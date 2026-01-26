https://ukraina.ru/20260126/pekhota-vsu-idet-bez-soprovozhdeniya-tekhniki-voenkor-o-tom-kak-izmenilas-situatsiya-v-zone-svo-1074794716.html

"Пехота ВСУ идет без сопровождения техники": военкор о том, как изменилась ситуация в зоне СВО

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, освещающий ситуацию в зоне СВО с 2022 года, рассказал о том, как изменился характер боевых действий

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_865faf65083179c3935925fabd5717ad.jpg

По словам журналиста, с ноября 2022 года ситуация в зоне спецоперации изменилась кардинально. К примеру, проблема дронов не была настолько актуальной, как сегодня, отметил Лучиди. Но когда российские беспилотники стали фиксировать, как дроны-камикадзе и артиллерия ВС РФ успешно поражают цели на поле боя, в том числе танки "Леопард", на Украине поняли, что это "не самая лучшая пропаганда", отметил военкор. Поэтому, по его словам, последние два года в атаку чаще всего идет украинская пехота без сопровождения техники."На Украине осталось не так много танков "Леопард", и европейские союзники Украины могут задуматься, отправлять ли свою технику украинцам, потому что беспилотник стоимостью 400 долларов может вывести из строя "Леопард", цена которого около 6 млн долларов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

