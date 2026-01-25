https://ukraina.ru/20260125/pochemu-u-ssha-ne-poluchitsya-bystro-ubrat-zelenskogo-i-mozhno-li-dostich-vechnogo-mira--matveychev-1074789921.html

Почему у США не получится быстро убрать Зеленского и можно ли достичь "вечного мира" — Матвейчев

25.01.2026

Депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России участвовать в "Совете мира", создаваемом президентом США Дональдом Трампом, а также спрогнозировал, какая судьба ждёт Европу без поддержки США и объяснил, каким образом можно принудить власти Украины к миру: 00:27 – Стоит ли России участвовать в "Совете мира"; 05:05 – Возможен ли мир во всём мире? 08:52 – Европейский альянс и США; 15:57 – Что случилось с европейским единством? 22:46 – О принуждении Украины к миру.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

