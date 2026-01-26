https://ukraina.ru/20260126/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-chetyre-regiona-rossii-1074793483.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России - 26.01.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 13 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 января сообщает в своём телеграм-канале

2026-01-26T00:05

2026-01-26T00:05

2026-01-26T00:06

новости

украина.ру

россия

курская область

ростовская область

брянская область

крым

пво

минобороны рф

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Восемь вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;🟥 Два – над территорией Брянской области;🟥 Два – над территорией Республики Крым;🟥 Один – над территорией Курской области.За период с 12:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области.Ранее сообщалось, что за сутки силами ПВО над территорией России, в основном в Белгородской области, была уничтожена 31 управляемая ракета, общая стоимость которых оценивается более чем в пять миллионов долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

ростовская область

брянская область

крым

украина

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, курская область, ростовская область, брянская область, крым, пво, минобороны рф, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, белгородская область