https://ukraina.ru/20260225/voyna--tyazheloe-nudnoe-delo-no-glavnoe-chtoby-ona-byla-dalshe-ot-moey-semi--boets-brodyaga-1076042789.html

"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга"

"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга" - 25.02.2026 Украина.ру

"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга"

Боец ВС РФ с позывным "Бродяга" рассказал, что война оказалась тяжелым испытанием не только физически, но и морально. При этом главной целью своего участия в... Украина.ру, 25.02.2026

2026-02-25T12:53

2026-02-25T12:53

2026-02-25T13:36

видео

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

когда закончится сво: прогнозы

спецоперация

россия

украина

соотечественники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076044821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6c6588fa84fbb452ed5f4103b35d4b6.png

Боец ВС РФ с позывным "Бродяга" рассказал, что война оказалась тяжелым испытанием не только физически, но и морально. При этом главной целью своего участия в боевых действиях он назвал стремление сделать так, чтобы война находилась как можно дальше от российских границ и не затрагивала гражданскую жизнь его семьи и соотечественников.Откровения "Бродяги", который находится на фронте уже 4 года — смотрите в видео.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, россия, украина, соотечественники, мирные жители, война, видео