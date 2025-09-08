https://ukraina.ru/20250908/stroki-iz-1943-goda-o-chm-pisali-gazety-osvoboditeley-donbassa-1068294455.html

Строки из 1943 года. О чём писали газеты освободителей Донбасса

8 сентября 1943 года у стен Кремля прогремели двадцать залпов из 224-х орудий. Страна праздновала освобождение Донбасса. Спустя пару дней – 10 сентября – Сталинская область оказалась первым регионом СССР, удостоившимся двух артиллерийских салютов: 12 залпов из 124 орудий возвестили об изгнании врага из Мариуполя и всей восточной части Приазовья

Донбассу принадлежит одно из ведущих мест по количеству населённых пунктов, увековеченных на знамёнах воинских формирований в Великую Отечественную войну – это Артёмовск, Волноваха, Горловка, Дебальцево, Донецк, Енакиево, Иловайск, Константиновка, Краматорск, Лисичанск, Луганск, Макеевка, Мариуполь, Славянск, Торез. Причём некоторые соединения из удостоившихся почётных наименований несут службу и поныне.Так 8-я отдельная Краматорская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого гвардейская мотострелковая бригада уже много лет как преобразована в Миротворческие силы в Приднестровье и ныне охраняет один из самых трудных форпостов Русского мира. А 22-я Донбасская гвардейская Краснознамённая тяжелобомбардировочная авиадивизия является настоящей гордостью стратегической авиации России: именно на её вооружении состоят знаменитые сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160.День освобождения Донбасса – неисчерпаемая тема. Мне приходится изучать её не одно десятилетие и каждый раз открываешь что-то новое. А сегодня я предлагаю нашим читателям закрыться в тишине архивов и познакомиться с фронтовой прессой дивизий, принёсших свободу шахтёрскому краю в 1943 году.Лабиринты журналистского поискаВ 2008 году в преддверии 65-й годовщины освобождения Донбасса мне как московскому собкору газеты "Донецкiй кряжъ" удалось получить в Министерстве обороны России разрешение сразу на две очень интересные работы.Первая из работ – это репортаж с авиабазы "Энгельс" где расквартирована 22-я Донбасская гвардейская Краснознамённая тяжелобомбардировочная авиадивизия. Конечно пришлось помёрзнуть февральскими вечерами на аэродроме, наблюдая за взлётами Ту-160, но и материал здорово позлил тогда ещё существовавших в Донецке доморощенных поклонников Степана Бандеры.В конце весны мне дали разрешение на работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске. Времени на архив у меня было совсем немного, да и уклон был в научно-популярную сферу, поэтому сразу заказал себе подшивки газет "Гвардеец" 40-й Енакиевско-Дунайской, "Боевое знамя" 54-й Макеевской, "Победа – за нами!" 59-й Краматорской, и "За победу" 79-й Запорожской гвардейских стрелковых дивизий за август и сентябрь 1943 года.Дивизионные газеты больше всего напоминали распространённые в СССР заводские многотиражки. Обычно они печатались на листах А4, реже – А3, и обязательно снабжались объявлением "Прочти и передай товарищу!"Их чтение оказалось самым настоящим разгадыванием головоломки: пресса издавалась непосредственно в зоне боевых действий. Режим повышенной секретности запрещал не только какую-либо привязку описываемых событий к конкретной местности, но и даже малейшие упоминания на издававшее её формирование. Везде значилось: "город Н.", "хутор Н.", "безымянная высота", "Газета Н-ской части". Пришлось включить краеведческие познания чтобы понять какая местность соответствовала тому или иному населённому пункту и постоянно сверять публикуемые факты с журналами боевых действий, которые тоже пришлось затребовать из фондов архива.Искренность солдата-труженикаС высоты сегодняшнего дня и нынешнего состояния печатной прессы в России хочется отметить два момента.Первый – это то, что фронтовые газеты в значительной мере писались самими же читателями. Иными словами – издания имели мощную обратную связь. Да, в их редакциях работали профессионалы, но до половины опубликованного – это присланное в редакцию самими же солдатами и офицерами. В наши дни такое непосредственное участие читателей в формировании редакционной папки – это что-то из разряда ненаучной фантастики. Хотя самый главный человек для любого текстового СМИ – читатель.Второй момент следовал из предыдущего: это потрясающая искренность опубликованного. Без преувеличения это можно назвать строками, созданными сердцем: авторы делились мыслями о животрепещущем. Да, пусть не всегда складно с литературной точки зрения, а иногда и внешне грубовато, но душу читателя завоёвывают отнюдь не высокопарными словесами.