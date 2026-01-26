Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России - 26.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260126/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-chetyre-regiona-rossii-1074793483.html
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России - 26.01.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на четыре региона России
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 13 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 января сообщает в своём телеграм-канале
2026-01-26T00:05
2026-01-26T00:06
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Восемь вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;🟥 Два – над территорией Брянской области;🟥 Два – над территорией Республики Крым;🟥 Один – над территорией Курской области.За период с 12:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области.Ранее сообщалось, что за сутки силами ПВО над территорией России, в основном в Белгородской области, была уничтожена 31 управляемая ракета, общая стоимость которых оценивается более чем в пять миллионов долларов.
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 13 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 января сообщает в своём телеграм-канале
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 Восемь вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;
🟥 Два – над территорией Брянской области;
🟥 Два – над территорией Республики Крым;
🟥 Один – над территорией Курской области.
За период с 12:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области.
Ранее сообщалось, что за сутки силами ПВО над территорией России, в основном в Белгородской области, была уничтожена 31 управляемая ракета, общая стоимость которых оценивается более чем в пять миллионов долларов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
