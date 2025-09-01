https://ukraina.ru/20250901/ukraina-za-nedelyu-kto-i-zachem-ubil-parubiya-1067952090.html

Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия

Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия

Мекка украинского национализма перестает быть для этих самых националистов тихой гаванью. На днях во Львове был хладнокровно убит слегка подзабытый, но все такой же одиозный бандеровец Андрей Парубий

Убийство во ЛьвовеГромкое убийство произошло в первой половине субботы, 30 августа. Бывший спикер Верховной Рады спокойно шел по улице, когда поджидавший его киллер под маскировкой курьера выстрелил в него то ли семь, то ли восемь раз, после чего убыл на электровелосипеде в неизвестном направлении.Несмотря на то, что убийство произошло среди бела дня и было от начала до конца запечатлено камерами видеонаблюдения, раскрыть по горячим следам его пока не удалось. Это может говорить о профессионализме киллера, который явно позаботился о путях отхода и о том, как не попасться в руки правоохранителей.Как пишут местные СМИ, убийца хорошо знал, где находятся слепые зоны в городском видеонаблюдении, в одной из них он переоделся и сумел скрыться, избегая камер. На записях убийства его лицо скрыто шлемом.В ночь на понедельник, 1 сентября, МВД Украины сообщило о задержании стрелка, его якобы поймали в Хмельницкой области. Других подробностей не приводится. Убитый - фигура знаковая для последних десяти лет на Украине, хотя и изрядно потускневшая. Широким массам Парубий известен как комендант Евромайдана - небесталанный организатор массовых протестов, он играл важнейшую роль в тех событиях. Будущий спикер украинского парламента так или иначе приложил руку к самым кровавым и до сих пор покрытых мраком эпизодов современной истории страны: снайперы на Майдане, 2 мая в Одессе, начало т.н. антитеррористической операции в Донбассе.Примечательно, что чуть более года назад во Львове произошла другая резонансная ликвидация - юный русскоязычный неонацист выстрелами в упор отправил к Бандере отпетую русофобку Ирину Фарион.Оба они были представителями хрестоматийного западного украинского национализма, звезда которого взошла в перестроечные годы и который получил мощное представительство на Майдане в 2014 году. Однако в то время начинали дуть уже другие ветра, и в событиях СВО на первый план вышли не чубатые косплееры УПА*, а белые расисты и неонацисты из "Азова"**.Конфликт между "стариками" и "молодежью" на правом фланге украинской политики был неизбежен. Убийство Фарион и, возможно, Парубия - отголоски как раз этой внутривидовой борьбы за ресурсы. Как писал в своем материале для издания Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив, Парубий сделал ставку на "азовского" командира Дениса Прокопенко, который враждует со своим бывшим соратником Андреем Билецким*** из 3-й штурмовой бригады."В результате Парубий стал помехой – маленьким, но неудобным камешком в ботинке. В моменте - из националиста-пенсионера Парубий превратился в личного врага для людоедов из "Азова", и его публичная "казнь" стала вопросом времени", - утверждает эксперт.Примечательно, что еще пол года назад Парубий просил у государства охрану, но ему отказали, т.к. она ему была уже не положена по закону.ВерсииРаспри в правом лагере - версия, которая лежит на поверхности. Новая поросль украинских националистов демонстрирует, что готова вести борьбу с оппонентами, не гнушаясь средствами.Но есть и другие версии убийства Парубия. Одна из них - криминальные разборки.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что экс-спикер Рады мог быть связан с организованной преступной группировкой, лидером которой является Владимир Дидух (Морда). В этой ОПГ состоит двоюродный брат Парубия Ярослав Парубий.Группировка Дидуха враждует с конкурентами из ОПГ Игоря Кривецкого (Пупса) за контроль над контрабандой, таможней, а теперь еще и вывозом людей нелегально через границу. Обе преступные группы, что интересно, спонсируют местных националистов, поэтому убитый Парубий был при этих делах не случайно.СМИ пишут, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины мог пасть жертвой этих разборок, хотя и высказываются сомнения, что Парубий имел сегодня какой-то вес и влияние, чтобы помогать своему родственнику-бандиту.Если оставить за скобками версию, по которой за ликвидацией Парубия стоят российские спецслужбы, остается еще вариант, что за организацией убийства стоят власти Украины.Основной аргумент здесь - это то, что Парубий мог при случае вспомнить свой опыт Майдана и поучаствовать в организации новых протестов, которых так боится Владимир Зеленский. Гипотетический повод к ним - это преследование Петра Порошенко****, против которого расследуются уголовные дела, либо же такой же гипотетический протест "патриотической" публики в случае каких-то территориальных уступок России со стороны правящего в Киева режима.С одной стороны, так и получилось - власти могли выделить волевым решением госохрану Парубию, если он считал, что для этого есть основания, но не сделали этого. С другой, если каждый отставной националистический вожак будет просить у государство защиту, то никаких сотрудников спецслужб не хватит, тем более в военное время, поэтому решение Банковой в данном случае понять можно.Убийство Парубия может сыграть властям как во вред, так и на пользу. Хладнокровное убийство в глубоко тыловом Львове, проблемы с поиском исполнителя и организаторов неизбежно бьют по престижу режима и его правоохранительных органов. При этом любые разборки среди неонацистов (если это подлинная причина убийства бывшего спикера Рады) властям на пользу, так как это ослабляет гипотетический протестный потенциал этой части политического спектра и переводит всю их энергию на борьбу между собой.В последние годы Парубий был депутатом-заднескамеечником в Раде и какой-то особой активности не проявлял, зато теперь его место по списку займет другая одиозная личность времен Майдана - Татьяна Черновол.О том, кто она и какую скандальную славу имеет - в материале издания Украина.ру "Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол. * Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ** Деятельность организации запрещена в РФ*** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**** Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

