в Москве или Киеве."Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось недалеко", - сказал неназванный американский чиновник.В развитие темы издание Politico пишет, что представители России якобы согласны поделить электроэнергию с Запорожской АЭС для РФ и Украины.В любом случае, пока не преодолено главное расхождение сторон в территориальном вопросе, все эти конструктивные встречи так и останутся просто встречами, на которых можно будет до бесконечности обсуждать как жить дальше, но без конкретных решений. Исходя из этого рабочими могут считаться две версии - или Зеленский уже смирился с потерей Донбасса и дал на это свое добро, к чему будут постепенно подводить и рассказывать о том, что за это Украина получит сотни миллиардов на восстановление и гарантии безопасности.Либо же Киев и Москва старательно имитируют переговорный процесс, рассчитывая-таки добиться своих максималистских целей, а все любезности на совместных обедах - лишь экивоки в сторону Трампа.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВ экспертном сообществе обсуждают, на каких условиях Киев может согласиться на мир, и думают, кто после этого будет восстанавливать Украину. Или не будет - об этом в материале издания Украина.ру "Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны.

