Коалиция отжелавших. Киселев о том, во что выродились европейские союзники Украины
Объединение западных стран, которые хотят помогать Украине воевать против России терпит крах, а само название этой коалиции пора менять на "коалицию отжелавших". Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Коалиция снедаемых фантазиями
Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе собрал компанию со смехотворным названием – "коалиция желающих", рассказал Киселев. Чего желающих? Не понятно.
"Желания желающих смутны и безотчетны. До такой степени, что часть из желавших когда-то уже того самого и не желает вовсе. Впору создавать коалицию отжелавших", - отметил он.
О своем отказе отправлять на Украину свои армии уже заявили Германия, Италия, Румыния и Болгария. После слов Владимира Путина, что западных военных там будут просто уничтожать, "коалицию отжелавших" ждет пополнение, полагает ведущий.
По его словам, в самом названии – "коалиция желающих" - есть что-то ущербное, куда сильнее бы звучало "коалиция могущих". А тут не могущих, а только желающих, грезящих, томимых, или коалиция снедаемых фантазиями.
"А что, ведь точно. Хотя мягковато", - отметил Киселев.
Немецкая газета Berliner Zeitung куда более безжалостна, прокомментировал он публикацию этого издания.
"Если посмотреть на ситуацию трезво и послушать [премьера Великобритании Кира] Стармера, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и Макрона, угодливо сидящих в Белом доме перед президентом США, то их речи звучат вовсе не как победные фанфары. Скорее эти лидеры похожи на хор старых евнухов", - говорится в статье.
Если же посмотреть на реальный результат деятельности "коалиции желающих", то это же катастрофа, сказал Киселев.
В программе процитировали норвежского публициста Пола Стейгана:
"В ЕС нет реальных сил, достаточно мощных, чтобы удержать эту конструкцию на плаву. Бюрократия со всеми ее планами и директивами весьма обширна, но без твердой экономической опоры практически бессильна. Еврокомиссия сотворила подлинный "шедевр", рассорившись со всеми основными мировыми блоками. В первую очередь, разумеется, с Россией – своим естественным партнером, надежным поставщиком энергии и важным рынком сбыта, - но с некоторых пор еще и с США, и с Китаем".
А вот холодная рассудочность от экс-президента Франции Николя Саркози:
"…Следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт".
Да, самый активный внешнеполитический вектор ЕС – узурпатор власти Владимир Зеленский, рассказал Киселев. Он заласкан до неприличия, добавил ведущий.
По его словам, трудно было выбрать место хуже для встречи "коалиции желающих", чем Париж.
"Во Франции – правительственный, экономический, финансовый и любой другой кризис. Рейтинг самого Макрона уже ниже 15%, хуже не бывало и не бывает. Фигура – трагикомичная", - сказал Киселев.
Тяжелые роды стального дикобраза
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен "уже давно на сносях стальным дикобразом", рассказал ведущий.
"Она хочет наконец родить его, но он все не выходит", - сыронизировал Киселев, имея ввиду ее намерение превратить Украину в "стального дикобраза".
За помощью, продолжил ведущий, глава ЕК обратилась к президенту США Дональду Трампу, однако тот "повитухой" быть не хочет.
"Путин должен сесть за стол переговоров. Мы должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
В ответ на это Трамп анонсирует свой звонок Путину и публикует фото с российским президентом на Аляске, под которым можно ставить подпись: "Взгляд в одну сторону", рассказал Киселев.
"Уж точно не в сторону стального дикобраза от Урсулы", - добавил он.
Тем временем, Путин произносит в эти же дни очень важные для Трампа слова про "партию войны".
"Но им не нравится и позиция самого Трампа, вот в чем все дело. Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят, нужно воевать до последнего украинца, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело. А есть, ну, например, как действующие представители американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решения, причем решения мирными средствами. И вот первая партия, партия войны, она всегда нападает на другую партию, на партию мира. А все остальное – это домыслы и какие-то инсинуации, попытки подкрепить свою позицию", - заявил Путин во время недавнего визита в Китай.
По словам Киселева, президент США незримо присутствовал на встречах в КНР. Судя по реакции главы Белого дома, он точно внимательно следил за происходящим и даже с некоторой ревностью, желая обратить внимание и на себя.
Как иначе расценить его пожелания, поздравления и ироничные слова про некий "заговор"?
"Пусть председатель Си Цзиньпин и замечательный народ Китая проведут прекрасный долгий день празднования сегодня. Передайте мои наитеплейшие пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против США", - написал Трамп в соцсети Truth Social в день парада в Пекине.
Путин принимает шутку и обратно отправляет скрупулезно обработанный дипломатический и очень человеческий сигнал – поддержать дух Анкориджа, отметил Киселев.
"Ну, президент США не лишен юмора, все понятно, мы все хорошо знаем, у меня с ним добрые отношения сложились, мы общаемся друг с другом по именам. Я могу вам сказать и надеюсь он тоже услышит, вот как это не покажется странным, за все эти 4 дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательный суждений в отношении действующей американской администрации. Это первое, второе – все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже, все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта. Вот это без всякой иронии, без всяких шуток. Поскольку, я говорю это публично, и во всем мире это увидят и услышат, то, это самый лучший залог того, что я говорю правду. Почему? Потому, что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течении четырех дней. И уж они точно скажут да, правда. И я никогда бы этого не сделал, если бы это было не так, потому что тогда я бы выглядел бледно перед моими друзьями и союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал все и было", – пояснил Путин на пресс-конференции в Китае.
Так что теперь ждем звонка из Вашингтона, резюмировал ведущий.
