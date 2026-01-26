"Пехота ВСУ идет без сопровождения техники": военкор о том, как изменилась ситуация в зоне СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, освещающий ситуацию в зоне СВО с 2022 года, рассказал о том, как изменился характер боевых действий
По словам журналиста, с ноября 2022 года ситуация в зоне спецоперации изменилась кардинально. К примеру, проблема дронов не была настолько актуальной, как сегодня, отметил Лучиди.
"Я был свидетелем того, как поменялась тактика украинской и российской армий. До 2023 года ВСУ проводили массированные атаки с применением западной бронетехники", — рассказал он.
Но когда российские беспилотники стали фиксировать, как дроны-камикадзе и артиллерия ВС РФ успешно поражают цели на поле боя, в том числе танки "Леопард", на Украине поняли, что это "не самая лучшая пропаганда", отметил военкор.
Поэтому, по его словам, последние два года в атаку чаще всего идет украинская пехота без сопровождения техники.
"На Украине осталось не так много танков "Леопард", и европейские союзники Украины могут задуматься, отправлять ли свою технику украинцам, потому что беспилотник стоимостью 400 долларов может вывести из строя "Леопард", цена которого около 6 млн долларов", — резюмировал собеседник издания.
