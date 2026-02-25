24 февраля 2026 года, вечерний эфир - 25.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260225/24-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076043496.html
24 февраля 2026 года, вечерний эфир
24 февраля 2026 года, вечерний эфир - 25.02.2026 Украина.ру
24 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 25.02.2026
2026-02-25T13:01
2026-02-25T13:01
мариуполь
алексей анпилогов
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076043170_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f43e68962caed05b7b28ad1d673c3c0f.jpg
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Алексей Анпилогов - военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание"* "Тема дня Новороссия". Молодёжная политика Мариуполя. Гость: Вероника Аксютина - начальница отдела по вопросам молодёжной политики Администрации городского округа Мариуполь* "Улица с историей". Самая старая улица Мариуполя. Гость: Марина Матяш - победитель конкурса "Туризм будущего – будущее туризма"* "Когда поют солдаты". Песня и история военнослужащего. Гость: Вячеслав Мовчан – гвардии младший сержант, командир взвода, участник СВО
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076043170_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a3c41e804146db162ed958d94f6cd438.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, алексей анпилогов, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Алексей Анпилогов, Новороссия сегодня

24 февраля 2026 года, вечерний эфир

13:01 25.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: Алексей Анпилогов - военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание"
* "Тема дня Новороссия". Молодёжная политика Мариуполя. Гость: Вероника Аксютина - начальница отдела по вопросам молодёжной политики Администрации городского округа Мариуполь
* "Улица с историей". Самая старая улица Мариуполя. Гость: Марина Матяш - победитель конкурса "Туризм будущего – будущее туризма"
* "Когда поют солдаты". Песня и история военнослужащего. Гость: Вячеслав Мовчан – гвардии младший сержант, командир взвода, участник СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МариупольАлексей АнпилоговНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:12Террорист Буданов*, снимите белое пальто
14:11Людоловы из ТЦК со стрельбой избили семью
13:57"Оттуда 99% без возврата": пленный венгр рассказал о смертельной бригаде ВСУ
13:52Новые регионы восстанавливают инфраструктуру, Google снова оштрафовали. Новости к этому часу
13:4225 февраля 2026 года, утренний эфир
13:41Расчленяют погибших сослуживцев. Британский военкор рассказал шокирующую правду о ВСУ
13:22В Одессе десятые сутки без света и воды находится четверть города
13:12Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья
13:09"Зеленский — неблагодарный человек, он не заслуживает нашей поддержки" — спикер парламента Грузии
13:0124 февраля 2026 года, вечерний эфир
13:00"Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля
12:53"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга"
12:41ВС РФ ведут зачистки на Добропольском выступе
12:29ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае, в ВСУ забраковали БПЛА из США и ЕС. Новости к этому часу
11:00"Троянские кони" по-европейски: как Запад нагнетает страх перед Россией
11:00В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия. Главные новости к 11:00
10:45ВСУ теряют позиции: украинские источники подтверждают успехи российской армии
10:44Россия напомнила о ядерной дубине
10:30Украинский депутат анонсировал новый Майдан
10:20Двойные стандарты Буданова*: Украине можно атаковать Кремль, а Россия должна щадить Банковую
Лента новостейМолния