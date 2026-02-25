https://ukraina.ru/20260225/24-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076043496.html

24 февраля 2026 года, вечерний эфир

24 февраля 2026 года, вечерний эфир - 25.02.2026 Украина.ру

24 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 25.02.2026

2026-02-25T13:01

2026-02-25T13:01

2026-02-25T13:01

мариуполь

алексей анпилогов

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076043170_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f43e68962caed05b7b28ad1d673c3c0f.jpg

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Алексей Анпилогов - военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание"* "Тема дня Новороссия". Молодёжная политика Мариуполя. Гость: Вероника Аксютина - начальница отдела по вопросам молодёжной политики Администрации городского округа Мариуполь* "Улица с историей". Самая старая улица Мариуполя. Гость: Марина Матяш - победитель конкурса "Туризм будущего – будущее туризма"* "Когда поют солдаты". Песня и история военнослужащего. Гость: Вячеслав Мовчан – гвардии младший сержант, командир взвода, участник СВО

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, алексей анпилогов, новороссия сегодня, видео