Сигнал прошел. Киселев рассказал, что нужно сделать Трампу ради торжества здравого смысла
Власти США должны спросить со своих предшественников за теракт на газопроводах "Северный поток". Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Исходя из здравого смысла
Если говорить об Америке, то за время второго срока Дональда Трампа страна совершила довольно крутой поворот. Прошло немногим более полугода, а российско-американские отношения явно улучшились, отметил Киселев.
В отношениях с РФ президент США идет против заданной демократами инерции, преодолевая сопротивление "все еще не осушенного вашингтонского болота", добавил он. В этом же ряду и сопротивление глобалистов вроде Джорджа Сороса.
"Трамп крут. Соросу за подрывную антигосударственную деятельность он грозит судом. Впрочем, как и своим предшественникам - Джо Байдену, Бараку Обаме и примкнувшей к ним Хиллари Клинтон", - рассказал ведущий.
Что касается европейских союзников по НАТО, продолжил Киселев, то Трамп не только преодолевает их сопротивление, но и указал им их место, грубо говоря, "выставил на бабки".
"Попросил не нависать и откровенно заткнуться со своими советами. Желаете воевать с Россией - за свой счет, пожалуйста", - сказал Киселев.
По его словам, американский президент разобрался с пятой колонной в местных университетах и завил, что полов всего два - мужской и женский. В решении накопившихся проблем Трамп утверждает, что исходит из здравого смысла, честности и традиционных представлений о добре и зле.
Ведущий напомнил о том, как Трамп инициировал расследование обвинений в будто бы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, которые ставили его легитимность под сомнение и парализовали его практически на весь первый президентский срок.
"Конструирование ложных обвинений стало возможным с подачи англичан. Именно оттуда вбросили компромат, связанный с поездками Трампа в Россию, когда он и политикой еще не думал заниматься", - подчеркнул Киселев.
Британия теперь под присмотром
Один штрих к портрету британской элиты: ведущий привел показательный исторический пример из книги Дэвида Хупера и Дейла Брендрета "Неизвестный Капабланка" о третьем чемпионе мира по шахматам Хосе Рауле Капабланке, который уступил корону Александру Алехину в 1923 году.
Кубинский шахматист был знаменит своими сеансами одновременной игры на множестве досок. Соперников за один раз могло быть более сотни.
В один из таких сеансов Капабланка как восходящая мировая звезда разгромил в 1919 году депутатов британского парламента. Когда же его попросили прокомментировать этот поединок, то он ответил:
"Глубоких стратегических замыслов я у них не обнаружил, но в плане тактическом они проявили известную выдумку: одни пытались сделать лишний ход, другие возвращали на доску уже снятую фигуру в надежде на то, что я этого не замечу, третьи производили за моей спиной некоторые перестановки в своей позиции. В общем, на месте избирателей, направивших этих джентельменов в парламент, я бы держал их под постоянным присмотром".
Короче, жульем оказались те самые депутаты британского парламента, резюмировал Киселев.
Трамп со стороны англичан столкнулся примерно с тем же, Англия у него теперь под присмотром, отметил он.
Политика здравого смысла
От Европы можно ожидать чего угодно. Там уже сформировался своего рода класс напёрсточников, когда говорят одно, делают другое, а думают третье, сказал Киселев. И все это со скоростью мельтешения, отметил он.
Перекраивание американской политики по лекалам здравого смысла представляет на сегодняшний день еще очень обширное поле. По логике, все что было сломано американцами в отношениях с РФ во времена Обамы и Байдена без реальной, как теперь выясняется, причины, следует пересматривать и восстанавливать.
