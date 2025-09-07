Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты - 07.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250907/ukrainskie-politiki-kotorykh-uzhe-rasstrelivayut-na-ulitsakh-smogut-ubezhat-razve-chto-na-mars--eksperty-1068260906.html
Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты
Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты - 07.09.2025 Украина.ру
Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты
В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему некоторые деятели киевского режима увеличивают ряды своей охраны и думают над тем, поможет ли им это спастись от народного гнева.
2025-09-07T05:47
2025-09-07T05:47
эксклюзив
украина
европа
запад
андрей парубий
дмитрий спивак
дональд трамп
администрация президента
совбез
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061877692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cd6006450f453f1682e97b146ee5227.jpg
Что киевский режим может преподнести населению как свою "победу"? О возврате к границам 1991 года давно уже и речи нет, поэтому "победой" объявят сохранение государственности на оставшейся территории (если что-то останется). Но в предыдущем обзоре мы приводили мнение украинского психоаналитика и блогера Спартака Субботы, считающего, что государственность как таковую Украина утратила еще до начала войны, просто выбрав ошибочный курс. В дальнейшем следование по этому курсу лишь усугубило ситуацию.Государство — это не флаг, гимн и герб, а система отношений между гражданами. Эту систему при поддержке Запада и разрушили на Майдане в 2014 году, считают многие украинские политики и эксперты.Процесс разрушения продолжается и набирает обороты, теперь уже понятно, что под лавиной рискуют оказаться и те, кто её вызвал.Комментируя некоторые нюансы церемонии похорон застреленного во Львове бывшего "коменданта палаточного городка" на Майдане, экс-главы Совбеза Украины и экс-спикера парламента Андрея Парубия, покинувший страну политик Спиридон Килинкаров отметил, что за последний год это уже третье громкое политическое убийство на Украине — сначала в том же Львове застрелили экс-нардепа от "Свободы"* Ирину Фарион, потом в Мадриде расстреляли бывшего главу Администрации президента времён Януковича Андрея Портнова."Я наблюдаю за этой тревожной цепью событий, и у меня складывается твёрдое убеждение: мы видим не случайные разрозненные преступления, а звенья одной цепи. Это целенаправленная ликвидация носителей опасной информации", — приводит слова политика GOLOS.EU. По его мнению, в зоне риска теперь слишком многие знающие организаторы Майдана, такие как Турчинов, Аваков*, Пашинский.Что касается церемонии похорон Парубия, то Килинкаров отметил, что они вылились в "чистой воды циничный спектакль". Соратники погибшего скорбели под камеры, но они сами себя не спрашивают: "Какую же страну они построили, если через десять лет после "победы" Майдана в стране царит война, хаос и беззаконие, а политиков расстреливают на улицах?"Вынужденно скитающийся сейчас по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы", обратил внимание на выражение лиц некоторых политиков, приехавших на похороны соратника. По его мнению, они понимают, что вполне могут оказаться следующими. Экс-президент Порошенко* ходит в сопровождении многочисленной охраны, но это может и не спасти, даже кто-то из этих охранников может "размагнититься" и "обескастрюлиться".Не говоря уже о тех, кто не в охране, но точно знает виновных в разрушении своей жизни. И многие из тех адекватных украинцев, кто сейчас в Европе, вернутся домой — и спросят с них."Все, кто в этом (в госперевороте и войне — ред.) даже косвенно участвовал, должны испить чашу горя сполна", — сказал блогер, напомнив о судьбе Саакашвили. На Украине неизбежно будет разбор полётов — и куда им, майданным политикам и активистам, бежать — в Европу? Так и там сейчас находятся миллионы украинцев, среди которых найдутся мстители. Бежать некуда, "разве что у Илона Маска просить их эвакуировать на Марс".Обсуждают эксперты и итоги саммита ШОС. По мнению украинского политолога Юрия Дудкина, в целом это событие продемонстрировало сдвиг мировых центров силы. А грандиозный парад по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны с показом новейших систем вооружений КНР вызвал в западных элитах "дикий трепет".Началось формирование нового мирового порядка, констатировал украинский политолог Дмитрий Спивак. В эфире он одного из ютуб-каналов предсказал пятилетку турбулентности — накачивания державами военных мускулов, торговые войны, плюс попытки переписывания границ. Будет и глобальный финансовый кризис — всё будет меняться.Спивак предположил, что в итоге мы получим многополярный мир. А сейчас Трамп нервничает и пишет посты в стиле Жванецкого. Си показал экономический триумвират — КНР, Индия, РФ, затем показал военный тройственный союз — КНР, РФ, КНДР. Три ядерные державы."Это плохо было воспринято в США", — отметил эксперт. А ещё и "Сила Сибири-2". А в заключение — создание банка ШОС параллельно с банком БРИКС. Это пошатывает роль доллара. Если сейчас долларовая инфляция распределяется на всех, то в будущем ФРС придётся договариваться с теми же русскими. Это уже будет многополярный мир, начало положено, считает Спивак.Тем временем Зеленский по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" заявил, что достигнута договорённость о том, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине — правда, пока не совсем ясно, о каких странах идёт речь, переговоры продолжаются.А глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News обещает смену вывесок — вместо Министерства обороны может появиться Министерство войны. Такое сильное впечатление произвёл на него (и не только на него) военный парад в Пекине. По его словам, Трамп вернул Америку на "путь силы", потому что "те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне".Хегсет заявил, что пора возродить в министерстве воинский дух — "слова, названия и титулы имеют значение", поэтому нельзя исключать, что скоро появятся "новые вывески".И что же? Трамп такой указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны подписал.Что ж, это лишнее свидетельство истинного "миролюбия" США и всего коллективного Запада. Названия действительно имеют значение. И мы видим, как Запад начинает называть вещи — пока не все — своими именами.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организацииПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины И в статье Виктора Пироженко "Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины"
украина
европа
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061877692_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_77338a9b286f2e3bcd56f56310ae2f9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, запад, андрей парубий, дмитрий спивак, дональд трамп, администрация президента, совбез, шос
Эксклюзив, Украина, Европа, Запад, Андрей Парубий, Дмитрий Спивак, Дональд Трамп, Администрация президента, Совбез, ШОС

Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты

05:47 07.09.2025
 
© commons.wikimedia.org / Kevin Gill
- РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© commons.wikimedia.org / Kevin Gill
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему некоторые деятели киевского режима увеличивают ряды своей охраны и думают над тем, поможет ли им это спастись от народного гнева.
Что киевский режим может преподнести населению как свою "победу"? О возврате к границам 1991 года давно уже и речи нет, поэтому "победой" объявят сохранение государственности на оставшейся территории (если что-то останется). Но в предыдущем обзоре мы приводили мнение украинского психоаналитика и блогера Спартака Субботы, считающего, что государственность как таковую Украина утратила еще до начала войны, просто выбрав ошибочный курс. В дальнейшем следование по этому курсу лишь усугубило ситуацию.
Государство — это не флаг, гимн и герб, а система отношений между гражданами. Эту систему при поддержке Запада и разрушили на Майдане в 2014 году, считают многие украинские политики и эксперты.
Процесс разрушения продолжается и набирает обороты, теперь уже понятно, что под лавиной рискуют оказаться и те, кто её вызвал.
Комментируя некоторые нюансы церемонии похорон застреленного во Львове бывшего "коменданта палаточного городка" на Майдане, экс-главы Совбеза Украины и экс-спикера парламента Андрея Парубия, покинувший страну политик Спиридон Килинкаров отметил, что за последний год это уже третье громкое политическое убийство на Украине — сначала в том же Львове застрелили экс-нардепа от "Свободы"* Ирину Фарион, потом в Мадриде расстреляли бывшего главу Администрации президента времён Януковича Андрея Портнова.
"Я наблюдаю за этой тревожной цепью событий, и у меня складывается твёрдое убеждение: мы видим не случайные разрозненные преступления, а звенья одной цепи. Это целенаправленная ликвидация носителей опасной информации", — приводит слова политика GOLOS.EU. По его мнению, в зоне риска теперь слишком многие знающие организаторы Майдана, такие как Турчинов, Аваков*, Пашинский.
Что касается церемонии похорон Парубия, то Килинкаров отметил, что они вылились в "чистой воды циничный спектакль". Соратники погибшего скорбели под камеры, но они сами себя не спрашивают: "Какую же страну они построили, если через десять лет после "победы" Майдана в стране царит война, хаос и беззаконие, а политиков расстреливают на улицах?"
Вынужденно скитающийся сейчас по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы", обратил внимание на выражение лиц некоторых политиков, приехавших на похороны соратника. По его мнению, они понимают, что вполне могут оказаться следующими. Экс-президент Порошенко* ходит в сопровождении многочисленной охраны, но это может и не спасти, даже кто-то из этих охранников может "размагнититься" и "обескастрюлиться".
Не говоря уже о тех, кто не в охране, но точно знает виновных в разрушении своей жизни. И многие из тех адекватных украинцев, кто сейчас в Европе, вернутся домой — и спросят с них.
