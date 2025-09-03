Парад в Китае, мобилизацию на Украине не остановят, удары по Украине – главное на утро 3 сентября - 03.09.2025 Украина.ру
Парад в Китае, мобилизацию на Украине не остановят, удары по Украине – главное на утро 3 сентября
Парад в Китае, мобилизацию на Украине не остановят, удары по Украине – главное на утро 3 сентября - 03.09.2025 Украина.ру
Парад в Китае, мобилизацию на Украине не остановят, удары по Украине – главное на утро 3 сентября
В Пекине состоялся масштабный военный парад, который посетил Владимир Путин, Украина не планирует останавливать мобилизацию даже в случае прекращения огня, ВКС России нанесли массированный удар по Украине
О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 3 сентября.
Парад в Китае, мобилизацию на Украине не остановят, удары по Украине – главное на утро 3 сентября

09:28 03.09.2025 (обновлено: 09:29 03.09.2025)
 
Фёдор Громов
В Пекине состоялся масштабный военный парад, который посетил Владимир Путин, Украина не планирует останавливать мобилизацию даже в случае прекращения огня, ВКС России нанесли массированный удар по Украине
Военный парад в Пекине
В Китае прошел военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй Мировой войны. В параде приняли участие 45 расчётов Народно-освободительной армии Китая — более 10 тысяч военнослужащих.
Участие в памятных мероприятиях в Пекине приняли 26 лидеров иностранных государств, в их числе и президент России. Ряд СМИ отмечает, что во время парада председатель компартии Китая Си Цзиньпин активно общался с лидерами других государств, в первую очередь с Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Данный факт вызвал негативную реакцию президента США Дональда Трампа – он написал в своей социальной сети Truth длинный пост, в котором напомнил о роли США в победе над милитаристской Японией и выразил надежду, что председатель компартии Китая помнит об этом.
"Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США" - также написал он в завершение своего поста.
Также известно, что вскоре после завершения парада начались двусторонние переговоры между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. На кадрах, опубликованных рядом СМИ, видно, что лидеры двух стран удалились на встречу вместе на одном "Аурусе".
В ходе встречи Владимиром Путин от имени российского народа поблагодарил КНДР за участие в освобождении Курской области, в ответ Ким Чен Ын заявил, что оказывать любую помощь России — это братский долг КНДР.
09:18
Путин и Ким Чен Ын начали встречу в Пекине - видеоПрезидент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали встречу в Пекине, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Украинцам не стоит ждать прекращения мобилизации
На Украине мобилизация не прекратится даже в том случае, если будет объявлено прекращение огня – об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.
Чиновник подчеркнул, что даже если боевые действия прекратятся, то Украине "все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности вооруженных сил", поэтому "в течении некоторого времени этот процесс будет продолжаться".
Украинский телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что данное заявление идет вразрез с условиями Москвы и напомнил, что представители России неоднократно подчеркивали, что Россия согласится на остановку боевых действий только в случае отмены Украиной военного положения, открытия границ для выезда мужчин и прекращения мобилизации.
Павел Палиса мотивирует продолжение мобилизации в том числе и необходимостью демобилизовывать тех украинских солдат и офицеров, которые воюют с 2022-го года – по его словам, в настоящий момент уволить сейчас всех, кто воюет с 2022 года, невозможно, "потому что должны быть люди, которые придут им на смену".
Что происходит на фронте
ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по целям на Украине. На текущий момент известно о пораженных беспилотниками "Герань" целях в Луцке, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске и Киеве. Кроме того, массированный удар был нанесен по целям в городе Знаменка в Кировоградской области — местные ресурсы сообщают о двадцати прилетах.
Предположительно, удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре, поскольку "Укрзализница" сообщает о задержке свыше 20 поездов, следующих через Кировоградскую области, причем некоторые задерживаются более чем на пять часов. Помимо этого, массированный удар "геранями" был нанесен по Нежину в Черниговской области.
Кроме того, по целям на Украине были применены морские ракеты "Калибр", которые были запущены с кораблей Черноморского Флота – предварительно, в результате их применения были поражены цели в районе Макарова в Киевской области. Также были применены и самолеты стратегической авиации России – они осуществили массированный пуск крылатых ракет, которые поразили цели в Ивано-Франковской области.
Как заявили в Ивано-Франковской областной военной администрации, "был нанесен удар по объекту инфраструктуры, в результате чего возник пожар". Также известно, в городе Калуш Ивано-Франковской области мэр порекомендовал родителям не отправлять детей в школы и детские сады из-за того, что качество воздуха оставляет желать лучшего.
В свою очередь ВСУ также минувшей ночью атаковали дронами дальнего действия регионы России – за ночь средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников. Из них 25 были сбиты над Ростовской областью, 24 – над Брянской, 20 – над Краснодарским краем, 15 – над Черным морем, 10 – над Калужской областью.
В результате налета украинских беспилотников была нарушена работа контактной сети на станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области – об этом сообщает и.о. губернатора региона Юрий Слюсарь.
Кроме того, он также сообщил, что из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники, в настоящий момент на месте работают саперы. Слюсарь отмечает, что движение поездов восстановлено, но идет с задержкой. В РЖД сообщают, что из-за данного инцидента задерживаются 26 пассажирских поездов.
07:57
Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионахРоссийские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области и Ивано-Франковске, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 3 сентября.
