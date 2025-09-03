https://ukraina.ru/20250903/paradoksy-3-sentyabrya-umirotvorenie-pri-pomoschi-voyny--1068090429.html

Парадоксы 3 сентября: умиротворение при помощи войны

Парадоксы 3 сентября: умиротворение при помощи войны

3 сентября 1939 года Великобритания и Франция как союзники Польши объявили войну Германии. Однако боевых действий в её ходе практически не было, и период до 10 мая 1940-го получил название "странная война"

2025-09-03T16:00

история

Первая мировая война стала саморазрушением Европы и сокрушила её уверенность в собственных силах. Эта война породила массовое разочарование, которое десятилетиями определяло настроения европейцев, которые понесли самые большие потери за всю свою историю: тогда погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую мировую. Вот почему после Первой мировой Франция и Англия, боясь новой войны, приняли политику умиротворения агрессоров: пусть делают что хотят, лишь бы нас не трогали.Формальной датой начала политики умиротворения Адольфа Гитлера со стороны Запада можно считать 7 марта 1936 года, когда немецкие войска демонстративно вошли в демилитаризованную Рейнскую зону. Германия демонстративно нарушила Версальский мирный договор, и французская армия имела полное право вышвырнуть рейхсвер из Рейнской области. Но в Париже не хотели конфликта, и этот день стал триумфальным для Гитлера.В марте 1938 года Адольф Гитлер включил в состав Германии свою родину – Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии – из-за дискриминации судетских немцев. В соглашении, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, лидером фашистской Италии Муссолини и лидером нацистской Германии Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Именно "Мюнхенский сговор" принято считать вершиной "политики умиротворения" Гитлера со стороны Запада, однако с такой трактовкой событий сложно согласиться.Даже после ликвидации Чехословакии в марте 1939 года Франция и Великобритания не скрывали своих надежд на то, что теперь Гитлер, наконец, "развернётся на Восток" и начнёт войну против Советского Союза. И если для этого нужно будет пожертвовать Польшей, с которой у Парижа и Лондона были заключены военные союзы, то так тому и быть.В Варшаве же явно не понимали роли, которую ей отвели Париж и Лондон. В августе 1939-го, когда немецкие армии уже завершали подготовку к вторжению в Польшу, польский посол в Париже Юлиуш Лукасевич самоуверенно заявил министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне, что в случае войны "не немцы, а поляки ворвутся вглубь Германии в первые же дни". Но был нюанс: прорыв на территорию Рейха войск Второй Речи Посполитой предполагал участие Франции, причём через 15 дней после нападения Германии на Польшу, как предусматривал военный союз от 15 мая 1939 года. Однако французы, как и британцы, вовсе не жаждали проливать кровь за независимость Польши.31 августа 1939 года, когда до начала вторжения Германии в Польшу оставалось менее суток, вождь фашистской Италии Бенито Муссолини предложил Лондону и Парижу созвать 5 сентября конференцию с участием Великобритании, Франции, Италии и Германии для обсуждения "затруднений, вытекающих из Версальского договора".Эта инициатива не имела шансов на реализацию, поскольку "второй Мюнхен" Гитлеру был не нужен. Тем не менее, Париж 1 сентября уведомил Рим о своем согласии приехать на конференцию, если на неё будет приглашена Польша. Только после этого французы запросили мнение Варшавы, но польский ответ был категоричным: поскольку война уже началась, "это уже вопрос не обсуждения, а оказания сопротивления нападению объединенными действиями Польши и её союзников".Варшава недвусмысленно подталкивала Париж к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Поляки рассчитывали, что Франция вступит в войну, развернув активные боевые действия, и после этого основные силы противника будут сосредоточены на Западном фронте. В таком случае задача польских войск должна была заключаться в том, чтобы выстоять до начала французского наступления, а затем перейти в контрнаступление.