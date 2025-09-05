"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь - 05.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250905/dazhe-na-borisa-dzhonsona-naydtsya-ledorub-ukrainskie-eksperty-o-tom-kto-otvetit-za-voynu-i-krov--1068175144.html
"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь
"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь - 05.09.2025 Украина.ру
"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь
В украинском экспертном сообществе обсуждают, когда и с чем Киев выйдет из войны — если выйдет.
2025-09-05T05:35
2025-09-05T05:35
эксклюзив
украина
донбасс
андрей парубий
петр порошенко
киев
владимир зеленский
совбез
верховная рада
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067629310_0:47:1114:674_1920x0_80_0_0_dab02ea4ef0293580c91144f0f58da70.jpg.webp
Проблем у киевского режима будет добавляться с каждым днём всё больше, а главной из них для нынешней власти станет проблема пенсионеров, считает покинувший страну психоаналитик, психолог и видеоблогер Спартак Суббота."Никто не даст денег, Украина закончится финансово… И самым большим элементом давления окажутся пенсионеры, как бы это сейчас глупо ни звучало", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Психолог пояснил, что власть не зря решила выпускать из страны молодёжь в возрасте 18–22 лет. Это делается не из каких-то благих побуждений, нет — учтён опыт недавнего "картонного Майдана", и сейчас "выпускают майдановцев, людей, которые потенциально могут создать серьёзные риски"."Однако это — год-два — и это основной доход государства. Он выехал. И получается так, что пенсии уже неоткуда будет платить. И серьёзную проблему будут создавать именно пенсионеры. Потому что, когда не за что будет жить… А пенсионеры имеют детей и внуков, у них, скажем так, большая точка входа в социальный мир", — сказал Суббота.По мнению психоаналитика, курс и строй Украины "можно изменить, просто подождав, активных действий делать не надо", поскольку власть в Киеве находится в ситуации цугцванга, когда "любое движение фигуры с вашей стороны ухудшает ваше положение".Он добавил, что перспектива одна — мир и последующее возвращение украинцев (но далеко не всех) в страну и восстановление Украины, но уже под руководством другого президента, подготовка к выборам уже идёт. Команда Зеленского будет на этих выборах представлять "победой" просто сохранение государственности, но, если знать, что такое государственность, то становится ясно — сохранить её не удалось."Наличие государственных атрибутов — это не государственность, у государственности есть другие признаки. &lt;…&gt; Нет, не сохранили мы государственность. Мы лишились недр, мы лишились права, статуса, мы лишились большей части детородного населения, у нас кадровый коллапс, кадровый паралич… Грубо говоря, мы не сохранили государственность… ещё до начала войны, потому что у нас вектор был ложный", — констатировал Суббота.Что касается будущего украинских пенсионеров, то добавим, что киевский режим вовсе не озабочен их выживанием и пытается сейчас отменить такой стандарт, как "прожиточный минимум", и это касается всех граждан. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады нардеп Михаил Папиев.По его словам, в настоящее время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на Украине составляет 2 361 гривну — около 50 долларов, тогда как "фактический размер прожиточного минимума в ценах июня — это 7 092 гривны (около 180 долларов)". Депутат подчеркнул, что "сейчас пенсия меньше, чем нужно, чтобы поесть".Что будет дальше — сложно себе представить.Продолжаются политические пляски вокруг ликвидации экс-секретаря Совбеза и бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Верховная Рада обратилась к Европарламенту и парламентам стран ЕС с призывом осудить его убийство как "акт политического террора со стороны РФ".Напомним, сам подозреваемый в суде заявил, что никакого шантажа со стороны российских спецслужб не было, это его личная месть украинской власти.Не все в эти его слова поверили. Так, бывший украинский нардеп, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* заявил, что всё это напоминает "циничный цирк" в стиле "Квартала-95": подозреваемый сначала признался, что убил Парубия ради обмена на российского пленного и поиска тела своего сына. Но улик против подозреваемого нет, кроме этого его признания. Куртка сожжена, пистолет не найден, мопед утоплен, указывает экс-нардеп.