Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября - 05.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250905/tramp-ne-khochet-vvodit-novye-sanktsii-v-kieve-sobiraetsya-novyy-maydan-glavnoe-na-1300-5-sentyabrya-1068206620.html
Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября
Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября - 05.09.2025 Украина.ру
Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября
Американские СМИ сообщают, что Трамп выступает против санкционного давления на Россию; в Киеве ожидаются новые протесты; ВС РФ продвигаются к Дружковке.
2025-09-05T13:23
2025-09-05T13:23
эксклюзив
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
верховная рада
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067825158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7383402243dccbff9d37dc51ac031a1a.jpg
Трамп не хочет вводить новые санкции против РоссииРяд американских СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп не стал обещать европейским лидерам вводить новые санкции против России во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, американский лидер призвал своих визави самих прекратить закупки российских энергоресурсов, а также начать осуществлять давление на Китай. The Wall Street Journal также сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече, что США по-прежнему выступают за то, чтобы изучить все возможности установления мира, а президент США Дональд Трамп открыт для трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.О том, что американский лидер выступает против введения дополнительных санкций против России, также сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Как пишет издание, представители администрации Трампа заявили, что текущее развитие событий отражает неразрешимость конфликта на Украине. По информации издания, Трамп всё больше разочаровывается отсутствием прогресса в урегулировании конфликта и "всё чаще размышляет о том, насколько ему лично нужно участвовать в нём".Помимо этого, CNN также сообщает, что Дональд Трамп и Владимир Путин разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования.Кроме того, по информации издания, президент США также не готов вводить санкции против Китая, поскольку намерен заключить с китайским руководством торговую сделку.Об аналогичных настроениях Дональда Трампа сообщает также издание NBC — оно пишет, что президент США заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с президентом Путиным. Также телеканал напоминает, что ещё во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что поддерживать дружеские отношения с российским лидером — в интересах США.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные переговоры Трампа и Путина возможны в ближайшее время, и их можно быстро организовать. Кроме того, Песков также заявил, что для России важно получить по итогам урегулирования юридически обязывающие документы, гарантирующие безопасность России, и добавил, что "верить на слово никому нельзя".В Киеве собирается новый МайданАктивисты собирают акцию протеста в центре Киева на Майдане Незалежности — об этом пишет украинское издание "Страна". По информации СМИ, поводом для протестов является законопроект, согласно которому ужесточается наказание военным, отказавшимся выполнять приказ.Как пишут украинские паблики, данный законопроект будет рассматриваться украинским парламентом уже сегодня.Напомним, данный законопроект был внесён в Верховную Раду 27 августа группой депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом.В рамках данного законопроекта предлагается изменить Уголовный кодекс, лишив суд возможности назначать военным, отказавшимся от исполнения приказа, более мягкое наказание, чем пять лет лишения свободы.Вчера Верховная Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности для военнослужащих за самовольное оставление части.Что происходит на фронтеВ ДНР на Константиновском направлении ВС РФ освободили населённый пункт Марково — об этом сообщает Минобороны России.Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, освобождение этого населённого пункта означает, что гарнизоны ВСУ в соседних населённых пунктах Новомарково и Майское находятся под угрозой окружения — а взятие их под контроль позволит ВС РФ выйти к населённым пунктам Веролюбовка и Белокузьминовка, которые уже находятся на подступах к Дружковке и Краматорску.Также в ведомстве сообщили об окончательном освобождении населённого пункта Фёдоровка на Северском направлении.Кроме того, на Северском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в направлении населённого пункта Выемка и в районе села Верхнекаменское — об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".Также известно о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении — в районе населённого пункта Малая Токмачка и в городской черте Степногорска. Об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".Помимо этого, украинский картографический ресурс DeepState сообщает о продвижении ВС РФ в Харьковской области на западном берегу Оскола в сторону населённого пункта Нововасильевка и в Днепропетровской области.Также Министерство обороны России сообщает, что сегодня были уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Чёрного моря.Читайте также: Россия против западных войск на Украине, Трамп хочет поговорить с Путиным: главное на утро 5 сентября
россия
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067825158_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_12b58a81f8dae4ba4b05d2b58d42e922.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада, cnn
Эксклюзив, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Верховная Рада, CNN

Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября

13:23 05.09.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкТрамп недоволен Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию конфликта на Украине нереалистичны
Трамп недоволен Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию конфликта на Украине нереалистичны - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американские СМИ сообщают, что Трамп выступает против санкционного давления на Россию; в Киеве ожидаются новые протесты; ВС РФ продвигаются к Дружковке.