Ещё на что обращаешь внимание, так это на полное отсутствие глагола "служить" со всеми его производными за пределами официальных публикаций. Все без исключения авторы использовали глагол "работать": например – работает снайпером, пулемётчиком или же командиром взвода. Они воспринимали войну как как работу – тяжёлую, опасную, но крайне необходимую Отечеству. Поэтому во время чтения мне сразу же вспомнились слова из поэмы "Василий Тёркин" Твардовского: "Русский труженик-солдат…"Актуальное и наболевшееЧитатель удивится тематике фронтовых газет: как это ни странно, но минимум четверть материалов посвящена вопросам солдатского быта. Поразили такие заголовки публикаций как "Больше внимания быту бойца!" и "Опять перловый суп!". Это объяснимо: умение обустроить жизнь на войне – один из главных факторов поддержания боеспособности войск.Значительная часть публикаций посвящалась скромному труду тех, чьи должности считаются тыловыми. Так "Победа за нами" в одном из номеров сообщает, что летом 1943 года для рядового и сержантского состава были введены нагрудные знаки "Отличный повар", "Отличный пекарь", "Отличный шофёр" и "Отличный дорожник". Та же газета 4 сентября опубликовала заметку "Незаметное дело ездового", а издание "Гвардеец" четыре дня спустя – небольшой очерк "Почтальон": в обоих материалах рассказывается о красноармейцах, удостоенных медали "За боевые заслуги". Газета "Боевое знамя" в номере от 6 сентября в заметке "Повар Елена Чапас" пишет о героизме женщины, доставившей солдатам на передний край горячую еду, для чего пришлось ей проползти двести метров по открытой местности под огнём противника.Не меньше внимания уделялось изучению боевого опыта. Так в "Боевом знамени" публиковались статьи "Каска – друг красноармейца", "Искусство стрельбы прямой наводкой", "Немецкий танк "Тигр" и борьба с ним", а также "Карманная артиллерия в наступлении". В последнем из них шла речь о гранатах в бою.Газета "Победа за нами" 29 августа опубликовала статью красноармейца Шаманаева "Умеешь окопаться – пуля не страшна" о достоинствах лопаты в бою: это и шанцевый инструмент, и холодное оружие в рукопашной схватке, и даже противопульный щиток во время стрельбы в условиях шквального огня.А газета "За победу", выходившая в 79-й гвардейской стрелковой дивизии, воевавшей в Придонцовье, не могла пройти мимо не только тактики боя в лесной местности, но и снайперского движения: именно в ней воевал легендарный Василий Зайцев.Ещё немало внимания уделялось применению трофейного оружия. Например, в бою можно развернуть в сторону противника только что захваченные у него орудие или пулемёт, из которых ещё несколько минут назад обстреливались наши позиции. С точки зрения тактики – вполне себе действенное средство огневого подавления неприятеля.Любовь и ненавистьВоенная пресса немыслима без публикации материалов официального характера, но и их старались сделать максимально живыми: подобные тексты предполагали дальнейшее использование в политической работе. Например, много и активно обсуждалась книга Сталина "О Великой Отечественной войне Советского Союза".Ещё один важный момент, находивший освещение во фронтовых газетах: работа с солдатами, слабо владеющими русским языком. Если учесть, что изучение последнего на всей территории СССР стало обязательным только в 1937 году, то к началу войны в национальных республиках и автономиях оставался большой процент лиц, не владеющих никаким другим языком, кроме родного. Следовательно, приходилось готовить специальных агитаторов.Много писалось о зверствах фашизма, причём ни о какой модной ныне политкорректности речь вообще не шла, а значительная часть материалов на данную тему в наши дни считалась бы неформатом. "Слезы не простим, капли крови не забудем!", "После немцев остаются развалины" – это, может быть, самые мягкие заголовки: встречались и пожёстче.Газета "Боевое знамя" регулярно печатала акты о злодеяниях гитлеровцев, составленные представителями дивизии на освобождённых территориях. В номере от 31 августа она напечатала пронзительный материал "Возвращение к жизни" о пережившем издевательства гитлеровских оккупантов шахтном инженере, который принял решение пойти на фронт добровольцем.А газета "Победа – за нами!" 3 сентября опубликовала письмо, полученное гвардии сержантом Тимофеем Воскобойником от матери из разорённого врагом хутора Весёлый Краснодарского края. Редакция снабдила публикацию таким комментарием: "...мы говорим ей: "Слышим, мама, твои слёзы и призыв к мести. Слышим и отомстим немцу!"Печатались и высмеивающие врага сатирические материалы, но не так часто: сатира и юмор – достаточно сложные жанры и не во всякой редакции есть люди, умеющие работать с ними. Также практически не публиковались стихи: во-первых, дорогое удовольствие в условиях малой площади полосы, а во-вторых, сделать художественное произведение органично смотрящимся в публицистическом издании под силу единицам редакторов.Очень люблю вспоминать курьёзный факт, вычитанный в газете "Гвардеец" о том, что в 40-й Енакиевско-Дунайской гвардейской стрелковой дивизии на вооружении состояли два именных пулемёта – "Мститель" и "Истребитель". Столь оригинальным было поощрение командования дивизии особо отличившейся в боях роте за участие в освобождении Донбасса.

