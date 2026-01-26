Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете - 26.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260126/borba-potentsialov-ekspert-o-tom-pochemu-arktika-stanovitsya-odnim-iz-samykh-goryachikh-mest-na-planete-1074792401.html
Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете
Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете - 26.01.2026 Украина.ру
Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете
Обострение ситуации в Арктике связано с интересом США к ресурсам Гренландии. За потенциал острова развернулась долгосрочная геополитическая борьба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Комментируя ресурсную ценность Гренландии, Доронин отметил, что, несмотря на ледяной покров, потенциал территории огромен. Он заявил, что оцениваемые запасы углеводородов там равны оцениваемым запасам США.
Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете

04:40 26.01.2026
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Обострение ситуации в Арктике связано с интересом США к ресурсам Гренландии. За потенциал острова развернулась долгосрочная геополитическая борьба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Комментируя ресурсную ценность Гренландии, Доронин отметил, что, несмотря на ледяной покров, потенциал территории огромен. Он заявил, что оцениваемые запасы углеводородов там равны оцениваемым запасам США.
"Сейчас идет борьба потенциалов. Естественно, речь идет не о ближайших годах, а о десятилетиях", — пояснил эксперт.
По его словам, итог этой борьбы определит будущее. "Но это будущее, которое будет принадлежать либо американской нации, либо какой-то другой", — сказал Доронин.
Он также дал общую оценку ситуации в регионе. "Все это говорит о том, что одно из самых холодных мест на планете, Арктика, становится одним из самых горячих", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
