Американская парадигма: пока все сфокусированы на Украине, Трамп наладил бизнес с Россией

С возвращением Дональда Трампа ко власти товарооборот между США и РФ начал расти. Дальше - больше, сверхдержавы обсуждают будущие совместные проекты глобального масштаба

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067810685_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_655edb55174ef45e59fa133492a8973e.jpg

Саммит на Аляске стал важной вехой в российско-американских отношениях – встреча на высшем уровне способствовала не только сближению позиций по украинской тематике, но и практическому обсуждению двустороннего взаимодействия.С призывом устранить барьеры в отношениях с Россией к американским политикам обратился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев, показав для наглядности, как это нужно делать. В опубликованном им видеоролике двое осликов перепрыгивают заграждение, а следующий предпочёл снять палку и спокойно пройти дальше."Третий осёл понял разницу: нужно не просто преодолевать барьеры, а устранять их. Давайте уберём препятствия, созданные Байденом, и построим отношения между США и Россией, которые принесут пользу всему миру", - заявил Дмитриев.Учитывая масштабы урона, нанесённого за последние годы, сделать это не так просто, но процесс потихоньку уже идёт. Российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, но с приходом Дональда Трампа в Белый дом свет в конце тоннеля всё-таки замаячил, отметил президент РФ Владимир Путин после переговоров на Аляске.Одно из подтверждений этого – рост товарооборота между Россией и США по итогам первого полугодия (т.е. как раз с момента смены администрации Белого дома) на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель достиг почти $2,8 млрд.Главными статьями импорта США (общий объём которого составил $2,5 млрд) стали:1. удобрения ($927,5 млн)2. обогащённый уран ($755,6 млн)3. платина ($594,4 млн)4. турбореактивные двигатели и турбины ($44,9 млн)5. древесина и изделия из неё ($37,3 млн)РФ закупила американской продукции на $284,3 млн - т.е. на сумму почти в 9 раз меньше, чем США у неё – преимущественно:1. фармацевтическая продукция ($108,8 млн)2. медицинские приборы ($29,7 млн)3. пищевые продукты ($23,9 млн)4. приборы для проведения химического анализа ($22,8 млн)5. ортопедические приспособления ($9,5 млн)Для сравнения, 10 лет назад Россия поставляла в США в основном нефтепродукты, чёрные металлы, алюминий, обогащённый уран и платину, а Штаты в РФ - гражданские самолёты, природный уран, легковые автомобили, электрогенераторы и фармпродукцию.Тогда же, в 2015-м, товарооборот между двумя странами за первое полугодие был в 4,5 раза больше нынешнего - $12,8 млрд. Поставки товаров из РФ в США сократились в 3,6 раза, а из Штатов в Россию - в 13,8 раза.Тем не менее, наметившаяся положительная тенденция, с учётом геополитической ситуации последнего 10-летия, безусловно, не может не радовать.Росту товарооборота между странами способствует и тот факт, что американские компании всё чаще расплачиваются за товары из РФ рублями: во II квартале доля российской валюты в расчетах с США составила рекордные 68%, а год назад было 29%.Как объясняют эксперты, использование рубля – технический компромисс, позволяющий компаниям США продолжать поставки из России, особенно в таких секторах, как металлургия, удобрения и нефтехимия, к тому же это позволяет минимизировать валютные риски и сохранять стабильность цепочек поставок. Поскольку прямые переводы затруднены, расчёты обычно осуществляются через посредников.Американские бизнесмены очень надеются на нормализацию двусторонних отношений, что впоследствии позволит им возобновить деятельность в России. В начале 2022 года в РФ было зарегистрировано 659 компаний из США, на сегодняшний день осталось порядка 250 (150 работают в прежнем режиме, в 100 руководство сменилось на российское).До начала спецоперации на Украине США занимали 4-ю строчку в списке торговых партнёров РФ и 3-ю среди импортёров."Ушли только те, кто не мог здесь физически работать из-за санкций США и ЕС. Именно эти компании особенно ждут мирного урегулирования (конфликта на Украине – ред.) как первого шага и очень надеются, что вторым шагом будет снятие санкций. Они, конечно, хотели бы вернуться к этой работе. Это авиационная отрасль, хай-тек-сектор, сектор энергетического оборудования, косметики", - говорил глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи в комментарии "Известиям" в преддверии саммита на Аляске.Ущерб американского бизнеса из-за ухода с российского рынка, который считался стратегическим, составил $300–400 млрд. Наибольшие потери, по подсчётам РФПИ, понесли IT-отрасль и медиа - $123 млрд, потребительский сектор и здравоохранение - $94 млрд, финансовые компании - $71 млрд, промышленный сектор - $26 млрд, энергетика — $10 млрд.По сведениям агентства Reuters, в августе РФ и США обсуждали потенциальные энергетические сделки: участие нефтегазовой компании ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", покупку Россией американского оборудования для проектов по сжиженному природному газу, приобретение Соединёнными Штатами у РФ атомных ледоколов."Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке. Так Трамп чувствует, что чего-то добился", — сказал один из собеседников.Источники газеты The Wall Street Journal вскоре сообщили, что ExxonMobil рассматривает возможность возвращения в проект в случае, если правительства США и РФ дадут зелёный свет в рамках мирного процесса по Украине. Однако сами представители ExxonMobil отказалась комментировать эту информацию."В наиболее вероятном сценарии речь может идти о возобновлении точечных торговых связей, прежде всего в сферах, где существует взаимодополняемость экономических интересов. США традиционно демонстрируют высокий спрос на сырьевые ресурсы, включая стратегические металлы и удобрения, в то время как Россия заинтересована в доступе к технологиям и оборудованию, включая элементы технологических цепочек, которые сегодня поставляются в обход прямых каналов", - говорит эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова.В ходе саммита на Аляске Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества между Россией и США в экономической сфере. Но вообще отраслей, где две сверхдержавы могли бы работать сообща и добиться больших результатов, достаточно много. В числе таковых, например, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал атомную энергетику и металлургию, включая сотрудничество по редким и редкоземельным металлам, авиацию, кроме того, работа по проекту Российской орбитальной станции не исключает продолжения сотрудничества РФ и США в космосе. К слову, в июле впервые за 8 лет визит в Соединённые Штаты совершил глава "Роскосмоса", Дмитрий Баканов провёл переговоры с руководителем NASA Шоном Даффи.Уже сейчас Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, сообщил Путин на встрече с представителями атомной отрасли в Сарове. Москве было бы выгодно привлечь американскую сторону к добыче полезных ископаемых в Арктике, отмечают эксперты, ту же ExxonMobil – ведущую мировую нефтяную компанию."Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит прежде всего от наших западных партнёров в широком смысле слова, потому что и Соединённые Штаты тоже связаны определёнными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - заявил Путин.Лидерские качества Трампа - хороший залог для восстановления отношений РФ и США, отметил российский президент.Да, нынешний американский лидер действительно не просто демонстрирует стремление к восстановлению сотрудничества, но и совершает для этого реальные действия. Однако не будем забывать, что "поладить" с Россией Трамп обещал и в первый срок правления, а в итоге ввёл рекордное количество санкций против Москвы.Вот и сейчас министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business сказал: "Я думаю, замороженные [российские] активы – это часть переговоров с президентом Путиным, поэтому не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Он не говорит, что конфискация активов РФ произведена администрацией Байдена незаконно и следует снять все ограничения, более того, не исключает вероятности передачи российских средств Киеву, хотя из Белого дома с регулярным постоянством звучит тезис "война на Украине – это не наша война".

