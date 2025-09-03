https://ukraina.ru/20250903/stradayut-po-parubiyu-i-vypisyvayut-sebe-premii-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1068051533.html

Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты

Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты - 03.09.2025 Украина.ру

Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты сейчас более всего обеспокоены убийством бывшего спикера Рады и отъявленного нациста Андрея Парубия. До сих пор представители украинской элиты чувствовали себя в относительной безопасности, несмотря на боевые действия. Однако убийство Парубия лишний раз напомнило им, что и они смертны.

2025-09-03T06:18

2025-09-03T06:18

2025-09-03T06:18

эксклюзив

украина

россия

львов

андрей парубий

владимир зеленский

анатолий шарий

снбо

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Похороны Парубия стали поводом для "сходки" во Львове десятков депутатов и чиновников. "На похоронах Парубия весь бомонд. Многих давным-давно не было видно. Не хотелось бы, чтобы они разлучались со своим другом, правда?", — задаёт вопрос украинский блогер Анатолий Шарий.Сам подозреваемый в убийстве, которого зовут Михаил Сцельников, открыто заявил, что не был никак связан с РФ, а выстрелы в Парубия — его личная месть украинской власти. Он хочет, чтобы его побыстрее осудили, а затем рассчитывает на обмен в РФ, где намерен заняться поисками тела сына, мобилизованного в ВСУ. По данным украинских СМИ, он погиб в 2023 году под Бахмутом.Политолог Михаил Чаплыга не верит его признанию, считает, что он — не настоящий убийца, подчёркивая тот факт, что орудие убийства до сих пор не найдено.Украинское издание "Страна" полагает, что одним из мотивов убийства Парубия является стремление оказать деморализующий эффект на украинскую элиту, показав, что никто не может чувствовать себя в безопасности и никто не уйдёт от расплаты.Хотя полиция и прокуратура Украины заранее огульно обвиняли РФ, но в среде украинских медиа-экспертов распространены подозрения, что устранение Парубия могло быть и результатом борьбы "старой элиты" с "новыми элитами" Зеленского."Вся украинская элита, будет публично кричать о русском следе в убийстве Парубия, но все они знают, что за ним пришли не русские, а "свои". Версия, что Парубия зачистила власть, так как он мог организовать Майдан — является реальной, хоть многие не верят в неё. Майдан в Украине очень даже возможен", — пишет украинский телеграм-канал "Легитимный".Нардеп Александр Дубинский пишет, что Зеленский ополчил против себя все старые элиты, а новые — не имеют опоры в обществе и опыта. К тому же, по его словам, значительная часть активов новых элит образована в результате захвата активов "старых", с которыми обошлись очень грубо.Экс-нардеп и радикальный националист Игорь Мосийчук* полагает, что Парубия убили за то, что он мог возглавить протесты в случае ареста Порошенко*.В то же время украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что среди политических элит сейчас наблюдается некоторая паника, так как все понимают, что убрать видного политика могли только украинские спецслужбы, а подозреваемый, которого заставили взять на себя вину, может скоро погибнуть в камере.На Украине сейчас прославляют Парубия, как и убитую в том же Львове нацистку Ирину Фарион, называя его "образцом демократии" и "символом европейских устремлений". Сам Парубий в своё время "образцом демократии" называл Адольфа Гитлера, поклонником которого являлся с юных лет. "Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", — рассказывал в прямом эфире бывший комендант Майдана, лишний раз подчёркивая, что вопрос денацификации на Украине — не выдумка руководства РФ.Как отмечает в связи с этим украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон", когда какой-то человек восторженно отзывается, скажем, о Ленине и разделяет его политические и жизненные позиции, то его в принципе можно назвать ленинцем, а Парубий в этом плане был 100%-м гитлеровцем, и сам этого никогда не скрывал. Тем не менее, в статусе коменданта Евромайдана, главы СНБО и спикера Верховной Рады Парубий был вполне приемлем для западных лидеров.Печалясь о судьбе Парубия, украинские депутаты и чиновники не забывали на этой неделе и о себе. Кабмин Украины под руководством нового премьер-министра на днях решил ввести норму о годовых премиях для чиновников. Ранее они уже получали месячные и квартальные премии в дополнение к зарплатам (до 90% оклада). Формально новый вид премий вводится — "за индивидуальные достижения", на деле же — за лояльность системе и умение осваивать бюджет в условиях военного положения.В августе в том же Кабмине признавали, что в стране за чертой бедности проживают более 9 миллионов человек, что не позволяет покрыть базовые жизненные потребности — еду, жильё, одежду, лекарства, коммунальные услуги. На этом фоне введение нового вида премий для чиновников выглядит, как плевок в лицо тем украинцам, которые выживают на хлебе и воде. Подобное расслоение является тоже одним из результатов Евромайдана, поэтому один из его организаторов, Андрей Парубий так дорог украинским элитам.Читайте также: Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, а также члены экстремистских организаций

украина

россия

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, львов, андрей парубий, владимир зеленский, анатолий шарий, снбо, вооруженные силы украины, рада