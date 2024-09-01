https://ukraina.ru/20240901/1047751972.html

1 или 3? Когда началась II Мировая война

1 или 3? Когда началась II Мировая война - 01.09.2024 Украина.ру

1 или 3? Когда началась II Мировая война

Владимир Зеленский продолжает настаивать на вхождении Украины в НАТО и получении гарантий прямой военной поддержки во имя предотвращения войн в будущем. Запад относится к этому, мягко говоря, настороженно – там хорошо помнят, что обе мировые войны начались вследствие выполнения союзных договоров

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:20

история

история

вторая мировая война

17 сентября 1939 года

германия

польша

франция

великобритания

ссср

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3 сентября 1939 года началась Вторая Мировая Война. Неожиданно? Во всех учебниках ведь написано, что война началась 1 сентября… Ну это если не привязывать начало войны к утверждению плана "Вайс" 3 апреля или к заседанию Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа (на котором, к слову, никаких решений о начале войны не принималось).1 сентября начался локальный конфликт между Польшей и Германией. Обе стороны не ставили глобальных задач — немцы собирались разгромить польскую армию, поляки — оборонять всю территорию страны, при случае – наступая, но ни одна сторона не видела войну мировой. По логике этот конфликт стоило бы отнести к череде других вооруженных конфликтов, которые предшествовали мировой войне.Если говорить о масштабе боевых действий и количестве вовлечённых людей, то логично было бы начало мировой войны отнести к 7 июля 1937 года, когда начался конфликт между Японией и Китаем. Кстати, Китай поддерживали СССР и США, и если бы они выступили против Японии… Они, правда, не выступили, а приграничные конфликты 1938 года около озера Хасан и в 1939 году — на Халхин-Голе к объявлению войны и полномасштабным боевым действиям не привели.Как нам кажется, говорить об общемировом характере конфликта стало возможно только с 3 сентября, когда войну Гитлеру, во исполнение союзнических обязательств, объявили Великобритания и Франция. Особенно Великобритания — крупнейшее государство тогдашнего мира; империя, над которой никогда не заходило солнце.Можно ли было предотвратить конфликт?А вот сколько угодно раз.Вообще, до смерти Юзефа Пилсудского Польша и Германия были, скорее, союзниками, объединенными общими антисоветскими (точнее — антироссийскими, хотя идеологический момент и память о "чуде на Висле" играли свою роль) настроениями и претензиями на колонии (но у Германии колонии до I Мировой Войны были, а Польши самой не было).Впрочем, Пилсудский, как адекватно мыслящий политик, все же полагал Германию не менее, а даже более опасным противником, чем СССР.Преемник Пилсудского на посту военного министра и генерального инспектора вооруженных сил — маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, – проводил более пронемецкий курс. Правда, и тут не обошлось без противоречий.Например, в 1938 году Рыдз-Смиглы склонялся к тому, чтобы поддержать Чехословакию, но вместо этого Польша приняла участие в её "распиле", отняв Тешинскую область. Германия не возражала, а Польша попала в определённую международную изоляцию (хотя агрессором её никто не считал и договоров с ней не разрывал).Более того, и сам германо-польский конфликт 1939 года можно было предотвратить множеством разных способов.По большому счету, ни Гитлер, ни польское правительство не были заинтересованы в войне. Требования германской стороны были весьма умеренными, и вопрос об установлении наземного сообщения между Германией и восточной Пруссией можно было решить политико-дипломатическим путем. Но неуступчивость Варшавы поддерживалась Лондоном…Предотвратить нападение Германии на Польшу можно было более жесткими гарантиями безопасности Польши, путем, например, заключения договора о совместной обороне с СССР. Но Великобритания и Франция ограничились ведением переговоров, не пытаясь принять определённое решение, что подтолкнуло СССР к заключению пакта о ненападении с Германией (кстати, СССР стал последней европейской страной, заключившей с Гитлером такой договор).Да и сама Польша отнюдь не демонстрировала желания быть более защищённой за счет гарантий со стороны Советского Союза.В конце концов, Великобритания и Франция просто могли не выполнить соглашения с Польшей и не объявлять войну Германии. Тогда германо-польский конфликт не стал бы началом мировой войны… Но они объявили.Предали ли союзники Польшу?По факту — да, предали, поскольку за объявлением войны никаких действий на западном фронте не последовало, что позволило Гитлеру быстро завершить разгром Польши. Более того, не последовало оно и потом — "странная война" продолжалась до самого начала реализации германскими войсками планов "Гельб" и "Рот".Западные союзники, даже ввязавшись в войну с Гитлером, не оставляли попыток направить его агрессию против СССР (достаточно вспомнить скандально известное сообщение агентства "Гавас", удостоившееся гневной отповеди И.В. Сталина). Это дало возможность позже говорить о том, что Великобритания и Франция принесли Польшу в жертву, чтобы указать Гитлеру направление его будущей деятельности.Концепция интересная, но не слишком согласующаяся с реальностью. Для её правильной реализации не надо было объявлять войну: одно дело — подставить спину Англии и Франции, сцепившись с Союзом, и немного другое — подставить спину отмобилизованным и развернутым английской и французской армиям.Кстати, Гитлер не считал СССР серьёзным противником. Многие специалисты (например, ведущий современный военный историк Алексей Исаев) полагают, что целью удара по СССР в 1941 году было лишить Великобританию последнего континентального союзника и принудить к миру. Воевать же с Великобританией Гитлер не очень хотел из идеологических соображений — он считал англичан нордической расой.На самом деле там всё было сложнее.Во-первых, западные союзники полагали, что сама по себе реальная угроза с их стороны заставит Гитлера прекратить активные действия и начать искать мира. А он — не прекратил.Во-вторых, предполагалось, что Гитлер будет решать непосредственные задачи войны — пробивать сухопутный коридор в Пруссию. Он же начал операцию по разгрому польской армии.В-третьих, никто не ожидал, что Гитлер нанесет удар сразу всеми силами — после объявления войны начиналась мобилизация и развертывание армии. Гитлер же этот этап проскочил в довоенный период.В-четвёртых, никто не ожидал, что Польша рухнет так быстро. Например, расконсервация французской тяжелой артиллерии была закончена к 17 сентября, когда спасать, в общем-то, было уже некого.В-пятых, западные союзники не знали, что Гитлер практически не оставил прикрытия на западной границе. Они думали, что находящиеся там силы (пусть и небольшие), опираются на укрепления "линии Зигфрида", не менее мощные, чем укрепления "линии Мажино" (которую сами союзники считали неприступной).В общем, даже если тут и имел место злой умысел, он никак не снижает роли вполне рациональных соображений.

https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html

https://ukraina.ru/20220126/1033149761.html

https://ukraina.ru/20200628/1028105645.html

https://ukraina.ru/20200619/1028032165.html

германия

польша

франция

великобритания

ссср

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история, вторая мировая война, 17 сентября 1939 года, германия, польша, франция, великобритания, ссср