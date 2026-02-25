https://ukraina.ru/20260225/voyna--tyazheloe-nudnoe-delo-no-glavnoe-chtoby-ona-byla-dalshe-ot-moey-semi--boets-brodyaga-1076042789.html
"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга"
Боец ВС РФ с позывным "Бродяга" рассказал, что война оказалась тяжелым испытанием не только физически, но и морально. При этом главной целью своего участия в... Украина.ру, 25.02.2026
2026-02-25T12:53
Боец ВС РФ с позывным "Бродяга" рассказал, что война оказалась тяжелым испытанием не только физически, но и морально. При этом главной целью своего участия в боевых действиях он назвал стремление сделать так, чтобы война находилась как можно дальше от российских границ и не затрагивала гражданскую жизнь его семьи и соотечественников.Откровения "Бродяги", который находится на фронте уже 4 года — смотрите в видео.
