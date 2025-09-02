Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/trend-na-smyagchenie-kreditno-denezhnoy-politiki-silakov-o-negativnykh-i-pozitivnykh-posledstviyakh---1068044667.html
Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях
Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях - 02.09.2025 Украина.ру
Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру дал прогноз по ситуации в российской экономике после завершения СВО, а также прокомментировал тренд на снижение ключевой ставки Центробанком:
2025-09-02T14:17
2025-09-02T14:17
видео
сша
европа
индия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068044275_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c88fd9768310a573ac061e13c3a3056c.jpg
00:55 - Ожидать ли санкций от США? 04:09 - Удастся ли Трампу договориться с Европой? 08:05 - Энергетический интерес США в Индии.11:29 - Российская экономика после СВО.21:00 - Послабление в кредитно-денежной политике.
сша
европа
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068044275_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_539336edb6ae7e81b89b7c02681a6273.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, европа, индия, дональд трамп, видео
Видео, США, Европа, Индия, Дональд Трамп

Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях

14:17 02.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру дал прогноз по ситуации в российской экономике после завершения СВО, а также прокомментировал тренд на снижение ключевой ставки Центробанком:
00:55 - Ожидать ли санкций от США?
04:09 - Удастся ли Трампу договориться с Европой?
08:05 - Энергетический интерес США в Индии.
11:29 - Российская экономика после СВО.
21:00 - Послабление в кредитно-денежной политике.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАЕвропаИндияДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии Вучичем, передает корреспондент РИА Новости
15:35Военный суд приговорил к 9 годам колонии генерала Оглоблина за получение взятки
15:32Бойцы 242-го полка демонстрируют флаг в селе Полтавка на Дружковском направлении, сообщает Анатолий Радов
15:31Бойцы 242-го полка демонстрируют флаг в селе Полтавка на Дружковском направлении, сообщает Анатолий Радов
15:21Суд над нацистами: "азовец"* приговорен к 24 годам за убийство и грабеж
15:14"Это очень хорошо": премьер Пакистана ответил на предложение Путина посетить мероприятие ШОС
15:06Александр Фролов: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы
14:57Трудно представить, какие масштабы поражения ВСУ откроются осенью: анализ грядущего перелома
14:52Сальдо рассказал о пострадавших от агрессии ВСУ жителях Херсонской области
14:20Эрдоган обсудил с Путиным меры по прекращению украинского конфликта
14:19"Это прямая дорога к гражданской войне". Почему Янукович прервал молчание
14:17Тренд на смягчение кредитно-денежной политики: Силаков о негативных и позитивных последствиях
13:59ВСУ потеряли почти 1,3 тысячи бойцов за сутки
13:41"Что-то произойдет в сентябре. Новая война неизбежна". Ближний Восток на пороге взрыва
13:37В СМИ появилось первое фото подозреваемого в убийстве Парубия. Он заявил о "личной мести"
13:33Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет - Ушаков
13:27ВС РФ освободили Федоровку в ДНР — Минобороны РФ
13:15Путин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00
13:13Фицо сравнил Евросоюз с жабой на дне колодца
13:10Словакия бросает вызов Брюсселю: Фицо обсуждает с Путиным будущее Европы
Лента новостейМолния