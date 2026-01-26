https://ukraina.ru/20260126/temnoe-pyatno-v-istorii-doronin-napomnil-o-politike-danii-po-ogranicheniyu-rozhdaemosti-v-grenlandii-1074792988.html

Историческая вина Дании перед коренным населением Гренландии может стать козырем для США в борьбе за остров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Отвечая на вопрос о том, как политика Дании по ограничению рождаемости среди коренного населения Гренландии скажется на симпатиях к США, Доронин заявил, что "это темное пятно в истории Гренландии", которое было признано и пострадавшим были выплачены компенсации.Он привёл конкретные цифры, иллюстрирующие российский подход. "Сейчас в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, так как геноцида коренных народов не было", — заявил эксперт.По его мнению, США могут сыграть на исторической обиде, предложив гренландцам более выгодные экономические условия. "Американцы вполне могут предложить заботу о коренном населения Гренландии, например, в виде безусловного дохода или другие экономические плюшки, которые Дания не считает нужными предлагать", — заключил Доронин.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.О трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной — в материале "Они выглядели почти как друзья": Axios о российско-украинских переговорах в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