Тем временем власти используют ликвидацию соратника для закручивания гаек. Экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал запретить в стране мессенджер Telegram — дескать, через него координируют преступные действия.Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий иронично подметил, что "под своими заявлениями о необходимости запрета Telegram Порошенко разместил ссылку на свою страницу в Telegram".Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" отмечает, что Порошенко* отрабатывает нарратив ОП, причём "делает это максимально наиграно, совмещая убийство Парубия и контроль над Telegram". При этом не вспоминая слова подозреваемого, что он мстил украинской власти.А тот именно мстил. И таких народных мстителей будет всё больше, считает не по своей воле покинувший Украину бывший политзаключённый журналист Дмитрий Василец. В эфире радио "Комсомольская правда" он заявил, что месть эта была за то, что у него фактически украли сына — того обработала натовская пропаганда, и отец с сыном не общались. Сын погиб на войне.По мнению Васильца, мстители найдут и европейских политиков, повинных в развязывании этой бойни. Ведь и такие личности, как экс-премьер Британии Борис Джонсон, где-то живут, ходят в рестораны — и тут уже дело выбора, использовать ли огнестрел или ледоруб.Украинский журналист и тоже бывший политзаключённый Руслан Коцаба напомнил, что за Зеленского голосовали как за "голубя мира", ведь тот обещал именно мир, а не войну.Вообще, политикам и активистам, заварившим всю эту кровавую кашу, есть о чём беспокоиться, вряд ли они смогут спать спокойно — когда-то домой вернутся тысячи и тысячи вооружённых украинцев, которые будут искать тех, кого сочтут виновными в смерти своих родных и близких.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины И в статье Александра Чаленко "Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР
украина
донбасс
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067629310_78:0:1038:720_1920x0_80_0_0_13930f31ba919c1b4d249c69026de7bf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, донбасс, андрей парубий, петр порошенко, киев, владимир зеленский, совбез, верховная рада, telegram
Эксклюзив, Украина, Донбасс, Андрей Парубий, Петр Порошенко, Киев, Владимир Зеленский, Совбез, Верховная Рада, Telegram

"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь

05:35 05.09.2025
 
© Украина.руЭксперты: Царёв, Дубинский, Шарий
Эксперты: Царёв, Дубинский, Шарий - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, когда и с чем Киев выйдет из войны — если выйдет.
Проблем у киевского режима будет добавляться с каждым днём всё больше, а главной из них для нынешней власти станет проблема пенсионеров, считает покинувший страну психоаналитик, психолог и видеоблогер Спартак Суббота.
"Никто не даст денег, Украина закончится финансово… И самым большим элементом давления окажутся пенсионеры, как бы это сейчас глупо ни звучало", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Психолог пояснил, что власть не зря решила выпускать из страны молодёжь в возрасте 18–22 лет. Это делается не из каких-то благих побуждений, нет — учтён опыт недавнего "картонного Майдана", и сейчас "выпускают майдановцев, людей, которые потенциально могут создать серьёзные риски".
"Однако это — год-два — и это основной доход государства. Он выехал. И получается так, что пенсии уже неоткуда будет платить. И серьёзную проблему будут создавать именно пенсионеры. Потому что, когда не за что будет жить… А пенсионеры имеют детей и внуков, у них, скажем так, большая точка входа в социальный мир", — сказал Суббота.
По мнению психоаналитика, курс и строй Украины "можно изменить, просто подождав, активных действий делать не надо", поскольку власть в Киеве находится в ситуации цугцванга, когда "любое движение фигуры с вашей стороны ухудшает ваше положение".
Он добавил, что перспектива одна — мир и последующее возвращение украинцев (но далеко не всех) в страну и восстановление Украины, но уже под руководством другого президента, подготовка к выборам уже идёт. Команда Зеленского будет на этих выборах представлять "победой" просто сохранение государственности, но, если знать, что такое государственность, то становится ясно — сохранить её не удалось.
"Наличие государственных атрибутов — это не государственность, у государственности есть другие признаки. <…> Нет, не сохранили мы государственность. Мы лишились недр, мы лишились права, статуса, мы лишились большей части детородного населения, у нас кадровый коллапс, кадровый паралич… Грубо говоря, мы не сохранили государственность… ещё до начала войны, потому что у нас вектор был ложный", — констатировал Суббота.
