Трамп не хочет вводить новые санкции, в Киеве собирается новый Майдан. Главное на 13:00 5 сентября

Американские СМИ сообщают, что Трамп выступает против санкционного давления на Россию; в Киеве ожидаются новые протесты; ВС РФ продвигаются к Дружковке.

Трамп не хочет вводить новые санкции против РоссииРяд американских СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп не стал обещать европейским лидерам вводить новые санкции против России во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, американский лидер призвал своих визави самих прекратить закупки российских энергоресурсов, а также начать осуществлять давление на Китай. The Wall Street Journal также сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече, что США по-прежнему выступают за то, чтобы изучить все возможности установления мира, а президент США Дональд Трамп открыт для трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.О том, что американский лидер выступает против введения дополнительных санкций против России, также сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Как пишет издание, представители администрации Трампа заявили, что текущее развитие событий отражает неразрешимость конфликта на Украине. По информации издания, Трамп всё больше разочаровывается отсутствием прогресса в урегулировании конфликта и "всё чаще размышляет о том, насколько ему лично нужно участвовать в нём".Помимо этого, CNN также сообщает, что Дональд Трамп и Владимир Путин разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования.Кроме того, по информации издания, президент США также не готов вводить санкции против Китая, поскольку намерен заключить с китайским руководством торговую сделку.Об аналогичных настроениях Дональда Трампа сообщает также издание NBC — оно пишет, что президент США заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с президентом Путиным. Также телеканал напоминает, что ещё во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что поддерживать дружеские отношения с российским лидером — в интересах США.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные переговоры Трампа и Путина возможны в ближайшее время, и их можно быстро организовать. Кроме того, Песков также заявил, что для России важно получить по итогам урегулирования юридически обязывающие документы, гарантирующие безопасность России, и добавил, что "верить на слово никому нельзя".В Киеве собирается новый МайданАктивисты собирают акцию протеста в центре Киева на Майдане Незалежности — об этом пишет украинское издание "Страна". По информации СМИ, поводом для протестов является законопроект, согласно которому ужесточается наказание военным, отказавшимся выполнять приказ.Как пишут украинские паблики, данный законопроект будет рассматриваться украинским парламентом уже сегодня.Напомним, данный законопроект был внесён в Верховную Раду 27 августа группой депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом.В рамках данного законопроекта предлагается изменить Уголовный кодекс, лишив суд возможности назначать военным, отказавшимся от исполнения приказа, более мягкое наказание, чем пять лет лишения свободы.Вчера Верховная Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности для военнослужащих за самовольное оставление части.Что происходит на фронтеВ ДНР на Константиновском направлении ВС РФ освободили населённый пункт Марково — об этом сообщает Минобороны России.Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, освобождение этого населённого пункта означает, что гарнизоны ВСУ в соседних населённых пунктах Новомарково и Майское находятся под угрозой окружения — а взятие их под контроль позволит ВС РФ выйти к населённым пунктам Веролюбовка и Белокузьминовка, которые уже находятся на подступах к Дружковке и Краматорску.Также в ведомстве сообщили об окончательном освобождении населённого пункта Фёдоровка на Северском направлении.Кроме того, на Северском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в направлении населённого пункта Выемка и в районе села Верхнекаменское — об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".Также известно о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении — в районе населённого пункта Малая Токмачка и в городской черте Степногорска. Об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".Помимо этого, украинский картографический ресурс DeepState сообщает о продвижении ВС РФ в Харьковской области на западном берегу Оскола в сторону населённого пункта Нововасильевка и в Днепропетровской области.Также Министерство обороны России сообщает, что сегодня были уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Чёрного моря.Читайте также: Россия против западных войск на Украине, Трамп хочет поговорить с Путиным: главное на утро 5 сентября