Первая реакция Франции и Великобритании была обнадёживающей: 3 сентября 1939 года они объявили Германии войну. В тот же день в Лондон для переговоров прибыла польская военная миссия: армия Польши нуждалась в срочных поставках оружия и боеприпасов. Однако начальник британского Генштаба генерал Эдмунд Уильям Айронсайд принял поляков только 9 сентября.В ходе встречи он стал выяснять ситуацию на фронте, которая не давала поводов для оптимистических прогнозов. Затем поляки с удивлением узнали, что у Великобритании нет никаких конкретных планов оказания помощи Польше, поскольку этим должна была заниматься Франция. Сделав такое заявление, Айронсайд взглянул на часы и, сославшись на занятость, прекратил беседу. Прощаясь с ошарашенными визитерами, он порекомендовал Второй Речи Посполитой закупить оружие в нейтральных государствах.В Париже представителей Польши ждал столь же холодный прием. В первые дни сентября французский главнокомандующий генерал Морис Гамелен не нашел времени принять поляков. 8 сентября польский военный атташе в Париже докладывал в Варшаву: "До 10 часов 7.09.39 на Западном фронте никакой войны фактически нет. Ни французы, ни немцы друг в друга не стреляют. Точно так же нет до сих пор никаких действий авиации. Моя оценка: французы не проводят ни дальнейшей мобилизации, ни дальнейших действий и ожидают результатов битвы в Польше".Если у поляков англо-французский саботаж вызвал шок, то Гитлер такое развитие событий воспринял без удивления. После того как Лондон и Париж объявили войну Берлину, фюрер заметил, что англичане и французы сделали это "для того, чтобы сохранить свое лицо, к тому же это ещё не значит, что они будут воевать".В сентябре 1939 года французы и британцы имели все шансы разгромить гитлеровцев и избавить человечество от кошмара долгой войны. 78 французским дивизиям общей численностью 3,25 млн человек на "линии Зигфрида" противостоял 1 млн немецких солдат и офицеров. Причем если французы располагали 2850 танками, то у гитлеровцев на Западном фронте их не было вовсе! Кроме того, франко-британская авиация имела почти двукратное превосходство над сосредоточенными здесь силами люфтваффе (2421 самолет против 1359).В случае массированного удара союзников немцам пришлось бы забыть о Варшаве и Кракове и думать о защите Берлина. А если бы французские войска повели наступление на Рурскую область, то не располагавшая танками на этом направлении немецкая группировка не смогла бы ответить им контрударом. Потеря этого промышленного района создала бы серьезные проблемы не только для немецкой армии, но и для всей экономики Третьего рейха.Однако события на Западном фронте развивались по совершенно иному сценарию. В Париже и Лондоне рассчитывали пересидеть войну в обороне и задавить противника экономически. Британский и французский флоты, многократно превосходя немецкий, установили блокаду портов Германии – в отличие от суши, морские операции велись куда активнее.На суше же в ночь с 6 на 7 сентября 1939 года передовые части четырнадцати французских дивизий перешли границу с Саарским бассейном и оттеснили передовые немецкие подразделения. Немцы практически без боя оставили пограничную полосу, и отошли на линию укреплений. Два дня спустя девять французских дивизий, не встречая сопротивления, продвинулись на 7-8 км вглубь территории противника и остановились перед "линией Зигфрида".10 сентября, сообщая о предпринятых действиях руководству Польши, Гамелен заявил, что Париж "раньше срока выполнил своё обещание – начать наступление мощными главными силами на 15-й день после объявления французской мобилизации". Французский главнокомандующий уверял поляков:"Больше половины наших активных дивизий Северо-Восточного фронта ведут бои. После перехода нами границы немцы противопоставили нам сильное сопротивление. Тем не менее, мы продвинулись вперед. Но мы завязли в позиционной войне, имея против себя приготовившегося к обороне противника".