Что касается будущего украинских пенсионеров, то добавим, что киевский режим вовсе не озабочен их выживанием и пытается сейчас отменить такой стандарт, как "прожиточный минимум", и это касается всех граждан. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады нардеп Михаил Папиев.
По его словам, в настоящее время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на Украине составляет 2 361 гривну — около 50 долларов, тогда как "фактический размер прожиточного минимума в ценах июня — это 7 092 гривны (около 180 долларов)". Депутат подчеркнул, что "сейчас пенсия меньше, чем нужно, чтобы поесть".
Что будет дальше — сложно себе представить.
Продолжаются политические пляски вокруг ликвидации экс-секретаря Совбеза и бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Верховная Рада обратилась к Европарламенту и парламентам стран ЕС с призывом осудить его убийство как "акт политического террора со стороны РФ".
Напомним, сам подозреваемый в суде заявил, что никакого шантажа со стороны российских спецслужб не было, это его личная месть украинской власти.
Не все в эти его слова поверили. Так, бывший украинский нардеп, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* заявил, что всё это напоминает "циничный цирк" в стиле "Квартала-95": подозреваемый сначала признался, что убил Парубия ради обмена на российского пленного и поиска тела своего сына. Но улик против подозреваемого нет, кроме этого его признания. Куртка сожжена, пистолет не найден, мопед утоплен, указывает экс-нардеп.
Тем временем власти используют ликвидацию соратника для закручивания гаек. Экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал запретить в стране мессенджер Telegram — дескать, через него координируют преступные действия.
Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий иронично подметил, что "под своими заявлениями о необходимости запрета Telegram Порошенко разместил ссылку на свою страницу в Telegram".
Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" отмечает, что Порошенко* отрабатывает нарратив ОП, причём "делает это максимально наиграно, совмещая убийство Парубия и контроль над Telegram". При этом не вспоминая слова подозреваемого, что он мстил украинской власти.
А тот именно мстил. И таких народных мстителей будет всё больше, считает не по своей воле покинувший Украину бывший политзаключённый журналист Дмитрий Василец. В эфире радио "Комсомольская правда" он заявил, что месть эта была за то, что у него фактически украли сына — того обработала натовская пропаганда, и отец с сыном не общались. Сын погиб на войне.
По мнению Васильца, мстители найдут и европейских политиков, повинных в развязывании этой бойни. Ведь и такие личности, как экс-премьер Британии Борис Джонсон, где-то живут, ходят в рестораны — и тут уже дело выбора, использовать ли огнестрел или ледоруб.
Украинский журналист и тоже бывший политзаключённый Руслан Коцаба напомнил, что за Зеленского голосовали как за "голубя мира", ведь тот обещал именно мир, а не войну.
Вообще, политикам и активистам, заварившим всю эту кровавую кашу, есть о чём беспокоиться, вряд ли они смогут спать спокойно — когда-то домой вернутся тысячи и тысячи вооружённых украинцев, которые будут искать тех, кого сочтут виновными в смерти своих родных и близких.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины
И в статье Александра Чаленко "Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаДонбассАндрей ПарубийПетр ПорошенкоКиевВладимир ЗеленскийСовбезВерховная РадаTelegram
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Запорожью - 255 лет. От Константина Багрянородный до Екатерины Великой
07:58Путин позвал Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать — Песков
07:41ВКС России бьют по целям в Харьковской области
07:20ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов над РФ
07:00Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов
06:30Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции
06:00Фролов: Китай не требовал низких цен на газ — Financial Times манипулирует данными
05:36Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях
05:35"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь
05:35Андрей Фефелов: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос
05:34Потёмкинские укрепления и возвращение Мамая. Что происходит в Полтаве
05:30Мертвая зона на трассе М-14 уже создана: Сорокин раскрыл, откуда начнется штурм Херсона
05:00Индия никогда не вступит в военный союз: Куприянов объяснил, почему
04:30В надежде дождаться ухода Трампа: Михеев раскрыл смысл авантюры киевского режима
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
03:57Суд продлил на 30 суток арест активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа"
03:42Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС — советник президента Бразилии
03:21Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным
03:06Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр
02:43Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Луганском
Лента новостейМолния