Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях

Россия играет стабилизирующую роль в отношениях между Индией и Китаем, предоставляя переговорные площадки и независимую экспертизу, однако не следует переоценивать ее влияние как медиатора — обе страны способны самостоятельно решать свои проблемы

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.Эксперт отметил, что как партнер обеих стран Россия пытается стабилизировать ситуацию при возникновении взаимных неприятностей между Индией и Китаем. Он привел в пример саммит в Казани, где Москва предоставила удобную площадку для диалога, способствуя уже наметившемуся сближению."Россия – это партнер и для Индии, и для Китая. Если между Индией и Китаем возникают обоюдные неприятности, Россия пытается это дело стабилизировать, предоставляя переговорные площадки и независимую экспертизу", — заявил Куприянов.По его словам, хотя Россия и занимается посреднической деятельностью, не следует ожидать "чего-то из ряда вон выходящего", поскольку Индия и Китай специально не ждут российского посредничества и в основном справляются с проблемами самостоятельно."Но не надо ожидать чего-то из ряда вон выходящего, поскольку Индия и Китай справляются со своими проблемами самостоятельно. Они специально не ждут Россию в качестве медиатора", — заключил Куприянов.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.

