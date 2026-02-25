https://ukraina.ru/20260225/troyanskie-koni-po-evropeyski-kak-zapad-nagnetaet-strakh-pered-rossiey-1076036391.html

"Троянские кони" по-европейски: как Запад нагнетает страх перед Россией

Западные разведки утверждают, что Россия скупает недвижимость вблизи военных и гражданских объектов по меньшей мере в десяти странах Западной Европы, создавая сеть "троянских коней" для проведения скоординированной кампании диверсий. Об этом 25 февраля написала британская газета The Telegraph

новости

россия

китай

европа

нато

ес

По версии издания, за покупкой недвижимости стоят российские спецслужбы. Сделки, как утверждается, затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова. Источники газеты полагают, что эти объекты могут быть использованы в качестве плацдармов для наблюдения и проведения диверсионных операций.Аналитик Минна Аландер провела параллель с аналогичной стратегией сбора разведданных, которую использует Китай. Эксперт Чарли Салониус-Пастернак отметил, что еще 15 лет назад подобные предположения сочли бы фантастикой, но сейчас ситуация изменилась. Один из собеседников издания предположил, что таким образом Россия может проверять решимость НАТО в так называемой "серой зоне". Другой источник подчеркнул, что критически важная европейская инфраструктура "крайне уязвима", и призвал как можно скорее решить проблему подобных сделок.В 2025 году в Европе участились сообщения о беспилотниках вблизи военных баз, повреждении подводных кабелей и железнодорожных путей. Российские власти последовательно отвергают любые обвинения стран ЕС в причастности к диверсиям на территории НАТО.О других новостях с началу этого дня — в ежедневном обзоре Предотвращение катастрофы, провалы ВСУ, вопрос территорий. Хроника событий на утро 25 февраля.

