https://ukraina.ru/20260125/pochemu-u-ssha-ne-poluchitsya-bystro-ubrat-zelenskogo-i-mozhno-li-dostich-vechnogo-mira--matveychev-1074789921.html
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев - 25.01.2026 Украина.ру
Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал,... Украина.ру, 25.01.2026
2026-01-25T17:40
2026-01-25T17:40
2026-01-25T17:40
новости
сша
трамп и зеленский
олег матвейчев
украина
россия
совет мира
украина.ру
дональд трамп
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074789492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f937856795ad088c9a443371dd930ce8.png
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России участвовать в "Совете мира", создаваемом президентом США Дональдом Трампом, а также спрогнозировал, какая судьба ждёт Европу без поддержки США и объяснил, каким образом можно принудить власти Украины к миру: 00:27 – Стоит ли России участвовать в "Совете мира"; 05:05 – Возможен ли мир во всём мире? 08:52 – Европейский альянс и США; 15:57 – Что случилось с европейским единством? 22:46 – О принуждении Украины к миру.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074789492_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34242bdf4624dbc4d14039baa170d1d1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, трамп и зеленский, олег матвейчев, украина, россия, совет мира, украина.ру, дональд трамп, видео, видео
Новости, США, Трамп и Зеленский, Олег Матвейчев, Украина, Россия, Совет мира, Украина.ру, Дональд Трамп, Видео
Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России участвовать в "Совете мира", создаваемом президентом США Дональдом Трампом, а также спрогнозировал, какая судьба ждёт Европу без поддержки США и объяснил, каким образом можно принудить власти Украины к миру:
00:27 – Стоит ли России участвовать в "Совете мира";
05:05 – Возможен ли мир во всём мире?
08:52 – Европейский альянс и США;
15:57 – Что случилось с европейским единством?
22:46 – О принуждении Украины к миру.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру