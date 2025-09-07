https://ukraina.ru/20250907/ukrainskie-politiki-kotorykh-uzhe-rasstrelivayut-na-ulitsakh-smogut-ubezhat-razve-chto-na-mars--eksperty-1068260906.html

Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты

Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты

2025-09-07

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему некоторые деятели киевского режима увеличивают ряды своей охраны и думают над тем, поможет ли им это спастись от народного гнева.

Что киевский режим может преподнести населению как свою "победу"? О возврате к границам 1991 года давно уже и речи нет, поэтому "победой" объявят сохранение государственности на оставшейся территории (если что-то останется). Но в предыдущем обзоре мы приводили мнение украинского психоаналитика и блогера Спартака Субботы, считающего, что государственность как таковую Украина утратила еще до начала войны, просто выбрав ошибочный курс. В дальнейшем следование по этому курсу лишь усугубило ситуацию.Государство — это не флаг, гимн и герб, а система отношений между гражданами. Эту систему при поддержке Запада и разрушили на Майдане в 2014 году, считают многие украинские политики и эксперты.Процесс разрушения продолжается и набирает обороты, теперь уже понятно, что под лавиной рискуют оказаться и те, кто её вызвал.Комментируя некоторые нюансы церемонии похорон застреленного во Львове бывшего "коменданта палаточного городка" на Майдане, экс-главы Совбеза Украины и экс-спикера парламента Андрея Парубия, покинувший страну политик Спиридон Килинкаров отметил, что за последний год это уже третье громкое политическое убийство на Украине — сначала в том же Львове застрелили экс-нардепа от "Свободы"* Ирину Фарион, потом в Мадриде расстреляли бывшего главу Администрации президента времён Януковича Андрея Портнова."Я наблюдаю за этой тревожной цепью событий, и у меня складывается твёрдое убеждение: мы видим не случайные разрозненные преступления, а звенья одной цепи. Это целенаправленная ликвидация носителей опасной информации", — приводит слова политика GOLOS.EU. По его мнению, в зоне риска теперь слишком многие знающие организаторы Майдана, такие как Турчинов, Аваков*, Пашинский.Что касается церемонии похорон Парубия, то Килинкаров отметил, что они вылились в "чистой воды циничный спектакль". Соратники погибшего скорбели под камеры, но они сами себя не спрашивают: "Какую же страну они построили, если через десять лет после "победы" Майдана в стране царит война, хаос и беззаконие, а политиков расстреливают на улицах?"Вынужденно скитающийся сейчас по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы", обратил внимание на выражение лиц некоторых политиков, приехавших на похороны соратника. По его мнению, они понимают, что вполне могут оказаться следующими. Экс-президент Порошенко* ходит в сопровождении многочисленной охраны, но это может и не спасти, даже кто-то из этих охранников может "размагнититься" и "обескастрюлиться".Не говоря уже о тех, кто не в охране, но точно знает виновных в разрушении своей жизни. И многие из тех адекватных украинцев, кто сейчас в Европе, вернутся домой — и спросят с них."Все, кто в этом (в госперевороте и войне — ред.) даже косвенно участвовал, должны испить чашу горя сполна", — сказал блогер, напомнив о судьбе Саакашвили. На Украине неизбежно будет разбор полётов — и куда им, майданным политикам и активистам, бежать — в Европу? Так и там сейчас находятся миллионы украинцев, среди которых найдутся мстители. Бежать некуда, "разве что у Илона Маска просить их эвакуировать на Марс".Обсуждают эксперты и итоги саммита ШОС. По мнению украинского политолога Юрия Дудкина, в целом это событие продемонстрировало сдвиг мировых центров силы. А грандиозный парад по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны с показом новейших систем вооружений КНР вызвал в западных элитах "дикий трепет".Началось формирование нового мирового порядка, констатировал украинский политолог Дмитрий Спивак. В эфире он одного из ютуб-каналов предсказал пятилетку турбулентности — накачивания державами военных мускулов, торговые войны, плюс попытки переписывания границ. Будет и глобальный финансовый кризис — всё будет меняться.Спивак предположил, что в итоге мы получим многополярный мир. А сейчас Трамп нервничает и пишет посты в стиле Жванецкого. Си показал экономический триумвират — КНР, Индия, РФ, затем показал военный тройственный союз — КНР, РФ, КНДР. Три ядерные державы."Это плохо было воспринято в США", — отметил эксперт. А ещё и "Сила Сибири-2". А в заключение — создание банка ШОС параллельно с банком БРИКС. Это пошатывает роль доллара. Если сейчас долларовая инфляция распределяется на всех, то в будущем ФРС придётся договариваться с теми же русскими. Это уже будет многополярный мир, начало положено, считает Спивак.Тем временем Зеленский по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" заявил, что достигнута договорённость о том, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине — правда, пока не совсем ясно, о каких странах идёт речь, переговоры продолжаются.А глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News обещает смену вывесок — вместо Министерства обороны может появиться Министерство войны. Такое сильное впечатление произвёл на него (и не только на него) военный парад в Пекине. По его словам, Трамп вернул Америку на "путь силы", потому что "те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне".Хегсет заявил, что пора возродить в министерстве воинский дух — "слова, названия и титулы имеют значение", поэтому нельзя исключать, что скоро появятся "новые вывески".И что же? Трамп такой указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны подписал.Что ж, это лишнее свидетельство истинного "миролюбия" США и всего коллективного Запада. Названия действительно имеют значение. И мы видим, как Запад начинает называть вещи — пока не все — своими именами.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организацииПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины И в статье Виктора Пироженко "Европа между "корейским" и "финским" сценариями для Украины"