Но уже 12 сентября французское командование отдало своим войскам приказ прекратить наступление "ввиду быстрого развития событий в Польше", и отойти на позиции, которые "не позволят немцам начать контратаки в направлении границы с Францией" (хотя таких сил на немецко-французской границе у них попросту не было). В тот же день состоялось первое заседание Высшего военного совета Великобритании и Франции в городке Абвиль. На нём было принято решение об отказе от обещанных Польше действий на Западном фронте и от налётов британской авиации на Германию.13 сентября командующий французской военной миссии в Польше Луи Фори сообщил начальнику Генерального штаба Польши генералу Вацлаву Стахевичу, что планируемое полномасштабное наступление на Западном фронте пришлось перенести с 17 на 20 сентября. Однако к тому времени никакого наступления уже не планировалось. Это полностью соответствовало настроениям французов, среди которых пользовался успехом лозунг Pourquoi mourir pour Dantzig? ("Зачем умирать за Данциг?")К концу сентября 1939 года Польша была разгромлена, и на Западном фронте наступило многомесячное затишье. Именно этот период с легкой руки французского журналиста Ролана Доржелеса и получил название "странная война" (Drôle de guerre). В Германии же её назвали "сидячей войной" (Sitzkrieg – как противоположность Blitzkrieg, "молниеносной войне" вермахта).Пока немцы готовились к весенней кампании, французы, уверовав в неприступность своей "линии Мажино", вели удивительный для воюющей армии образ жизни. Солдаты играли в волейбол, футбол и карты, пили вино и расслаблялись. К примеру, 30 ноября 1939 года парламент Франции обсудил вопрос о дополнительной выдаче солдатам спиртных напитков.В свою очередь, британские интенданты отправили на фронт 10 тысяч футбольных мячей. Стоит ли удивляться, что первый британский солдат погиб на Западном фронте только 9 декабря 1939 года, через три месяца после начала "странной войны". Да и то погиб случайно, подорвавшись на мине, а не от огня немцев.На самом деле период с 3 сентября 1939 до 10 мая 1940 года, когда Третий рейх начал вторжение во Францию, стоит оценивать как финальный этап "политики умиротворения" Гитлера. Член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко уверен, что Франция и Великобритания подобными действиями подталкивали нацистскую Германию к войне против СССР:"На уровне государственной политики элитами двух стран была проявлена феноменальная безответственность, которая стала ярким свидетельством того, что "умиротворение" Гитлера западными державами, включая США, имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса". В обеих столицах рассматривали возможность отправки экспедиционного корпуса в Финляндию для участия в советско-финской войне – настолько там были уверены, что Гитлер нападёт на СССР и им нечего его бояться".Более того, Франция и Великобритания после окончания советско-финской войны в марте 1940 года начали планирование операции, получившей кодовое название "Operation Pike" (Операция "Щука"). Она предусматривала авиаудары по нефтепромыслам в Баку, Батуми и Грозном, а также нефтяным терминалам в Поти с авиабаз в Иране, Турции и Сирии. Операция планировалась на конец июня – начало июля 1940 года, но 10 мая Гитлер прекратил "странную войну" на Западе, атаковав Францию. На Восток же Третий Рейх развернулся, но не тогда и не так, как надеялись элиты западных колониальных империй 3 сентября 1939 года.От редакцииИзложенные автором соображения вполне рациональны, но мы не можем не отметить, что даже если бы планы западных союзников в отношении польско-германской войны были другие, их действия были бы примерно такими же.Автор нашего издания Василий Стоякин указывал на следующие обстоятельства:"Во-первых, западные союзники полагали, что сама по себе реальная угроза с их стороны заставит Гитлера прекратить активные действия и начать искать мира. А он – не прекратил.Во-вторых, предполагалось, что Гитлер будет решать непосредственные задачи войны – пробивать сухопутный коридор в Пруссию. Он же начал операцию по разгрому польской армии.В-третьих, никто не ожидал, что Гитлер нанесет удар сразу всеми силами – после объявления войны обычно начиналась мобилизация и развёртывание армии. Гитлер же этот этап проскочил в довоенный период.В-четвёртых, никто не ожидал, что Польша рухнет так быстро. Например, расконсервация французской тяжёлой артиллерии была закончена к 17 сентября, когда спасать, в общем-то, было уже некого.В-пятых, западные союзники не знали, что Гитлер практически не оставил прикрытия на западной границе. Они думали, что находящиеся там силы (пусть и небольшие), опираются на укрепления "линии Зигфрида", не менее мощные, чем укрепления "линии Мажино" (которую сами союзники считали неприступной)".

Олег Хавич

