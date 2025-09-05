https://ukraina.ru/20250905/dazhe-na-borisa-dzhonsona-naydtsya-ledorub-ukrainskie-eksperty-o-tom-kto-otvetit-za-voynu-i-krov--1068175144.html

"Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь

В украинском экспертном сообществе обсуждают, когда и с чем Киев выйдет из войны — если выйдет.

Проблем у киевского режима будет добавляться с каждым днём всё больше, а главной из них для нынешней власти станет проблема пенсионеров, считает покинувший страну психоаналитик, психолог и видеоблогер Спартак Суббота."Никто не даст денег, Украина закончится финансово… И самым большим элементом давления окажутся пенсионеры, как бы это сейчас глупо ни звучало", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Психолог пояснил, что власть не зря решила выпускать из страны молодёжь в возрасте 18–22 лет. Это делается не из каких-то благих побуждений, нет — учтён опыт недавнего "картонного Майдана", и сейчас "выпускают майдановцев, людей, которые потенциально могут создать серьёзные риски"."Однако это — год-два — и это основной доход государства. Он выехал. И получается так, что пенсии уже неоткуда будет платить. И серьёзную проблему будут создавать именно пенсионеры. Потому что, когда не за что будет жить… А пенсионеры имеют детей и внуков, у них, скажем так, большая точка входа в социальный мир", — сказал Суббота.По мнению психоаналитика, курс и строй Украины "можно изменить, просто подождав, активных действий делать не надо", поскольку власть в Киеве находится в ситуации цугцванга, когда "любое движение фигуры с вашей стороны ухудшает ваше положение".Он добавил, что перспектива одна — мир и последующее возвращение украинцев (но далеко не всех) в страну и восстановление Украины, но уже под руководством другого президента, подготовка к выборам уже идёт. Команда Зеленского будет на этих выборах представлять "победой" просто сохранение государственности, но, если знать, что такое государственность, то становится ясно — сохранить её не удалось."Наличие государственных атрибутов — это не государственность, у государственности есть другие признаки. <…> Нет, не сохранили мы государственность. Мы лишились недр, мы лишились права, статуса, мы лишились большей части детородного населения, у нас кадровый коллапс, кадровый паралич… Грубо говоря, мы не сохранили государственность… ещё до начала войны, потому что у нас вектор был ложный", — констатировал Суббота.Что касается будущего украинских пенсионеров, то добавим, что киевский режим вовсе не озабочен их выживанием и пытается сейчас отменить такой стандарт, как "прожиточный минимум", и это касается всех граждан. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады нардеп Михаил Папиев.По его словам, в настоящее время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на Украине составляет 2 361 гривну — около 50 долларов, тогда как "фактический размер прожиточного минимума в ценах июня — это 7 092 гривны (около 180 долларов)". Депутат подчеркнул, что "сейчас пенсия меньше, чем нужно, чтобы поесть".Что будет дальше — сложно себе представить.Продолжаются политические пляски вокруг ликвидации экс-секретаря Совбеза и бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Верховная Рада обратилась к Европарламенту и парламентам стран ЕС с призывом осудить его убийство как "акт политического террора со стороны РФ".Напомним, сам подозреваемый в суде заявил, что никакого шантажа со стороны российских спецслужб не было, это его личная месть украинской власти.Не все в эти его слова поверили. Так, бывший украинский нардеп, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* заявил, что всё это напоминает "циничный цирк" в стиле "Квартала-95": подозреваемый сначала признался, что убил Парубия ради обмена на российского пленного и поиска тела своего сына. Но улик против подозреваемого нет, кроме этого его признания. Куртка сожжена, пистолет не найден, мопед утоплен, указывает экс-нардеп.Тем временем власти используют ликвидацию соратника для закручивания гаек. Экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал запретить в стране мессенджер Telegram — дескать, через него координируют преступные действия.Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий иронично подметил, что "под своими заявлениями о необходимости запрета Telegram Порошенко разместил ссылку на свою страницу в Telegram".Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" отмечает, что Порошенко* отрабатывает нарратив ОП, причём "делает это максимально наиграно, совмещая убийство Парубия и контроль над Telegram". При этом не вспоминая слова подозреваемого, что он мстил украинской власти.А тот именно мстил. И таких народных мстителей будет всё больше, считает не по своей воле покинувший Украину бывший политзаключённый журналист Дмитрий Василец. В эфире радио "Комсомольская правда" он заявил, что месть эта была за то, что у него фактически украли сына — того обработала натовская пропаганда, и отец с сыном не общались. Сын погиб на войне.По мнению Васильца, мстители найдут и европейских политиков, повинных в развязывании этой бойни. Ведь и такие личности, как экс-премьер Британии Борис Джонсон, где-то живут, ходят в рестораны — и тут уже дело выбора, использовать ли огнестрел или ледоруб.Украинский журналист и тоже бывший политзаключённый Руслан Коцаба напомнил, что за Зеленского голосовали как за "голубя мира", ведь тот обещал именно мир, а не войну.Вообще, политикам и активистам, заварившим всю эту кровавую кашу, есть о чём беспокоиться, вряд ли они смогут спать спокойно — когда-то домой вернутся тысячи и тысячи вооружённых украинцев, которые будут искать тех, кого сочтут виновными в смерти своих родных и близких.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины И в статье Александра Чаленко "Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР

Сергей Зуев

Сергей Зуев