29 августа, 16:15Сорос vs Трамп: как "посольство США в США" работает против США Атака Дональда Трампа на Джорджа Сороса нас если и удивила, то самую малость. Скорее тем, что атака эта произошла так поздно. Так-то они являются непримиримыми идеологическими противниками и, более того, у Трампа есть счёт к Соросу… Но нас более интересует феномен "посольства США", без которого, как известно, майдан нелегитимен, в самих США
"Сюда же относится и подрыв "Северных потоков". Вот сейчас арестовывают какого-то украинца за этот подрыв. Все же понимают, что следствие таким образом пускают по ложному пути. Сама украинская версия - лишь операция информационного прикрытия того, что сделали Америка, Англия и Норвегия при Байдене", - рассказал Киселев.
Если по здравому смыслу, то тогда вызывайте в Конгресс советников по нацбезопасности у Байдена Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена, они - главные в деле, подчеркнул ведущий.
По его словам, несколько вопросов к ним под присягой очень помогут здравому смыслу.
Киселев выразил уверенность, что именно об этом Трамп и думает, опора на здравый смысл всегда приносила успех в его карьере.
Гендерная контрреволюция
Ведущий напомнил, как в день инаугурации нынешний лидер Соединенных Штатов подписал указ, который гласит, что официально существует лишь два пола - мужской и женский.
В итоге трансгендерам запретили служить в американской армии, лезть в образовательные учреждения и женские туалеты, а в федеральных ведомствах закрыли все программы равенства, разнообразия и инклюзивности, посрывали радужные флаги, а врачам запретили проводить операции по смене пола и выписывать блокаторы полового созревания детям и подросткам младше 19 лет.
Постепенно очищаются ряды госслужащих, отметил Киселев. Так, на днях был уволен Деметр Даскалакис, который занимал пост директора Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, почему этот "яркий доктор-гей" лишился своего поста. По ее словам, им не нужны люди, которые утверждают, что вместо "беременные женщины" нужно говорить "беременные люди". Тем, кто не согласен с курсом власти на оздоровление страны, администрация Трампа будет только рада указать на дверь.
Как рассказал Киселев, в феврале Трамп подписал указ, которым запретил допускать мужчин в женский спорт.
"При Байдене, мужчины, называющие себя женщинами, проникли не только в американский спорт, но и на Олимпиаду в Париже. Все мы помним, как боксёрша из Алжира Иман Хелиф - на самом деле мужчина, и все гендерные тесты это подтверждали, избивала женщин на олимпийском ринге и страшно гордилась своей победой. Спортсменки рыдали, но поделать ничего не могли", - сказал ведущий.
© AFP2024 / MOHD RASFANИман Хелиф
© AFP2024 / MOHD RASFAN
Иман Хелиф
Хелиф свое олимпийское золото получила, но в этом году "лавочку прикрыли", отметил он. Международная федерация бокса ввела для спортсменок обязательный тест на наличие мужской хромосомы и Хелиф стала отказываться от соревнований. Поговаривают, что с карьерой алжирки в женском спорте покончено, а в мужском участвовать смысла нет.
"То есть мы имеет на Западе миллионы изувеченных несчастных трансгендеров. Раньше они были признаны авангардом общества, а сейчас они просто дурачки, которым и податься некуда. Вышли из моды, как какие-нибудь фибровые чемоданы", - заявил Киселев.
Сегодня с экранов американского ТВ о трансах можно услышать такое, за что раньше ведущий из эфира вылетел бы пробкой. Еще год назад подобный текст прозвучал бы как страшная ересь, но сейчас - нормально. В качестве примера был показан отрывок эфира Fox News, где ведущий говорит, что по статистике трансгендеры более склонны к насилию и называет это болезнью, а не главной целью борьбы американского общества за гражданские права.
Это заявление прозвучало на фоне недавнего вооруженного нападения 23-летнего трансгендера на прихожан католической школы в Миннеаполисе.
Кто-то должен был прекратить эту гендерную вакханалию и унижение женщин, спасти детей от бессовестных хирургов, готовых резать за деньги даже детей, отметил Киселев. Мы здесь всегда были против этого "жестокого бреда", добавил он.
Сейчас дошло и до Америки, а оттуда новая-старая культурная норма стучится и в Европу. Сигнал прошел, резюмировал телеведущий.
