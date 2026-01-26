https://ukraina.ru/20260126/proch-ot-ameriki-kak-evrobyurokratiya-planiruet-vernut-evrope-tekhnologicheskoe-liderstvo-1074795603.html

Прочь от Америки: как евробюрократия планирует вернуть Европе технологическое лидерство

22 января Европарламент по итогам ознакомления с докладом о технологическом суверенитете и цифровой инфраструктуре (European technological sovereignty and digital infrastructure) принял резолюцию о технологическом суверенитете, поручив Еврокомиссии работу над законопроектом о технологическому суверенитете.

Читая подобные новости, сложно не испытать чувство дежавю так как в 2026 году ЕС озаботился импортозамещением, которым Россия занимается с 2014 года, а в цифровом пространстве с 2019 года. Однако если над российским импортозамещением с 2014 года много кто глумился, то европейские меры по обеспечению технологического суверенитета воспринимаются как нечто должное.Тем интереснее понять, чем российское импортозамещение отличается от европейского, какие приоритеты ставит перед собой ЕС и какова вероятность у евробюрократии достичь успеха.Термин тот же, процессы разныеИ в России, и в ЕС под суверенитетом подразумевается способность создавать и развивать собственные технологии, снижающие зависимость от других стран. Но в России сфера обеспечения суверенитета шире, чем в Европе. России приходится замещать многие технологии, которые в ЕС уже развиты. Поэтому в ЕС делают ставку на создание условий для снижения зависимости в части облачных технологий, нейронных сетей, концентрируя внимания на "софте", тогда как России нужно замещать не только "софт" как различное ПО, но и "железо" при чём не только в компьютерном значении данного слова, но и в целом — в автопроме, авиапроме и так далее.Россия снижала зависимость от западных технологий, отказываясь от различных решений из США, ЕС и их союзников, зачастую замещая "железные" решения с помощью китайских технологий. ЕС же декларирует в качестве цели не только импортозамещение американских, но и китайских технологий, планируя добиваться снижения зависимости сразу от двух сверхдержав.Отличается и стратегическая цель: Россия снижала критическую зависимость от Запада, тогда как ЕС намерен увеличить собственную конкурентоспособность на мировом рынке.Естественно, российская бюрократия с 2014 года наработала достаточно большой инструментарий стимулирования к импортозамещению через меры принуждения. Утилизационный сбор с автопрома расширился на с/х и другие самоходные машины, а затем распространился и на компьютерную технику с электроникой. Налоговый вычет стал базой для стимулирования производства в ряде отраслей от нефтянки и газопереработки до виноградарства и виноделия. Инвесторов завлекали с помощью специнвестконтрактов (СПИК) и соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Естественно, в ход шли льготы, субсидии и доступ к госзакупкам, а в цифровой среде закон "о приземлении" и блокировки Роскомнадзора.Евробюрократии все эти инструменты ещё предстоит наработать с поправкой на те специфические цели, которые она декларирует.Китайское снять, американское заменитьОбщая рамка взаимодействия с Китаем теперь будет сводиться к принуждению его компаний к передаче европейцам технологий. Это разительно отличается от прошлой практики, когда десятилетиями Европа была донором технологий для китайского бизнеса. При принятии решения о допуске китайских компаний на европейский рынок от них будут требовать создания совместных предприятий (СП), использование европейских товаров и рабочей силы, а также повышения добавленной стоимости продукции на территории ЕС, то есть углубления локализации производства.История с попыткой отнять у китайского собственника европейские подразделения компании Nexperia показала, что не только европейцы могут встраивать другие страны в свои производственные цепочки, но и европейцам точно так же могут встроить. Тогда оказалось, что изготовленные в ЕС чипы необходимо корпусировать на китайских фабриках.Параллельно ЕС решил заимствовать американский опыт по борьбе с китайским телекоммуникационным оборудованием. Базовые станции от ZTE и Huawei в США начали демонтировать ещё в конце первого срока Трампа. В Европе тогда рекомендовали сделать то же, однако решили обойтись без мер принуждения. Но в 2026 году подход изменится: демонтаж станет обязательным и затронет не только телекоммуникационное оборудование, но и солнечные панели и комплексы информационной безопасности. Соответственно, операторам придётся убирать китайские изделия, заказывать их европейские аналоги и расторгать соглашения на поставку китайского оборудования. На отказ от китайского "железа" планируется дать три года.И если китайское оборудование европейцы планируют демонтировать, то с американской продукцией всё сложнее — она имеет нематериальный характер.Суверенный евронетТри американских сервиса — Amazon Web Services, Microsoft Azure и GoogleCloud Platform— совместно контролируют около 70% европейского рынка облачных вычислений, а на серверах данных компаний хранится практически вся европейская государственная и корпоративная информация.Office от Microsoft и Google тотально доминируют во всех сферах от образовательных учреждений до корпораций и государственной службы.В качестве средства автоматизации в ЕС используются исключительно американские нейронные сети, также в ЕС нет собственных поисковых систем, социальных сетей и видеохостингов. Широко используются американские сетевые решения и сервисы кибербезопасности.Поэтому ЕС, пытаясь обеспечить собственный технологический суверенитет, потребуется избавиться от критической зависимости от американского ПО и сервисов. И упомянутая во введении резолюция ЕС, принятая 471 голосом, призывает Еврокомиссию создать условия для инвестирования в европейские облачные технологии, нейронные сети, а также технологии кибербезопасности.Вкладывать деньги планируют в следующие направления.Во-первых, развивать собственные облачные и нейротехнологии — такие цели ставит разрабатываемый Cloud and AI Development Act.Во-вторых, предполагается замещать ПО от американских корпораций европейскими решениями, особенно базирующимся на open-source.В-третьих, на уровне "железа" декларируется отказ от технологий и компонентов от "высокорискованных поставщиков" в критической инфраструктуре. Таковы требования поправок к Cybersecurity Act.Также европейцы планируют масштабные вложения в инфраструктуру и гармонизировать правила функционирования сетей в рамках инициативы Eurostack.***В общем, ЕС хочет суверенные сети, суверенное облако, модерацию соцсетей и свои средства обеспечения кибербезопасности. Цель амбициозная, но на её достижение уйдут годы.У ЕС нет своих высокотехнологичных корпораций. Если в США возникали эволюционным путём, а затем усиливались посредством слияний и поглощений, чтобы в итоге стать мировыми монополистами, то европейцам их придётся создавать, а затем расчищать под них местный рынок. Это означает, что европейскому бизнесу придётся смириться с тем, что в ближайшие годы вырастет количество запретов и ограничений — без них, как показал российский опыт, цифровое импортозамещение не движется.У ЕС нет такого количества IT-менеджеров, а за талантливых разработчиков придётся конкурировать с американскими корпорациями, у которых перспектив больше, бюджеты солиднее, да и продукты интереснее.Кроме того, ЕС, ставя перед собой массу амбициозных задач, планирует их реализовывать их в крайне неблагоприятных условиях сокращения реального сектора экономики и достигшей критических значений зависимости от США в энергетике.Отдельный вопрос — европейская бюрократия с её чудесами в правовом регулировании. Да и американские ТНК без дела не будут сидеть и сделают всё возможное и невозможное, чтобы сохранить свои рыночные доли на европейском рынке.Путь ЕС к обретению суверенного интернета будет крайне непростым. Тем интереснее будет вернуться к данной теме через несколько лет, чтобы оценить, что вышло у европейцев.

2026

