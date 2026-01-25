Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев - 25.01.2026 Украина.ру
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал,... Украина.ру, 25.01.2026
2026-01-25T17:40
2026-01-25T17:40
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России участвовать в "Совете мира", создаваемом президентом США Дональдом Трампом, а также спрогнозировал, какая судьба ждёт Европу без поддержки США и объяснил, каким образом можно принудить власти Украины к миру: 00:27 – Стоит ли России участвовать в "Совете мира"; 05:05 – Возможен ли мир во всём мире? 08:52 – Европейский альянс и США; 15:57 – Что случилось с европейским единством? 22:46 – О принуждении Украины к миру.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев

17:40 25.01.2026
 
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России участвовать в "Совете мира", создаваемом президентом США Дональдом Трампом, а также спрогнозировал, какая судьба ждёт Европу без поддержки США и объяснил, каким образом можно принудить власти Украины к миру:
00:27 – Стоит ли России участвовать в "Совете мира";
05:05 – Возможен ли мир во всём мире?
08:52 – Европейский альянс и США;
15:57 – Что случилось с европейским единством?
22:46 – О принуждении Украины к миру.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