"Все, кто в этом (в госперевороте и войне — ред.) даже косвенно участвовал, должны испить чашу горя сполна", — сказал блогер, напомнив о судьбе Саакашвили. На Украине неизбежно будет разбор полётов — и куда им, майданным политикам и активистам, бежать — в Европу? Так и там сейчас находятся миллионы украинцев, среди которых найдутся мстители. Бежать некуда, "разве что у Илона Маска просить их эвакуировать на Марс".
Обсуждают эксперты и итоги саммита ШОС. По мнению украинского политолога Юрия Дудкина, в целом это событие продемонстрировало сдвиг мировых центров силы. А грандиозный парад по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны с показом новейших систем вооружений КНР вызвал в западных элитах "дикий трепет".
Началось формирование нового мирового порядка, констатировал украинский политолог Дмитрий Спивак. В эфире он одного из ютуб-каналов предсказал пятилетку турбулентности — накачивания державами военных мускулов, торговые войны, плюс попытки переписывания границ. Будет и глобальный финансовый кризис — всё будет меняться.
Спивак предположил, что в итоге мы получим многополярный мир. А сейчас Трамп нервничает и пишет посты в стиле Жванецкого. Си показал экономический триумвират — КНР, Индия, РФ, затем показал военный тройственный союз — КНР, РФ, КНДР. Три ядерные державы.
"Это плохо было воспринято в США", — отметил эксперт. А ещё и "Сила Сибири-2". А в заключение — создание банка ШОС параллельно с банком БРИКС. Это пошатывает роль доллара. Если сейчас долларовая инфляция распределяется на всех, то в будущем ФРС придётся договариваться с теми же русскими. Это уже будет многополярный мир, начало положено, считает Спивак.
Тем временем Зеленский по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" заявил, что достигнута договорённость о том, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине — правда, пока не совсем ясно, о каких странах идёт речь, переговоры продолжаются.
А глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News обещает смену вывесок — вместо Министерства обороны может появиться Министерство войны. Такое сильное впечатление произвёл на него (и не только на него) военный парад в Пекине. По его словам, Трамп вернул Америку на "путь силы", потому что "те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне".
Хегсет заявил, что пора возродить в министерстве воинский дух — "слова, названия и титулы имеют значение", поэтому нельзя исключать, что скоро появятся "новые вывески".
И что же? Трамп такой указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны подписал.
Что ж, это лишнее свидетельство истинного "миролюбия" США и всего коллективного Запада. Названия действительно имеют значение. И мы видим, как Запад начинает называть вещи — пока не все — своими именами.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организации
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины
И в статье Виктора Пироженко "Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаЗападАндрей ПарубийДмитрий СпивакДональд ТрампАдминистрация президентаСовбезШОС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
06:30Спрос на российский газ гарантирован: Фролов раскрыл, на сколько Китай увеличит потребление газа
06:15Алексей Живов: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны
06:11Западная Украина за минувшую неделю: скандал на похоронах Парубия и партнёрство Чорткова с Сатановым
06:09Кризис нарастает. Куда ведут Сербию затяжные антиправительственные демонстрации
06:00Сорокин: Европа тайно заменяет потери ВСУ своими военными — 70 тысяч наемников уже воюют против России
05:47Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты
05:30Гималаи никому не дадут победить: Куприянов о территориальном конфликте Индии и Китая
05:00Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам
19:21ВС РФ продолжают наступление. Главное на вечер 6 августа
19:11Беспилотник ВСУ атаковал жилой квартал в Углегорске в ДНР
18:54Солдаты ВСУ всё чаще задаются вопросом, почему они должны воевать и рисковать своей жизнью
18:43Мария Захарова – Украина.ру: Игнорирование украинского коллаборационизма привело к забвению уроков Хатыни
18:39Бойцы "БАРСа-Белгород" сбили дрон ВСУ во время сопровождения жителей из приграничного села
18:23Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая была подготовлена при участии инструкторов НАТО
18:03Российские войска готовят решающее наступление под Покровском: стягивание сил для прорыва на Донбассе
18:02Германии следует рассмотреть идею о финансировании ядерных мощностей Франции и Великобритании - Шпан
17:58Беспредел ТЦК в Днепропетровске: шестеро "людоловов" силой заталкивают мужчину в микроавтобус
17:56Строительство водоводов в ДНР вышло на финальную стадию: республика решает проблему водоснабжения
17:45Киев формирует штаб многонациональных сил под руководством британского офицера
Лента новостейМолния