Трамп не хочет вводить новые санкции против России
Ряд американских СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп не стал обещать европейским лидерам вводить новые санкции против России во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, американский лидер призвал своих визави самих прекратить закупки российских энергоресурсов, а также начать осуществлять давление на Китай. The Wall Street Journal также сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече, что США по-прежнему выступают за то, чтобы изучить все возможности установления мира, а президент США Дональд Трамп открыт для трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
О том, что американский лидер выступает против введения дополнительных санкций против России, также сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Как пишет издание, представители администрации Трампа заявили, что текущее развитие событий отражает неразрешимость конфликта на Украине. По информации издания, Трамп всё больше разочаровывается отсутствием прогресса в урегулировании конфликта и "всё чаще размышляет о том, насколько ему лично нужно участвовать в нём".
Помимо этого, CNN также сообщает, что Дональд Трамп и Владимир Путин разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования.
Кроме того, по информации издания, президент США также не готов вводить санкции против Китая, поскольку намерен заключить с китайским руководством торговую сделку.
Об аналогичных настроениях Дональда Трампа сообщает также издание NBC — оно пишет, что президент США заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с президентом Путиным. Также телеканал напоминает, что ещё во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что поддерживать дружеские отношения с российским лидером — в интересах США.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные переговоры Трампа и Путина возможны в ближайшее время, и их можно быстро организовать. Кроме того, Песков также заявил, что для России важно получить по итогам урегулирования юридически обязывающие документы, гарантирующие безопасность России, и добавил, что "верить на слово никому нельзя".
В Киеве собирается новый Майдан
Активисты собирают акцию протеста в центре Киева на Майдане Незалежности — об этом пишет украинское издание "Страна". По информации СМИ, поводом для протестов является законопроект, согласно которому ужесточается наказание военным, отказавшимся выполнять приказ.
Как пишут украинские паблики, данный законопроект будет рассматриваться украинским парламентом уже сегодня.
Напомним, данный законопроект был внесён в Верховную Раду 27 августа группой депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом.
В рамках данного законопроекта предлагается изменить Уголовный кодекс, лишив суд возможности назначать военным, отказавшимся от исполнения приказа, более мягкое наказание, чем пять лет лишения свободы.
Вчера Верховная Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности для военнослужащих за самовольное оставление части.
Что происходит на фронте
В ДНР на Константиновском направлении ВС РФ освободили населённый пункт Марково — об этом сообщает Минобороны России.
Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, освобождение этого населённого пункта означает, что гарнизоны ВСУ в соседних населённых пунктах Новомарково и Майское находятся под угрозой окружения — а взятие их под контроль позволит ВС РФ выйти к населённым пунктам Веролюбовка и Белокузьминовка, которые уже находятся на подступах к Дружковке и Краматорску.
Также в ведомстве сообщили об окончательном освобождении населённого пункта Фёдоровка на Северском направлении.
Кроме того, на Северском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в направлении населённого пункта Выемка и в районе села Верхнекаменское — об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".
Также известно о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении — в районе населённого пункта Малая Токмачка и в городской черте Степногорска. Об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".
Помимо этого, украинский картографический ресурс DeepState сообщает о продвижении ВС РФ в Харьковской области на западном берегу Оскола в сторону населённого пункта Нововасильевка и в Днепропетровской области.
Также Министерство обороны России сообщает, что сегодня были уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Чёрного моря.
Читайте также: Россия против западных войск на Украине, Трамп хочет поговорить с Путиным: главное на утро 5 сентября
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВерховная РадаCNN
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Российские военные освободили Марково в ДНР
13:23Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября
13:10Фронт ВСУ трещит по швам из-за катастрофической нехватки личного состава — Military Watch Magazine
13:02Москва будет настаивать на полном выводе ВСУ не только из Донбасса: Портников
12:52ВСУ убивают мирное население приграничных районов
12:20Главные новости к 12:20 5 сентября
11:58НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте
11:31Трамп не взял на себя четких обязательств по антироссийским санкциям - WSJ
11:10Зеленский использует разведку для спасения беглого соратника, владеющего инсайдом
11:05ВС РФ массово применяют новую тактику доставки FPV-дронов к тыловым объектам ВСУ
10:55И треснул мир напополам: "коалиция желающих" пытается ответить ШОС
10:50Болгария опровергла причастность России к сбою GPS у самолёта главы ЕК
10:45Путин сказал, каким в будущем станет мир. Новости к 10:45
10:35WP: Белый дом останавливает европейские программы для противостояния России
10:25Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским
10:15Теперь 25? Румыния отказалась от отправки войск на Украину
10:09Россия против западных войск на Украине, Трамп хочет поговорить с Путиным: главное на утро 5 сентября
10:00В Днепропетровске объявлена химическая опасность после прилетов "Гераней"
09:37Трамп переименовывает Пентагон в "министерство войны" - Fox News
09:27Фронт продвигается с сумасшедшей скоростью: штурмовик "Знахарь" из "Сомали" о реалиях войны в 2025
Лента новостейМолния