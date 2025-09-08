https://ukraina.ru/20250908/koalitsiya-otzhelavshikh-kiselev-o-tom-vo-chto-vyrodilis-evropeyskie-soyuzniki-ukrainy-1068316960.html

Коалиция отжелавших. Киселев о том, во что выродились европейские союзники Украины

Объединение западных стран, которые хотят помогать Украине воевать против России терпит крах, а само название этой коалиции пора менять на "коалицию отжелавших". Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Коалиция снедаемых фантазиямиПрезидент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе собрал компанию со смехотворным названием – "коалиция желающих", рассказал Киселев. Чего желающих? Не понятно.О своем отказе отправлять на Украину свои армии уже заявили Германия, Италия, Румыния и Болгария. После слов Владимира Путина, что западных военных там будут просто уничтожать, "коалицию отжелавших" ждет пополнение, полагает ведущий.По его словам, в самом названии – "коалиция желающих" - есть что-то ущербное, куда сильнее бы звучало "коалиция могущих". А тут не могущих, а только желающих, грезящих, томимых, или коалиция снедаемых фантазиями."А что, ведь точно. Хотя мягковато", - отметил Киселев.Немецкая газета Berliner Zeitung куда более безжалостна, прокомментировал он публикацию этого издания."Если посмотреть на ситуацию трезво и послушать [премьера Великобритании Кира] Стармера, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и Макрона, угодливо сидящих в Белом доме перед президентом США, то их речи звучат вовсе не как победные фанфары. Скорее эти лидеры похожи на хор старых евнухов", - говорится в статье.Если же посмотреть на реальный результат деятельности "коалиции желающих", то это же катастрофа, сказал Киселев.В программе процитировали норвежского публициста Пола Стейгана:"В ЕС нет реальных сил, достаточно мощных, чтобы удержать эту конструкцию на плаву. Бюрократия со всеми ее планами и директивами весьма обширна, но без твердой экономической опоры практически бессильна. Еврокомиссия сотворила подлинный "шедевр", рассорившись со всеми основными мировыми блоками. В первую очередь, разумеется, с Россией – своим естественным партнером, надежным поставщиком энергии и важным рынком сбыта, - но с некоторых пор еще и с США, и с Китаем".А вот холодная рассудочность от экс-президента Франции Николя Саркози:"…Следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт".Да, самый активный внешнеполитический вектор ЕС – узурпатор власти Владимир Зеленский, рассказал Киселев. Он заласкан до неприличия, добавил ведущий.По его словам, трудно было выбрать место хуже для встречи "коалиции желающих", чем Париж."Во Франции – правительственный, экономический, финансовый и любой другой кризис. Рейтинг самого Макрона уже ниже 15%, хуже не бывало и не бывает. Фигура – трагикомичная", - сказал Киселев.Тяжелые роды стального дикобразаГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен "уже давно на сносях стальным дикобразом", рассказал ведущий."Она хочет наконец родить его, но он все не выходит", - сыронизировал Киселев, имея ввиду ее намерение превратить Украину в "стального дикобраза".За помощью, продолжил ведущий, глава ЕК обратилась к президенту США Дональду Трампу, однако тот "повитухой" быть не хочет."Путин должен сесть за стол переговоров. Мы должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.В ответ на это Трамп анонсирует свой звонок Путину и публикует фото с российским президентом на Аляске, под которым можно ставить подпись: "Взгляд в одну сторону", рассказал Киселев."Уж точно не в сторону стального дикобраза от Урсулы", - добавил он.Тем временем, Путин произносит в эти же дни очень важные для Трампа слова про "партию войны"."Но им не нравится и позиция самого Трампа, вот в чем все дело. Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят, нужно воевать до последнего украинца, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело. А есть, ну, например, как действующие представители американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решения, причем решения мирными средствами. И вот первая партия, партия войны, она всегда нападает на другую партию, на партию мира. А все остальное – это домыслы и какие-то инсинуации, попытки подкрепить свою позицию", - заявил Путин во время недавнего визита в Китай.По словам Киселева, президент США незримо присутствовал на встречах в КНР. Судя по реакции главы Белого дома, он точно внимательно следил за происходящим и даже с некоторой ревностью, желая обратить внимание и на себя.Как иначе расценить его пожелания, поздравления и ироничные слова про некий "заговор"?"Пусть председатель Си Цзиньпин и замечательный народ Китая проведут прекрасный долгий день празднования сегодня. Передайте мои наитеплейшие пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против США", - написал Трамп в соцсети Truth Social в день парада в Пекине.Путин принимает шутку и обратно отправляет скрупулезно обработанный дипломатический и очень человеческий сигнал – поддержать дух Анкориджа, отметил Киселев."Ну, президент США не лишен юмора, все понятно, мы все хорошо знаем, у меня с ним добрые отношения сложились, мы общаемся друг с другом по именам. Я могу вам сказать и надеюсь он тоже услышит, вот как это не покажется странным, за все эти 4 дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательный суждений в отношении действующей американской администрации. Это первое, второе – все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже, все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта. Вот это без всякой иронии, без всяких шуток. Поскольку, я говорю это публично, и во всем мире это увидят и услышат, то, это самый лучший залог того, что я говорю правду. Почему? Потому, что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течении четырех дней. И уж они точно скажут да, правда. И я никогда бы этого не сделал, если бы это было не так, потому что тогда я бы выглядел бледно перед моими друзьями и союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал все и было", – пояснил Путин на пресс-конференции в Китае.Так что теперь ждем звонка из Вашингтона, резюмировал ведущий.О том, как США во время второго срока Трампа совершают крутой поворот к здравому смыслу - в материале издания Украина.ру Сигнал прошел. Киселев рассказал, что нужно сделать Трампу ради торжества здравого смысла.

